Leserinnlegg: Enda en sentralisering vekk fra Re

Kommunene i Vestfold er store, og de som bor lengst fra byen begynner nå å merke at de kanskje er for store, skriver Per Asbjørn Andvik og Elisabeth Irgens Hokstad (begge SP).

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

I fylkestingets møte den 17. juni 2025 ble det i realiteten vedtatt å legge ned tannklinikkene i Svarstad, Hof, Revetal og Stokke. Vi var invitert til å vedta prinsipper for fremtidig struktur, og det som ble vedtatt var «minst en tannklinikk pr kommune».

Fra talerstolen ble det fra flere av partiene bekreftet vår mistanke om at dette vil bety 6 tannklinikker i Vestfold lokalisert i sentrum av hver kommune.

Vil ha minst en eller to innafor E18

Vi i Senterpartiet er opptatt av tjenester nær folk. Vi prøvde derfor å få tilslutning til et forslag som la reiseavstand til grunn for lokalisering. I dag har så og si alle innbyggere i Vestfold under en halvtimes kjøreavstand til en offentlig tannklinikk.

Dette er viktig fordi det i hovedsak er barn, ungdom, pleietrengende og personer med ulike utfordringer som bruker den offentlige tannklinikken, og de trenger i stor grad hjelp av foreldre eller andre for å komme seg til og fra tannbehandlingen.

Vårt forslag om at minst 95 % av befolkningen skal ha under en halvtimes kjøretur til tannklinikken ble nedstemt. Det ville innebære at man i videre planlegging måtte bygget i hvert fall en eller to tannklinikker innafor E18.

Dette er en del av et mønster

Nå forsterkes dessverre følelsen av at det bare er i byen man kan gjøre ting, og at de som bor i ytterkantene av kommunene våre godt kan bruke en hel arbeidsdag for å få ungene til tannlegen.

Avstand til en enkelt tjeneste som offentlig tannlege er kanskje ikke avgjørende i seg selv, men dette er en del av et mønster.

Det er andre offentlige tilbud som også forsvinner fra lokalsamfunnene rundt om i kommunene våre.

Store kommuner – for store?

Det er NAV-kontor som blir borte, bibliotek som ikke er bemannet, diskusjon om skoler og barnehager og sykehjem som blir for små, og bit for bit minister man arbeidsplasser og tilbud til innbyggerne.

Kommunene i Vestfold er store, og de som bor lengst fra byen begynner nå å merke at de kanskje er for store.

Per Asbjørn Andvik og Elisabeth Irgens Hokstad, fylkestingsrepresentanter for Senterpartiet

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.