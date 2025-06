Her teller han opp etter sine første Revetaldager for 40 år siden – straks serverer Ole Magnus bursdagskake

– Jeg husker jeg reiste til Revetal i penskjorte, nypussede sko og stresskoffert, men åffer i h…. gjorde jeg det? Jeg skjønte jo fort at nei, nei, nei, nei, her er det sørvis hele veien og være som du er – det er det som er viktig.

Ole Magnus Bentzen (62) tok over butikken rett før Revetaldagene i 1985, fikk en pangstart, og siden har det gått godt. Han er fortsatt majoritetseier med 60 prosent av aksjene, sammen med tre andre eiere.

Sjefen sjøl bor på Nøtterøy og det var tilfeldig at Revetal ble stedet å drive butikk: – Fatter’n fortalte meg at det var en elektrisk butikk som skulle selges på Revetal, Nøtterøy elektriske. Vi overtok den og navnet ble Bentzen og sønn.

Fra 1 til 23 ansatte

Det var neppe den mest praktiske butikken, der TV-er ble bært ned trappene og utvidelse på utvidelse gjorde det til en butikk med mange kriker og kroker. Så ble det i toppetasjen på det nye senteret, heller ikke optimalt.

Før dagens plassering på bakkeplan med gratis parkering rett utafor døra, også der med flere utvidelser – den siste i 2017. Butikken har vært gjennom flere kjeder og er i dag en del av Power.

Fra en ansatt – Ole Magnus sjøl – til 17 før utvidelsen for åtte år siden og enda flere i dag: Hele 23 ansatte i jubileumsåret 2025.

Pen i tøyet, pen i praten

Ole Magnus gikk for tipset fra faren og reiste til Revetal som 22-åring, på nyåret for 40 år siden. Han skulle møte selgerne av butikken, de næringsdrivende på Revetal, og ikke minst Sjur Gran, kjøpmann og sentrumsutvikler på Revetal.

Møtet fant sted i toppetasjen på Prior-fabrikken, og Ole Magnus forberedte seg slik han trodde man skulle forberede seg:

Pen i tøyet, pen i praten, svært formell og veldig business-aktig. Som tatt ut av en 1980-tallsfilm.

Ble jekka ned på Revetal

– Jeg husker jeg reiste til Revetal i penskjorte, nypussede sko og stresskoffert, men åffer i h…. gjorde jeg det? Jeg skjønte jo fort at nei, nei, nei, nei, her er det sørvis hele veien og være som du er – det er det som er viktig.

– Så er det jo helt utrolig, det som har skjedd siden, og hvordan det har blitt. Jeg må jo bare takke de ansatte, spesielt i den tida da jeg var helt satt ut, alt hva de har klart å få til.

Ole Magnus fikk en hjerneblødning for tolv år siden. I etterkant har han kommi seg tilbake i jobb tjue prosent. Det er Thomas Anthonisen (60) som er daglig leder.

Serverer kaffe og kaker

Ole Magnus er stadig innom og elsker å jobbe det han kan, og under Revetaldagene skal han servere kake og kaffe torsdag i rundt 11 – 12-tida, og ellers være i butikken litt til og fra.

– Det blir bursdagsfeiring, det er moro det. Det kommer opp et eventtelt fra Power, maskot og en liten konsert med Gitar-Thea på 10 år lørdag klokka 12.00.

– Og som alltid under Revetaldagene: Gode tilbud i hele butikken, sier Ole Magnus som starta en butikk som på det meste omsatte for 80 millioner kroner.

– Ikke så opptatt av de penga

Det var i korona-åra, men så seint som i fjor var omsetninga 73 millioner kroner. Marginene er mindre og bånnlinja mindre raus enn i de beste åra, men det går greit, forteller Ole Magnus som er hovedeier den dag i dag:

– Er egentlig ikke så veldig opptatt av de penga. Heller at det er en god arbeidsplass, at 23 mennesker kan få ei inntekt av å jobbe der, at de trives og at det er et levebrød for så mange.

– Ingen kan måle seg med «gjengen min», mener Ole Magnus: På et tidligere julebord reiste han seg opp, holdt tale, og spilte en låt som beskriver det godt: «Nothing compares to you».

40 år er feira internt

En 40-årmarkering har de hatt i firma, internt. Det blir ikke noen større stunt utad, enn det som skjer under årets Revetaldager. – Det har vært flott, sier Ole Magnus om det å drive butikk på Revetal.

Nå gleder han seg mest til å høre Gitar-Thea, du finner 10-åringen på YouTube, et stort gitartalent fra Tønsberg, hun spiller utafor butikken under bursdagsfeiringa.

– Jeg hørte henne i Foynhagen tidligere i sommer og til og med jeg fikk bakoversveis – jeg som ikke har noe hår å få bakoversveis med, engang.

