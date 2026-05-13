Les papiravisa på nettavisa – mai 2026

Siste innspurt før 17. mai – alt om den store nasjonaldagfeiringa her i Re får du som vanlig i mai-avisa. Og denne våren klippes det snorer som bare det, faktisk skriver vi om snorklipp x 3 i Re!

Et nytt skolebibliotek står klart, og det har kosta nesten ingenting: Her er det gjenbruk som står i hovedfokus, og bare se hvor flott det er blitt i den ferske papiravisa.

– Kanskje best i landet på dugnad og frivillighetsarbeid

Vi rakk akkurat å få med noen ord om snorklippen for den nye «Solveien» på Revetal i denne avisa, der sjølvaste 1. visepresident på Stortinget Morten Stordalen fra Re sto for åpninga. Han mener frivilligheten i Re er helt spesiell.

– Jeg har reist mye rundt i landet, men jeg påstår fortsatt at denne delen av Norge, akkurat her i Re, kanskje er best i landet på dugnad og frivillighetsarbeid.

Han fortalte også at det blir ofte snakka om Re på Stortinget der inne i Oslo.

– Jeg er oppriktig stolt av det dere får til her

– Jeg er oppriktig stolt av det dere får til her. Mange andre steder kunne lært mye av samholdet som finnes her, mener Morten Stordalen, som besøkte både Revetal ungdomsskole og Re helsehus på besøket til hjembygda.

Han var varaordfører i tidligere Re kommune da disse byggene ble planlagt og vedtatt bygd og ble tatt i mot av ordfører den gang, Thorvald Hillestad, som nå er leder av Pensjonistforbundet Re.

Morten Stordalen trakk fram samarbeidet som noe helt spesielt: – Det er ganske unikt. Det er ikke mange steder hvor frivilligheten, skoler, det offentlige og næringslivet jobber så tett sammen som her.

Re-russen starter feiringa i dag

Re-russen har en annerledes feiring, dette er første russekullet med nye rammer for russetida. Faktisk starter Re-russen på feiringa i dag, samme dag som denne avisa kommer ut – vi ønsker dere alle en fantastisk og velfortjent feiring!

Det har vært en ny runde med lattermuskeltrim, Revygruppa Sceneskrekk i Våle ungdomslag kjørte en intensiv lokalrevy-helg nå på vårparten med mange lokale kjendiser på scenen. Vi oppsummerer galskapen i denne avisa. Du få også en oppsummering av fylkesfinalen i UKM.

Nå kan kandidater nomineres til Årets unge bonde, der bør det være flust å velge blant her i Re. Våren er også tid for å samle inn penger til gode formål, Re markedsgruppe er på sponsorjakt for å kunne fortsette støtten til lokalt idrettsliv.

To bærebjelker lokalt idrettsliv

To bærebjelker i Ramnes-håndballen gir seg som trenerduo og leda sin siste kamp nå ved serieslutt tidligere i våres, de blir hedra for sin årelange innsats for et godt sosialt miljø og sportslige prestasjoner. Les om det i den ferske papiravisa.

Re-gutten Elias Gran Hermansen er den foreløpig siste i en lang rekke reinger som hevder seg på øverste nivå, han herjer i toppen – også som første års senior på sykkelsetet.

Årets lokale fotballsesongstart har tatt helt av med rekordresultater både for A-lag herrer og kvinner. De står nå med seks strake seiere til sammen.

Fengselsstraff etter tips fra Snapchat

Det er også, som vanlig, noen linjer fra politiloggen i Re i papiravisa: Lastebil-slakt, trafikkulykker, med mer. Fra tingretten blant annet referer vi en fersk dom der en mann er dømt til fengsel etter en sak som starta med et tips fra Snapchat til Kripos.

Du får som vanlig boktips fra Revetal bibliotek-gjengen. Og denne gang er det gode tips til Sommerles-lektyre, lesekampanjen er straks i gang – les mer om det i denne avisa.

Mange venter utålmodig på mai-avisa, for der annonseres det tradisjonen tro en ny sommertur i regi av Skarrebos stiftelse, påmelding åpner som vanlig i det mai-avisa kommer ut.

Pluss mye mer, les papiravisa på nettavisa allerede nå eller plukk den med deg fra avishyller overalt i Re og omegn – den vil være på plass i løpet av onsdag 13. mai 2026.

