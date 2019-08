Nå kommer banken tilbake på Revetal!

– Egentlig ble banken aldri borte, for vi har hatt en bankmann på plass så å si hele tida – litt sånn «undercover», forteller banksjefen i Tønsberg og ler. Han er veldig glad for å kunne slippe nyheten om at banken åpner på Revetal igjen – litt over tre år etter at den ble lagt ned.

Det var tilbake i 2016 at DNB la ned flere filialer over hele landet, så også her i Re. Banken på Revetal ble lagt ned, men DNB eiendom-gutta ble igjen.

– Vi har egentlig gått fra «bank med eiendom», til «eiendom med bank», forteller daglig leder på Revetal Thor Fredrik Hanssen Solberg.

Banken flytta egentlig aldri ut

For da banken på Revetal ble lagt ned forsikra eiendomsmeglerne at de ble værende – og at kundene fortsatt ville ha kort vei til banktjenester.

Og det fikk de helt rett i:

Bent Stenstrøm (52) har jobba i bank i Re siden 1992, først i Våle, så i Ramnes, og etter det på Revetal. Og i realiteten flytta han aldri fra Revetal, for det var jo her han hadde kundene sine.

– Nå hender det jeg hjelper både andre- og tredje generasjon med finansiering av både bolig, bil og båt, forteller Bent til ReAvisa.

– «Har gått litt oppå hverandre», kan du si

Det har vært trangt om plassen på Revetal. Meglere og rådgivere har gått i beina på hverandre, på noen få kvadratmeter:

Bent har okkupert den eneste møterommet, mens Thor Fredrik og superselger Truls Bøhle – flere ganger kåra til landets mestselgende eiendommegler i DNB-konsernet, som i tillegg har hatt en assistent på kontorplassen tvers over for seg – har delt på kontorplassene.

De har vært både fire, fem og seks DNB-ansatte i sving, med hver sine kunder. – Da har det vært mye kakling her, sier Truls og ler:

– Det har hendt at jeg må gå ut med kunden og ta praten på en benk her eller der på senteret eller i parken. Det er jo koselig, det også!

Banksjef: – Viktig med et kjent fjes

– Vi har egentlig vært både eiendom og bank hele tida, uten å si det altfor høyt, forteller Terje Solvik, banksjef i Vestfold nord.

Det var han som måtte komme med beskjeden om nedleggelse av Revetal-filialen for tre år siden. Det var en tung beskjed å gi. Han ble ikke en spesielt populær mann.

– Vi veit jo hvor god vekst det er i dette området, både med tilflytting og næringsutvikling. Det skjer så mye positivt i Revetal-området, så det er klart vi bør være på plass her.

– Men i 2016 var det digitalisering og nedleggelser som gjaldt over hele linja. Nå ser vi vel at det er mer en «menneske og maskin i skjønn forening»-tankegang.

– Det er viktig å ha et kjent fjes å møte når man skal ta de store beslutningene i livet, og få finansielle råd fra noen man stoler på. Da trengs det mer enn en dataskjerm og en chat.

– Veldig viktig å ha alt på en plass

– Sånn sett har banken vært her på Revetal hele tida – i form av Bent. Her har kundene fått alt fra A til Å i «boligreisen», også finansiering.

– Men vi kunne jo aldri si det høyt, for banken var jo egentlig lagt ned, sier banksjefen og ler godt. – Litt sånn «undercover».

At bankmannen Bent aldri forsvant fra Revetal, er en del av suksessformelen for superselger Truls Bøhle.

– Det at kunden kan gå to meter og prate med banken, og ikke ringe for å avtale et møte et helt annet sted til uka – det gjør jo hele kundeopplevelsen tusen ganger bedre. Her har vi alt på en plass – fortsatt – og det er viktig.

– Får plass til flere kunder, også

Om en drøy måned kommer det opp en DNB bank-logo på veggen igjen. Og de ansatte får mye bedre plass.

– Vi går fra tre kontorplasser og et møterom til seks kontorplasser, der fire er satt av til meglere og to til finansrådgivere, pluss to møterom, forteller Thor Fredrik.

– Skal vi sitte like tett der som vi gjør i dag, så kunne vi lett trøkt inn 20 – 25 stykker, sier Bent og ler.

– Men helt alvorlig: Større plass gir større muligheter. Vi har allerede en solid markedsandel i distriktet, og vi har plass til flere kunder. Vi opplever at mange kommer tilbake, som bytta bank i protest mot nedleggelsen den gang.

Banksjefen legger ikke skjul på at det var en realitet: Ikke få protesterte mot nedleggelsen ved å bytte bank.

– Look to Re!

– Det var en vrien avgjørelse å ta, det å legge ned – ingen tvil om det. Jeg hadde nesten lyst til å si «jammen, Bent er jo her», forteller banksjef Terje Solvik om tida for tre år siden.

Han så da – og ser fortsatt – hvordan radarparet Truls som megler og Bent som finansrådgiver gir resultater, til det beste for kundene.

– Jeg sier bare «look to Re». Her får kundene helt fantastisk hjelp i boligbytte-situasjoner, og det kommer av det gode samarbeidet mellom megler og bank.

– Jeg viser ofte til Re når jeg er i Oslo, for de lurer jo litt på åssen vi kan få til sånne resultater som vi gjør, her ute i en liten bygdeby.

– Ikke bank på gamlemåten

Når det nå kommer en DNB bank-logo på veggen igjen på Re-torvet, er det ikke i den gammeldagse betydningen av bank. Den har gått over i historien for godt.

Det blir en moderne filial med rådgivning og veiledning, ikke kontanter, forklarer Terje Solvik. – Bank i butikk vil du fortsatt finne på Re-torvet. De daglige banktjenestene utfører du på nett.

– Men når de større investeringene og avgjørelsene i livet skal tas, kan du komme hit og få råd fra et kjent ansikt på den andre sida av bordet. Det er viktig for folk. Alt kan ikke digitaliseres, rett og slett.

– Det er jo egentlig litt fint, at en stor bank som DNB kan innrømme en feil og snu, sier banksjefen.

Åpning i månedsskiftet september-oktober

De nye lokalene er rett over gangen fra dagens, der Garnbunten dreiv fram til i sommer.

Her vil fem – seks DNB-ansatte ha sin base i sitt daglige virke.

Åpning blir i månedsskiftet september-oktober.