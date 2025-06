Vår «Kongesal»: – Historie tilbake til 1500-tallet

De møtes vanligvis i Kongesalen på Sjømilitære samfund i Horten. Men nå hadde fire medlemmer «fra are sia», nemlig Re, invitert til vår «Kongesal», her i bygda vår.

– De kan jo skryte av Kongesalen i Horten og den er fantastisk flott og veldig historisk. Bakke mølla er jo også fantastisk, sier Leif Birger Olsen. Han er både ildsjel på mølla og medlem i akevittselskapet som var på besøk tidligere i sommer.

Bakke mølle er fullbooka ut 2027

– Bakke mølle har historie helt tilbake til 1500-tallet, det vil si sein middelalder. Det unike nå er at det er blitt et kultursted og et forsamlingslokale, forteller Leif, som også opplyser at mølla er fullbooka ut 2027.

Mølla blir brukt som museum med omvisninger, foredrag og skolebesøk – blant annet med Den kulturelle skolesekken, det er et mye brukt bryllupslokale, konfirmasjoner, bursdager og lag av mange slag.

Firma og foreninger møtes her, og det er et samlingspunkt for bygda og mer til, med blant annet pubkvelder, dansefester, skoleavslutninger, med mer, ramser styreleder for mølla, Cathrine Skjeggerød, opp.

Museum med kraftkilder gjennom historien

Hver kristihimmelfartsdag har det blitt tradisjon med gudstjeneste og dåp på mølla. Nå som det er sommer og sol, er det på sin plass å minne på muligheten for å låne seg en kano for å padle i Storelva. Det er gratis, minner Cathrine om.

Avdøde Øyvind Skjeggerød, ildsjelen bak det å sette Bakke mølle i stand, ønska at dette skulle bli et lite teknisk museum. Det har det blitt, i tillegg til et flott forsamlingslokale og kulturhus.

Det mest spennende er kanskje at Bakke mølle en kraftprodusent, der du kan se kraftkilder gjennom tidene i aksjon – alt fra vannkraft, dampmaskiner og mobile maskiner, til moderne solceller.

