Mest lest på nettavisa ReAvisa.no i 2019: Ulykkesbrua – som får en happy ending i 2020?

Nyhetsåret har bydd på både gladsaker og mindre glade saker. Mest lest er sakene om ulykkesbrua på Linnestad, som kanskje får en happy ending til våren.

Ulykker, brann og et helt lokalsamfunn som stilte opp for å leite etter ei savnet jente.

Og gladsaker om skikkelig duganes Re-ungdom, drivende godt næringsliv, og et lokalt næringsliv som satser videre på «utvalg som i by’n, service som på landet».

Enda et variert lokalt nyhetsår er straks omme, og dette er sakene som engasjerte mest i nettavisa ReAvisa.no sine spalter:

Ulykkesbrua på Linnestad

Det var i overgangen fra vinter til vår i 2018 at en lastebil smalt i gangbrua, med krana på planet til værs.

Skadene på brua var så store at den måtte stenges, deretter rives, ei midlertidig bru ble satt opp, og saken skulle følge oss inn i enda ett par nye år.

På tampen av 2019 starta arbeidene med å bygge brua opp igjen.

Sakene om ulykkesbrua ble blant de mest leste i fjor, så også i år. Og vi kommer til å skrive om brua til neste år, også.

Under arbeidet smalt enda en lastebil i brua, og det var å starte på’n igjen. Flere hastetiltak kom på plass, etter bekymring for trafikksikkerheten. Jobben skulle vært ferdig til jul, men alt er på stell først i løpet av våren.

Til sammen er sakene om ulykkesbrua på Linnestad mest lest gjennom 2019.

Stor leiteaksjon i Re

Sist sommer trådte hele lokalsamfunnet til for å leite etter ei lita jente som ble meldt savnet.

Heldigvis kunne en letta lokalavisredaksjon melde til alles store glede at jenta kom til rette seint samme kveld.

Flere innbrudd på en kort periode satte også en støkk i Re-folket sist sommer. Innbruddsbølgen var over like kjapt som den kom.

Den mest leste enkeltsaken omhandler en alvorlig trafikkulykke på Bispeveien ved Valleåsen: En bil traff to møtende biler, og føreren av denne bilen fikk sitt førerkort beslaglagt på stedet.

Trøbbel i trafikken

At hele fem kjøretøy havnet i grøfta og noen i hverandre over Bakkane, ble også godt lest og nesten like grundig diskutert på ReAvisas Facebook-side.

E18-avkjøringa til Re i Undrumsdal er også litt trøblete, der hele tre biler har hoppa over autovernet på Knudstadveien.

Utforkjøring i rundkjøringa midt på Revetal fikk også folk til å stusse. Trafikale problemer i rundkjøringenes bygdeby, skreiv ReAvisa.

Flere bygningsbranner har skremt oss i året som gikk.

Som for eksempel den voldsomme brannen langs Ramnesveien, der bygningen brant helt ned.

Heldigvis har ingen menneskeliv gått tapt i brann i Re i år.

Kreativ brannslokking

Og da det var full brannutrykning til det splitter nye biblioteket på Revetal på vårparten, var mange reinger med rette veldig bekymra.

Men lokalavisa kunne berolige alle med at det var rengjøring av en ovn som hadde løst ut alarmen – ingen brann.

En stor skogbrann i Vivestad skapte stor bekymring. Etter at den store brannen var slokka, var 15 mål med skogsfelt ødelagt. Dette skjedde i Merkedammen-området i midten av mai.

En bonde med traktor trådte til og pløyde inn en stor jordebrann på størrelse med en håndballbane.

– Elegant løsning på slokkingen, takket brannmesteren via ReAvisa.

Re-ungdom rødda opp

Hærverk og faenskap engasjerer også – men i ei lokalavis som ReAvisa er det ikke alltid saken om hærverket som blir mest lest. Ofte er det løsningen.

Som da noen hadde sendt flytebryggene på Langevann «til havs», og vaktmesterteamet i nye Tønsberg var på sommer-sparebluss.

Da trådte skikkelig duganes Re-ungdom til og bragte flytebryggene inn til land med kraftige svømmetak.

Sammen med en hytteeier langs vannet med rette redskap fikk de montert alt på plass igjen – til de badende Langevann-gjestenes store begeistrelse.

Hærverk på en hel haug med biler i parkeringshuset på Re-torvet, og ikke minst hærverket på prideflagget i Revetalparken engasjerte stort både lokalt og i landet ellers – ReAvisa-saken ble referert i de store riksavisene.

Også her ble det reagert raskt, og flagget ble heist nesten like kjapt som det var kappa ned.

Krisetider for kjøpesentere? Ikke i Re!

Den mest leste næringslivssaken er om banken som kommer tilbake på Revetal, tett fulgt av saken om tre nyåpninger på Re-torvet.

Krisetider for kjøpesentere?, spurte ReAvisa – og ga svaret: Ikke for Re-torvet, hvert fall!

Og flaggskipet i det lokale næringslivet, Meny-butikken på Revetal, ble nok en gang kåret til landets beste.

Det straks forestående eierskiftet på Restauranten AS fikk folk vite om i ReAvisa.

Det samme om eierskiftet på spisestedet på den andre siden av Bispeveien, Revetal gamle stasjon.

Konkurs den ene uka, redda den andre

At en ny garnbutikk skulle åpne på Revetal, nesten like kjapt som den gamle forsvant, ble tatt i mot med åpne armer og drøssevis med hjerter og tommel opp av ReAvisa-leserne.

Etablering av en ny kjøreskole på Brår var også interessant lesing. Og det var svært så populært at Norwegian modellers flytta inn på Re-torvet.

At Vita-kjeden gikk konkurs, ble tatt tungt i mot her i Re. For på Re-torvet går butikken så det suser.

Derfor ble også gladsaken om at butikken får bestå her i Re, tatt i mot med åpne armer – og godt lest.

Boligbygging og sentrumsutvikling er alltid populært lesestoff. Den mest leste saken i denne kategorien i 2019, var saken om hva som skal dukke opp på tomta til Gamleveien 6 midt på Revetal allerede til våren.

Musikalsk moro

Vannvittig populært at Aqua-Lene kom «hjem» for å spille i Tønsberg i sommer, med Foynhagen full av gamle sambygdinger fra Re.

Spelet om Tønsberg og Re på Oseberg kulturhus vaker også på topp tre-lista over populære kultursaker.

Rockstream-festivalen nådde nye høyder i sommer, og ReAvisa var selvfølgelig på plass for å få med seg den musikalske moroa.

Den aller mest leste kultursaken handler om gullstrupen fra Re, Charlotte Sofie Eliassen som deltok på TV Norges storsatsing All together now.

Og få visste nok at en Melodi Grand Prix-låt var spilt inn på et kjøkken i Fon, før ReAvisa avslørte Erlend Brattlands Re-tilknytning rett før den store norske finalen i år.

Folk og fe fra Re

Saker om folk og fe engasjerer stort: Saken om Karin Gamst, som fikk god hjelp til å komme tilbake i yrkeslivet og starte opp igjen sitt eget hjemmebakeri, for eksempel.

Eller saken om Frank Wedde, ungdomsskolelæreren som har hjelpa mange reinger på veien til voksenlivet – mot alle odds. Lærer var det siste han ville bli!

Og rett før jul tok alt-mulig-dama i skranken på ungdomsskolen gjennom 45,5 år, Irene Bøhle, juleferie for godt. Hun blir veldig savna, nå som hun går over i pensjonistenes rekker.

Den (v)årlige oversikten over årets konfirmanter blir alltid studert grundig. Og apropos vår og feiring: 17. mai-dekningen er som alltid viktig i lokalavisa, og tidenes største 17. mai-tog i Re ble en kjempesuksess!

Ulv! Ulv! … var bare en stor rev

At det ble innført hundeforbud på Re helsehus ble møtt med både forståelse og fortvilelse. Uansett hva man måtte mene – forbudet engasjerte det stort.

Og apropos dyr: Reinger er vant med å hjelpe dyra som trenger det, når de trenger det. Også ville dyr, som sleit seg gjennom en snørik forrige vinter.

Men Mattilsynet sa stopp for mating av rådyr. Detta måtte jo lokalavisa sjekke nærmere opp – og vi kunne melde at Mattilsynet ga tillatelse på visse vilkår.

Den store ulven som «alle» hadde sett i Re, var bare en stor rev, fikk ReAvisa oppklart fra en rovviltkontakt hos Statens naturoppsyn.

Leserinnlegg blir godt lest. Det mest leste er en innflytters betraktninger rundt kommunesammenslåingen.

Større kommune – mindre politisk engasjement?

Lokalpolitikk engasjerer betraktelig mindre nå som vi har sklidd inn i en ny storkommune, kan vi se av statistikken. Den mest leste saken er om valgresultatet denne høsten, naturlig nok. Og saken om vår nye ordfører, Anne Rygh Pedersen (AP).

Re-rariteter fra lokalvalget i nye Tønsberg ble også godt lest, der ReAvisa-redaktøren nerda skikkelig med tallene bak valg-resultatene her i Re.

Gamleordfører Thorvald Hillestad (SP) sin tatovering engasjerte også stort – langt utover kommunegrensene som straks er historie: Sjekk tattisen til Thorvald, skreiv lokalavisa – og ble sitert i riksdekkende medier.

Hvem fra Re inntar det nye kommunestyret? Oversikten ble godt lest og nøye studert av oss i denne delen av den nye storkommunen.

Det aller siste referatet fra et kommunestyremøte i Re er også blitt godt lest.

Stengte dører på NAV

At NAV Re stengte dørene på Revetal i forbindelse med sammenslåingen, ble tatt i mot med hoderisting av mange av våre lesere nå i starten av desember.

At det gamle sjukehjemmet i Våle gror ned av busk og kratt, fortsatt ikke solgt fem år etter at Re helsehus sto klart, provoserer folk. Såpass at bildesaken raser opp på mest lest-lista for 2019.

En av de siste store investeringene i Re kommune, var asfaltering av Kleivaveien og Tinghaugveien. Da jobben var gjort i Kleiva, ble asfaltarbeiderne møtt med jubelrop og champagne av bygdefolk med flagg på syklene.

Og enda en gladsak som følge av politiske prioriteringer i Re: Åpningen av det nye biblioteket på Revetal!

Minneord og minnehyllest

John Pedersen, Revetal ungdomsskole-rektor gjennom flere generasjoner og en bauta i lokalsamfunnet, gikk bort i høst.

Minneordet, ført i pennen av ReAvisa-redaktøren der vi minnes Pedersen med stor takknemlighet, er den nest mest leste enkeltsaken i 2019.

Det var en fantastisk fin kulturkveld på Elverhøy, en minnehyllest for Pedersen helt i hans ånd, i stedet for tradisjonell begravelse.

Mangeårig helsesøster i Ramnes og fredsaksjonist gjennom et langt og innholdsrikt liv, Elizabeth Chapman, gikk bort i året som gikk. Minneordet etter Betty gjorde stas på ei dame som bare ville alt godt for alle.

Parkeringsproblemer midt oppi idyllen

Årets idrettsnavn i Re engasjerer – både det å komme med forslag på gode kandidater og ikke minst avstemningen. Det er den mest leste sportssaken i 2019.

Og vinneren? Det ble elitesvømmeren Fredrik Solberg (18) fra Fossan.

Videre håndballstjerna Tine Stange, som snakka med ReAvisa om enda en Larvik håndball-konkurs i året som gikk.

Og ikke minst løpefesten på Revetal med Re-mila.

«Strålende forhold i Re-løypene, kaos langs veiene», skreiv ReAvisa på en av de aller flotteste vintersolskinnsdagene på tampen av forrige vinter.

Parkeringsproblemene for Re-løypene ble så løfta politisk, og spørsmål fikk svar:

Denne vinteren skal det settes opp bedre info langs veiene, skreiv vi i den påfølgende papiravisa.

Burger King-skilt – igjen

Og aldri ei toppliste over de mest leste sakene på nettavisa ReAvisa.no uten en sak om Burger King-skiltet?

Også det at masta måtte ned, skapte stort engasjement i lokalsamfunnet.

Helt på tampen, tilbake til gangbrua på Linnestad som vil følge oss inn i et tredje nyhetsår i 2020:

Gangbrua vil følge oss inn i enda et nytt år

Det som står igjen er blant annet at murene mot nord skal gjøres om og fjellet under brua skal støpes inn, forteller Terje Bergan, byggeleder i Statens vegvesen, til ReAvisa nå helt på tampen av 2019.

Når arbeidene er helt ferdig, har ingen dato på. – Men det bør ikke ta så lange tida, forteller Terje til ReAvisa.

– Men membran og asfalt på brua og gangveien utsettes til våren på grunn av at asfaltverkene er stengt nå, men det skal være ferdig til våren, skråstrek 17. mai-tider 2020.

ReAvisa følger selvfølgelig saken.

