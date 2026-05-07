Re-russen gleder seg til en litt annerledes russetid

ReAvisa skreiv på nyåret i år om en litt annerledes russetid for det første kullet med Re-russ som får strengere rammer rundt russefeiringa enn alle før dem. De synes det er helt greit. Og nå er straks russetida i full gang – men ikke helt enda. Alle eksamener skal være ferdig først.

Det er to år siden regjeringa starta arbeidet med overskrifta «Endret avgangs-markering 2026», der formålet var å sørge for en tryggere og mer inkluderende feiring.

Forslagene var blant annet å flytte russetida til etter eksamen, innføre strengere regler for russebusser og få bedre kontroll av kommersielle aktører.

Mer kompakt russetid

– Det er vel unt at ungdommen får feire 13 års skolegang. Men russetida og opptakten til den er altfor mye prega av ekskludering, kommersielt press, skader, misbruk av rusmidler og ulykker. Sånn kan vi ikke ha det, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Blant resultatene er strengere regler for russebusser, det har også blitt en endring for når russetida starter – nå vil den starte etter siste eksamen.

I tillegg blir det oppfordra til å legge tilrette for møteplasser der alle er velkomne.

Nye rammer for russetida

«Endret avgangsmarkering 2026» blir, som overskrifta tilsier, satt ut i livet med årets russekull som det første med nye rammer for russefeiringa. Prosjektets mål er å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til en ny og mer inkluderende russefeiring.

Vestfold fylkeskommune bekrefter at endringene er tatt opp regionalt i vårt fylke, og Re VGS det samme lokalt her i Re.

Re-russen vil holde på stolte tradisjoner, tross nye rammer for russetida, fikk ReAvisa bekrefta tidligere i år.

Sjelden kritikk til Re-russen

Russen har fått mye kritikk og russetida har blitt mer og mer problematisk, men her i Re har vi sjelden hatt noen negative saker om Re-russen. – Vi har mye å leve opp til fra tidligere russekull, og det skal vi sørge for at vi gjør, sier russepresident Philip Marti.

Han leder Re-russen inn i en ganske annen russefeiring, fra og med denne våren. Re-russen har spredd glede, liv og røre i bygda vår gjennom over førti år.

Mens mange andre lokalaviser har spalter opp og spalter ned med kritikk av russen, har det vært sjelden kost her i Re-daksjonen.

Re VGS er en liten og god skole

– De fleste kjenner hverandre her, vi liker at det er en liten skole. Her sitter ingen med en fast gjeng i kantina, alle kan sitte med alle. Sånne enkle ting som det, gjør at Re VGS blir et bra sted, forteller Re-russepresident Philip Marti til ReAvisa.

Vel og merke: Nå heter det ikke russepresident, men leder for avgangsstyret. Det heter heller ikke russetid, men avgangsmarkering. De mer praktiske endringene er at russefeiringa, eller avgangsmarkeringa som det nå heter, starter etter siste eksamen.

– Den første eksamen vil være 4. mai og siste 13. mai. Vi kickstarter feiringa etter den siste eksamen onsdag 13. mai, med russedåp og hele pakka, forteller Philip.

Holder på Re-russ-tradisjoner

Re-russen vil, sammen med årets russ fra hele landet, være det første russekullet med de nye rammene for russefeiringa. De støtter endringene fullt ut og tror det blir bra, men vil samtidig holde på gode gamle Re-russ-tradisjoner.

Re VGS-ledelsen får bare skryt. – Her legges det til rette for at vi skal få en så fin russetid som mulig, vi ser at de strekker seg langt.

Både russen og skoleledelse støtter endringene som nå har tredd i kraft.

Ikke russeavis, men russe-insta

Årets russekull arrangerer russeball, russedåp og mange av de andre faste tradisjonene på Re VGS. Noen kull har hatt russerevy, russeavis, med mer, men det blir det ikke i år.

Det er derimot, som en erstatning for russeavis, oppretta en Instagram-konto der avgangsstyret ved Re VGS deler smått og stort i bildeform.

En lang og stolt tradisjon er Re-russens bidrag til kreftaksjonen, så også i år. Du vil også se Re-russ i 17. mai-toget på Revetal.

