Les papiravisa på nettavisa – februar 2026

Denne rykende ferske ReAvisa er på vei ut i avishyller i butikker og på bensinstasjoner, restauranter og overalt ellers der folk møtes i Re og omegn. Du kan ta den med deg i forbifarta, helt gratis. Eller du kan lese papiravisa på nettavisa, også helt gratis.

I avisa som kommer ut i avishyllene onsdag og torsdag denne uka (hele planen for i år finner du her) kan du lese om Hans Kristian Gran som i hele sitt yrkesliv har jobba med dyr, som en stor støtte for lokale bønder i bygda vår: – Det er mye som ikke står i noen bok. Det handler om ro, blikk og erfaring.

Du kan lese om vinter, snø, skiløyper og ikke minst to nye løypemaskiner i bygda vår – til en samla innkjøpsverdi på nesten sju millioner kroner. Det skal sørge for gode skispor i bygda vår i årevis framover.

Mye som skjer på den lokale kor-fronten

Du kan lese om lokal kultur, der både det ferske mannskoret og det enda ferskere kvinnekoret i bygda vår har noe moro på planen: Mannskoret har dobbeltkonsert på samfunnshuset til helga, og kvinnekoret arrangerer pub-kor på samfunnshuset i mars.

Du kan lese om sanitetsforeninga som sponser nye symaskiner til en Re-skole, det er blitt arrangert hyggekveld og Re Rotary har delt ut refleksvester – noe de har gjort i over tjue år nå.

Du får som vanlig gode boktips fra folka på Revetal bibliotek, pluss mye, mye mer på den lokale kulturfronten.

Re-russen håper på støtte fra bygda vår

Re-russen lader opp til en annerledes russetid, fra og med i år er det lagt nye føringer for feiringa. De håper på støtte fra bygda vår for å lage en god og inkluderende russefeiring, der alle har råd til å være med på russeball – når den offentlige støtten er kutta.

– Det har gitt oss en stor usikkerhet. Vi håper på støtte fra lokalsamfunnet, om det er noen der ute som unner oss et skikkelig russeball så støtt spleisen vår, enten du husker sjøl hvor moro det var, eller om du er onkel, tante, bestemor eller oldefar til noen som skal feire – hver krone teller.

– En egenandel har det alltid vært, men nå frykter vi at den vil bli altfor høy. Vi håper på å gjøre den så lav at alle har mulighet til å være med, det er hele poenget med et russeball, forteller russepresident Philip Marti. Spleisen til Re-russen finner du her (ekstern lenke).

Idrettslag-leder i et kvart århundre

Du kan lese om Frode G. Hestnes som har leda IL Ivrig i mer enn et kvart århundre, men som nå mener det er på høy tid å la noen andre ta over ledervervet.

Men IL Ivrig vil alltid være klubben i hans hjerte, der han fortsatt vil hjelpe til med stort og smått: – Dette er en stor del av livet mitt.

– Her traff jeg kona mi. Begge ungene våre er engasjert i idrettslaget. Da sier det seg sjøl at dette betyr mye for meg.

Innbrudd, lov og rett

Fon barnehage var den store saken i ReAvisa-spaltene på nett på nyåret. I dag får saken sin endelige konklusjon: Fon barnehage består. Les hva våre folkevalgte sa i utvalgsmøtet som snudde saken i favør fredning av Fon barnehage.

Vi omtaler en fersk dom der en Re-bonde er dømt til fengsel for dyremishandling: Vestfold tingrett beskriver overtredelsene som grove. Vi referer også dommen til en lokal kar som brukte mobilen under kjøring i sitt eget nabolag, nektet, men tapte saken.

Vi oppsummerer også nyårets store riksnyhet i bygda vår: Gullsmed-innbruddet på Revetal, som er blitt mye omtalt i både lokal-, regional- og riksmedia, også i TV2-programmet annet Åsted Norge.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.