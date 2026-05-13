Ny tur, nytt rush på telefonen: – Førstemann til mølla

Det er mange som venter utålmodig på mai-avisa hvert år, for der annonseres det tradisjonen tro en ny sommertur i regi av Skarrebos stiftelse, påmelding åpner som vanlig i det mai-avisa kommer ut.

Såpass trøkk er det rundt denne årlige sommerturen, at Re-daksjonen blir ringt i lang tid i forkant og det er stadig spørsmål om «annonseringa av denna turen?»

Men det er først på utgivelsesdagen at påmelding åpner, det bekrefter Karl Anders Bråten til ReAvisa. Det er han som har ansvaret for påmeldingslisten i år, som i fjor.

Spesielt populær mann

I fjor plinga det i telefonen til og med klokka to midt på natta, og da syntes Karl Anders at han kunne si ifra i lokalavisa: Det er ikke noen vits i å ringe døgnet rundt. Han tar neppe telefonen midt på natta, heller ikke seine kvelden eller grytidlig på morgenen.

Hvert år, i mai-utgaven, annonseres nemlig den årlige turen i regi av Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse. Så også i år, kan vi love alle som venter spent.

ReAvisa blir plukka fra avisbunken på vei inn i avishyllene for å bla seg fram til annonsen, for å sikre seg en plass på de populære turene.

«Førstemann til mølla»

Nettopp «førstemann til mølla»-prinsippet gjør at Karl Anders Bråten er en spesielt populær mann om dagen, for det er rift om plassene. Også ReAvisa ringes ned.

Til og med Bente Torun Brekke, som tok i mot påmeldinger tidligere, blir ringt og får meldinger. Det bekrefter hun til ReAvisa:

– Seinest nå i dag fikk jeg enda en telefon, forteller hun dagen før påmeldinga åpner for et nytt år med sommertur.

Plass til cirka 80 deltakere

Stiftelsen Skarrebo inviterer i år til dagstur til Risør med omvisning og middag. Turen vil i år bli avholdt 10. og 11. juni 2026. Det er kapasitet til cirka 40 deltakere hver dag.

Avreise fra Brekkeåsen, parkeringsplassen ved samfunnshuset, klokka 08.00 og Revetal klokka 08.15, heter det i annonsen for årets tur i mai-avisa.

Påmelding er i gang fra og med 13. mai 2026, til Karl Anders Bråten på telefon 91 31 80 84, – påmelding etter «først til mølla-prinsippet».

Hjelper lite å mase i forkant

Dette er en årlig gratis sommertur for eldre over 70 år, bosatt i tidligere Våle kommune. Som vanlig annonseres den i lokalavisa, og det blir nok kjapt fulle lister, også i år.

Dette blir det 17. året med tur, og det har alltid vært venteliste for å bli med. Men det hjelper lite å spørre og grave i forkant, heller ikke til oss i Re-daksjonen.

Startskuddet for påmelding til årets sommertur går først ved utgivelsesdatoen til mai-avisa, altså i dag onsdag 13. mai 2026.

En liten oppfordring til alle som liker lokalavisa:

Støtt jobben som gjøres – folkefinansiering er en viktig del av grunnlaget for å drive ReAvisa videre.

Du kan støtte via vipps eller vår bankkonto, merk innbetaling med «folkefinansiering».

Vippsen vår er 54 02 82, kontonummer er 1506.09.87979.