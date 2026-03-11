Et tap for både cupen og klubbene bak: – Vi håper at kommunen kan lempe litt på krava

– Dumt, er kort og greit svaret på hva Ramnes IFs håndballgruppe mener om de nye kravene fra kommunen. De vil tape store summer og frykter for en dårligere cup.

Slottsfjellcup er blitt arrangert i godt over 30 år og er den klart viktigste inntektskilden for Ramnes IF og de forskjellige lagene, der dugnadsinnsatsen fordeles på lagkassene.

Årets cup blir Slottsfjellcup nummer 33 i rekken. Dette er en av landets største innendørs håndballturneringer for aldersbestemte lag i aldersklassene 9 – 16 år. Cupen arrangeres som vanlig den siste helga i april.

Et økonomisk tap på godt over 200.000 kroner

Ramnes IF står bak cupen, sammen med Sem IF og Teie HK. For Ramnes IF er Slottsfjellcup det klart viktigste bidraget til klubbdrifta, men nå blir det mindre å rutte med i Ramnes-håndballen. Det er anslått et økonomisk tap på godt over 200.000 kroner.

– Dumt, svarer Ramnes-håndballens leder Magnus Theiste Østlie, – vi har ikke hatt noen negative hendelser, vi har gjort dette i over 30 år. Jeg mener vi har bevist at vi har gode rutiner allerede og at sikkerheten er ivaretatt på en god måte.

Av hensyn til rømnings- og personsikkerhet må hver spiller som sover på kommunale skoler ha minst fire kvadratmeter, ifølge nye krav fra Tønsberg kommunale eiendom (TKE).

Dette ble ReAvisa tipsa om for en god stund siden, men representantene for idrettslagene i Re håpa i det lengste at denne saken ville løse seg. Uten mediaoppslag.

Lang ventetid og rigide krav fra kommunen

I februar ble det klart at kommunen skrudde til kravene mer enn idrettslagene hadde forventa og frykta. – Vi hørte om dette første gang før fjorårets cup. Da ble det varsla at det ville komme nye krav fra kommunen før årets cup. Så har det tatt sin tid, vi har har vært ganske frustrert over det, forteller Magnus til ReAvisa.

Påmeldinga til årets cup ble til og med satt på pause i påvente av hva som kunne komme av nye krav fra kommunen. – Frustrerende å vente så lenge, skuffende å få avklaring så seint, og rart at de nye kravene skal være så rigide, sier Magnus på vegne av Ramnes håndball.

Alle hallene i Re blir brukt under Slottsfjellcup med Ramneshallen, Revetalhallen og Vålehallen. Det er overnatting på Revetal ungdomsskole, nå blir det også overnatting på Ramnes skole som en av seks ekstra skoler som nå må bli tatt i bruk, som følge av de nye kravene.

Det må leies mer plass, mer utstyr, flere busser. En merkostnad og dermed et mindre overskudd på godt over 200.000 kroner er mye penger for den lokale håndballen. Det blir flere dugnadstimer å fylle opp.

Bak de nye kravene er det mer enn bare tall

– Penger er en ting, det er selvfølgelig kjedelig, men det jeg synes er enda kjipere er det sosiale: Vi arrangerer cup først og fremst for å gi barn og unge en god opplevelse. Det å reise på cup sammen, overnatte sammen.

– Kommunen tenker kanskje at et tall er et tall, men vi ser nå at vi må splitte opp lag i flere klasserom. Litt av greia er å være sammen, alle sammen. Fellesskapet.

– Sportslig skal vi få det til. Det blir cup. Men alle veit at alt det rundt, det er minst like viktig. Sosialt frykter jeg at det kan bli litt mindre morsomt.

– Og det synes jeg er det klart mest kjipe oppi alt, sier Ramnes IFs håndball-leder til ReAvisa.

– Det er jo veldig trist, hele greia

Cup skal være masse mennesker, sove sammen, det lukter vondt og det lukter kanskje spesielt godt av noen du liker ekstra godt, – nå får vi et rigid system med regler for gangveier og antall som kan ødelegge litt for den opplevelsen der.

– Jeg er redd for at cup-opplevelsen kan bli litt kjedeligere, og det kan i neste omgang rive ned noe av cupens veldig gode renomme. Det er jo veldig trist, hele greia.

Det blir mer krevende for arrangør-klubbene, og det blir også mer krevende for lagene som kommer.

De må stille med flere voksne, siden det må tas i bruk flere rom til lagene.

Får gjennomført, men på en mer «oppløst måte»

– Vi veit godt hvor mange dugnadstimer som allerede kreves, og nå kreves det enda mer. Ikke akkurat det vi trenger, sier Magnus og humrer oppgitt. – Vi pålegges praktiske krav som vi ikke skjønner vitsen med, som gjør cup-opplevelsen litt mindre kul.

– Vi får gjennomført, men på en mer «oppløst måte». Vi må splitte opp lag og ødelegger med det den greia med cup. Disse kravene får noen følgefeil der vi frykter for det sosiale.

Årets Slottsfjellcup arrangeres med en veldig sterk bismak, forteller Magnus. Reint praktisk mener han at barn og unge på cup sover minst like trygt i en skole sammen, som hjemme i sin egen seng:

– Det tør jeg påstå. Vi har våkne nattevakter fra Slottsfjellcup og alle lag har voksne med seg. Vi sover i store bygg med sikre rømningsveier. Vi har allerede strenge krav for å ivareta sikkerheten. Dette har vi fått på plass i løpet av over 30 år med cup.

Enig i noe, men uenig i plass per spiller

– Innkvartering er alltid utfordrende, men nå har det blitt et umulig puslespill, sa representanter for Flint fotball i Tønsbergs blad tidligere denne uka. De er først ute med cup denne våren. Slottsfjellcup kommer ikke lenge etter.

Det er krass kritikk fra andre idrettslag angående prosessen som har ledet fram til de nye kravene. Idrettsrådet har ikke blitt involvert, enda det skulle de blitt. Nå blir de det, og Idrettsrådet er ikke imot alle de nye retningslinjene.

Lederen der framhever nye og justerte krav til nattevakter og risikovurderinger som et godt utgangspunkt, men kravet om plass per spiller er de ikke enige i.

Opp til politisk behandling nå i mars-møtene

Gro Pettersen, virksomhetsleder i Tønsberg kommune, forsvarer de nye retningslinjene. Kravet om fire kvadratmeter er nødvendig for god brannsikkerhet. Kravet baseres på liknende retningslinjer i Oslo og Larvik.

– Vi veit at klubbene har nok erfaring, men de kjenner kanskje ikke forskriftene. Vi så at de innlosjerte for mange overnattende, og derfor var vi bekymra. Vårt ansvar er at det er trygt, sier virksomhetslederen til Tønsbergs blad.

– Vi synes det er kjempefint at saken belyses fra alle sider nå, så kan politikerne ta den beslutningen de sjøl mener er rett, sier hun. Saken kommer opp nå i mars-møtene.

Ramnes IF og cup-samarbeidspartnerne har allerede rustet seg for de nye kravene – og det har vært krevende, forteller Magnus Theiste Østlie til ReAvisa. Ramnes håndball-lederen håper kravene blir mindre rigide etter en runde med politisk behandling.

