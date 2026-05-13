Se ReAvisa-bildene fra snorklipp for Solveien

Et viktig prosjekt og en viktig sti fikk fremtredende folk fra bygda vår til å stå for snorklipp og taler. Men mest heder av alle fikk avdøde Solveig Myrstad, som gikk bort før prosjektet hun sto i spissen for ble realisert. Derfor heter stien «Solveien», i hennes minne.

Som ReAvisa skreiv om i forkant, så ble stien åpna mandag 11. mai 2026, tre år etter at ideen ble løfta i lokalavisa. Pensjonistforeningene i Re sto bak initiativet, penger ble bevilga, Re VGS har stått for jobben, og nå er stien offisielt åpna.

Du kan lese mer om den store åpningsfesten i papiravisa, du finner den overalt i Re og omegn og du kan lese papiravisa på nettavisa.

Bilder fra den store dagen med snorklipp (les mer i papiravisa):

Hva mener du om framtida til Revetal - videre vekst, eller vern av matjord? Det som ikke er bebygd allerede, bør forbli grøntområder og dyrka mark

Det som allerede er regulert til bolig og næring, bør kunne bli brukt til dette som planlagt

En mellomting, der begge hensyn bør kunne vektlegges likt i den videre utviklinga

Veit ikke Vis resultater

Loading ... Loading ...

En liten oppfordring til alle som liker lokalavisa:

Støtt jobben som gjøres – folkefinansiering er en viktig del av grunnlaget for å drive ReAvisa videre.

Du kan støtte via vipps eller vår bankkonto, merk innbetaling med «folkefinansiering».

Vippsen vår er 54 02 82, kontonummer er 1506.09.87979.