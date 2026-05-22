Flytter ut i Revetalhagen: – Det har balla på seg litt

Gjennom vinteren har stua blitt fylt med musikk og hygge, etter hvert som flere og flere musikere fra bygda vår og en stor radius rundt Re har finni sammen. Nå blir det sommeravslutning på utescenen i Revetalhagen.

Disse musikk-onsdagene kom i gang da Frank Wedde og Bjørn Thomassen fikk spørsmålet: «Kan’ke dere komme og rigge te’? Og samle noen musikere i Re?»

– Uten det sparket i ræva, fra de flinke folka her i Revetalhagen som vil fylle hus og hage med liv og røre, så hadde ikke vi sitti her i dag, forteller Frank og Bjørn.

Det har balla på seg litt

– Det har balla på seg litt, sier de og humrer, glad for å ha skapt en møteplass for musikere og alle som elsker musikk. To beskjedne karer som brenner for kultur og formidling, og som legger alt til rette for at det skal kunne skje:

– Vi kommer bare litt før, setter over kaffi’n, rigger opp litt utstyr og gjør alt klart, forteller Bjørn. – Så kan alt skje!, sier en alltid like entusiastisk Frank.

Han skryter hemningsløst av husbandet som har kommi på plass i løpet av vinteren, der proffe musikere kan kompe så å si hva som helst.

Proffe og glade amatører

– Her kan du komme og formidle hva du vil, så lenge du vil by på seg sjæl. Her har vi proffe folk som lever av musikk, og vi har hatt flere som har stått foran folk og syngi for aller første gang i livet.

– Vi har fått høre alt fra tverrfløyte til trestemt dametrio, til munnspillsoloer, hele band – noen som kommer sammen her og spiller sammen for første gang, andre som er veletablerte band.

Her er det glade amatører og proffe yrkesmusikere, og det er kanskje det Frank og Bjørn er mest happy for: I disse møtene skjer det noe helt spesielt. Noe helt, helt, helt spesielt.

Flyttes ut i friluft

Det kommer flere og flere som «bare» vil høre på. Målet var å fylle stua i Låhnehuset i Revetalhagen med liv og latter, og det har de så til de grader fått til disse onsdagskveldene.

Såpass folksomt har det blitt, at sommeravslutninga flyttes ut i friluft, med utescene i Revetalhagen. – Da skal vi få plass til alle som vil komme, enten dere vil være med på scenen eller som publikum.

Jungeltelegrafen har funka som promotering, faktisk eneste promotering. Ei messengergruppe ble oppretta og folk som kjenner folk som kjenner folk…. og så videre, er blitt med. Er det noen som ikke er blitt nådd enda, så er de veldig velkommen til å bli med.

Stor radius rundt Re

Onsdagskveldene har fått navnet «Musikk- og kaffeslabberas». NaKuHel Revetalhagen tok initiativet, Frank Wedde og Bjørn Thomassen tok utfordringa. Oktober i fjor var første treff, så har det fortsatt den siste onsdagen i måneden.

Fra å være mest reinger i sofaen, stolene og på scenen, er det nå folk som kommer fra en stor radius rundt Re: Tønsberg, Sandefjord, Horten, Holmestrand, Sande, med mer, nevnes.

Den harde kjerne teller nå en 20 – 25 stykker, med mange flere som kommer innom nå og da. Det har blitt full stue og vel så det. Og det er trivelig, mener radarparet bak.

Superstødig husband

Husbandet må nevnes, med gromme musikere som tar det meste på strak arm: Jostein Christensen, Nils Mathisen, Einar Frøysa, Jo Inge Bergersen, Andreas Floer og Bjørn Thomassen.

– Det er et husband som kan backe alle som vil synge eller spille, de kan kaste et blikk på et noteark eller høre gjennom en låt, så tar de den, skryter Frank om flinke folk.

Sommeravslutninga er til uka, fra klokka 17.00 onsdag 27. mai 2026. – Det er gratis, men du må gjerne kjøpe vafler og en kaffe og donere en slant til Revetalhagen, så gode ting kan fortsatt skje i hus og hage.

