Vil spre sangglede i 17. mai-toget i Re: – Dette har vi aldri prøvd før, så det får vi helt sikkert te’

Korbygda Re bør vel ha kor på sjølvaste nasjonaldagen, også? Ideen kom under fjorårets 17. mai-feiring og nå settes den ut i livet. Alle som vil kan henge med, første samling blir i Revetalhagen førstkommende mandag.

Hei ReAvisa!, lyder en melding i den velfylte innboksen vår: Kan lokalavisa hjelpe oss å nå fram til flere sangglade sambygdinger som vil synge sammen i 17. mai-toget?

Ellen Rying, Tove Adamsrød og Heidi Halvorsen har gått sammen og realiserer nå 17. mai-koret i Re. Kor-feberen herjer i bygda vår, som kjent.

Jo flere, dess bedre

Ellen og Tove synger allerede sammen i VåRa-koret og Heidi synger og spiller piano i mange sammenhenger, men hun synger ikke i kor. – Det er litt kjedelig å øve, synes jeg da. Men et slikt prosjekt-kor, det er gøy!

Det blir noen øvinger fram til den store nasjonaldagen, og da er prosjektet over. Hele målet er å spre glede langs 17. mai-tog-ruta. De må være minst 10 stemmer, men det er ingen begrensing oppad i antall.

– Jo flere, dess bedre. Det er gøy hvis det runger skikkelig. Her skal vi trøkke te’, forteller initiativtakerne bak 17. mai-koret i Re.

Live opp og lage litt gøy

Det trengs ikke mye øving, det blir kjente og kjære sanger som alle har hørt – og syngi – før. Det blir nok mest bare sang, men kanskje også noen enkle bærbare instrumenter. Koret kan kanskje også samarbeide med korpsene?

– Vi tenker cirka fire sanger, så det er ikke veldig avansert, vi kan synge de samme sangene flere ganger. Dette skal være lavterskel, det kreves ingenting annet enn sangglede.

– Vi skal live opp og lage litt gøy i toget. Vi veit ikke om vi går med hele ruta eller deler av ruta, eller om vi ender med å stå langs ruta – det kommer an på hvor mange vi blir og hva vi vil sjøl.

På tvers av generasjonene

– Men vi skal lage lyd, lover trioen som står bak initiativet – det er hele greia med dette initativet. De skal høre med bygdeungdomslaget i Re, russen i Re, med mer. De vil gjerne at det blir et 17. mai-kor på tvers av generasjonene, med både manns- og kvinnestemmer.

Heidi understreker at dette ikke skal være noe som tar opp masse tid, hun poengterer at det blir minimalt med øving. Med kjente og enkle 17. mai-sanger kan folk egentlig bare slenge seg med.

Men initiativtakerne må vite hvem som er med på 17. mai, enten du kan møte allerede nå på mandag eller ikke. Blir det en suksess, kan det fort bli gjentatt til neste år.

Lodder interessen førstkommende mandag

Det finnes liknende kor i 17. mai-tog på andre kanter av landet, har Heidi finni ut i etterkant av at ideen dukka opp under fjorårets 17. mai-feiring: – Jeg tenkte at toget ikke hadde hatt vondt av litt mer sang og musikk litt bakover i toget.

Alle kan vel lett se for seg hvor stort engasjement og stemning og glede en stor gjeng med sangglade mennesker kan spre i halen av toget? Nå trengs det sangstemmer til å realisere dette:

– Vi tenker å møtes første gang mandag førstkommende den 16. mars fra klokka 19.00, vi har fått låne Revetalhagens hus på Revetal. Første øvelse blir mest for å lodde interessen.

Så lavterskel det går an å bli

Trioen med Ellen, Tove og Heidi vil være med på møter med 17. mai-komiteen på Revetal. Tilbakemeldingen fra Tønsberg kommune er bare positiv: – «Dere er så gode på å til sånne morsomme ting der oppi Re», fikk vi til svar – og så fikk vi invitasjon til 17. mai-møte.

Det organisatoriske kan trioen bak ideen ta seg av, dette skal være så lavterskel det går an å bli. Alle interesserte er velkommen, enten du kommer aleine eller sammen med venner eller arbeidskollegaer.

– Om noen vil være med, men ikke kan komme på mandag, så si ifra. Om det er noen spørsmål, så bare ta kontakt, sier Heidi som har epost himmeljenta@gmail.com og telefonnummer 906 69 713.

