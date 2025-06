Hurra for Kirkevoll skole – se bilder fra feiringa

– Elevene har pynta, blåst opp ballonger, vi har heist flagget og vi har øvd og gleda oss til å feire skolen vår, forteller rektor-Rikke.

Kirkevoll skole er nemlig 70 år i år, det var i 1955 at den nye sentralskolen i Våle sto ferdig. Du kan lese mye om skolehistorien i Re i denne papiravisa for ti år siden. 70 år ble feira mandag 16. juni 2025, i forbindelse med sommeravslutninga.

– Til bursdagsfesten kommer det storfint besøk, forteller rektor Rikke Lillebø i sin åpningstale: Tønsberg-ordfører Frank Pedersen hadde tatt turen og gratulerte med jubileet.

Betydd så mye for så mange

– 70 år er veldig mange år, og det betyr at det er veldig mange som har gått her på denne skolen som elev, akkurat som dere gjør det nå. Så denne skolen har betydd så mye for så mange, taler ordføreren.

– Det er godt og trygt å gå her, vennskap blir skapt, dere er nysgjerrige og kreative – sammen. Jeg håper dere er stolte av å gå her?, spør ordføreren, til et rungende «jaaaa!!» fra barna.

– Det er det viktigste på en skole, dere barna. Dere skal lære, ikke bare med hodet, men også med hjertet. Her lærer dere ikke bare fag, men også hvordan man kan være en god venn.

Ordføreren minner om at det er helt greit å gjøre feil, det er sånt man lærer av. Han sender også en stor takk til alle de ansatte, her jobbes det godt, skryter han – med god grunn.

Mye er forskjellig fra da til nå

Elevene hadde jobba godt med forberedelsene til bursdagsfesten: Det var en imponerende framvisning av alle tiårene, fra 1950-tallet og videre fram mot vår tid, som ble presentert i ord og musikk.

Det starta med «I bakvendtland», så fortsatte det med blant annet «Du og jeg og vi to», før det ble skikkelig stemning blant foreldregenerasjonen med «OL-floke» og «La det swinge».

Fra nyere tid ble «Sommer og skolefri» framført, der elever fra samtlige trinn imponerende nok tok ordet foran den store forsamlinga ute i skolegården på Kirkevoll skole.

70 år er en lang historie og verden ser ganske så annerledes ut i dag, kanskje aller mest med tanke på teknologien, mener Kirkevoll-elevene lokalavisa snakka med.

Bursdagssangen helt til slutt

Skolen er blitt utvida i mange runder opp gjennom åra, og noe har forsvinni – som for eksempel den første gymsalen, som er rivi. Rektor-Rikke forteller at der scenen står pluss litt mer av dagens skolegård, der sto det en gang en gymsal.

Dette var mulig å studere i en fantastisk fin liten utstilling, der bilder, bøker og skolesaker fra tidligere tider var stilt ut, samt flyfoto og oversiktsbilder av skolen fra forskjellige tiår.

Spesielt populære er klassefotoene, helt tilbake fra første tiår skolen eksisterte. Her fant mange igjen gamle kjente.

Helt til slutt ble det allsang blant elever, ansatte, foreldre og alle tilstede på bursdagssangen.

Se flere bilder fra 70-årsfeiring av Kirkevoll skole:

