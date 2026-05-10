17. mai-koret i Re er i rute: Straks siste øvelse

Flere folk er fortsatt velkommen til å slenge seg med, både på siste øvelse før 17. mai som er førstkommende mandag og du kan til og med bli med på sparket på den store nasjonaldagen.

Dette blir første året med 17. mai-kor i Re, de har tatt mål av seg å lage liv og røre og god stemning: – Vi blir en liten gjeng, rundt 10 stykker, tenker jeg. Men det blir bra!

Siste øvelse før 17. mai var mandag 11. mai på Låhnehuset i Revetalhagen, og så skal vi øve på å gå mens vi synger ute, og også er planen å møte Blågjengen på helsehuset og synge gjennom “Ja vi elsker” og “Norge i rødt, hvitt og blått”.

– Bare å slenge seg med fortsatt

– Flere folk er fortsatt veldig velkommen, og det går også an å hive seg med på sjølve dagen 17. mai. Da møtes vi ved Brår og synger fra haugen først, og så blir vi med i toget tilbake til Revetal.

– Vi lover sangglede og god stemning!, forteller Heidi Halvorsen, en av initiativtakerne bak 17. mai-koret i Re. Hele programmet for feiringa her i Re finner du her.

Den store nasjonaldagen nærmer seg. Vil du mimre tilbake på tidligere 17. mai-feiringer, så sjekk ReAvisa-arkivet.

Vi har haugevis med bilder og film fra tidligere feiringer, det er bare å bla seg bakover i arkivet.

Her kan du gjenoppleve fjorårets feiring:

