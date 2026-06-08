Feirer 5 år: – Hadde ikke gått uten backing fra bygda

Mange lokale firma og frivillige har stått for en fantastisk dugnadsinnsats. Det ble feira nå på forsommeren. Siste matutdeling før sommeren er i morgen, tirsdag.

Alle bedriftene som har bidratt til 5 år med mathjelp i Re, ble tegna på en flott plakat på enden av langbordet. Viktige støttespillere var invitert til en feiring av 5 år med Matutdeling i Re, med base på Brårsenteret.

På det meste har nærmere 300 vært mottakere, og antallet familier som har fått hjelp gjennom årenes løp er mange flere. Noen er helt avhengig av denne hjelpa, spesielt i perioder. Mange har fått hjelp over en periode for å komme seg over kneika.

Fin frivillig dugnadsjobb

Takknemligheten har vært stor, det er en fin frivillig dugnadsjobb, har ReAvisa fått fortalt i alle disse åra. Lokalavisa har vært med på hele reisen, fra første oppstart til feiringa nå. Og mathjelpa skal fortsette, forteller ildsjelene bak med Torbjørn Brunstøl i spissen hele veien.

– Et sted mellom 15 og 20 frivillige jobber javnt og trutt med matutdelinga. Noen jobber stort sett alle dager med dette, med spons, logistikk – alt det som ligger bak. Mange flere er innom og hjelper til nå og da. Vi setter pris på all hjelp, forteller Torbjørn til ReAvisa.

– Her er det folk som bruker fritida si ved siden av jobb, vi har flinke folk og godt utdanna folk som jobber som frivillige, noen av dem står utafor jobb av forskjellige grunner, men vil bidra. Vi har også mange yngre frivillige.

– Dette har vi gjort til vårt

Alle involverte har et sterkt eierskap til prosjektet. Dette er et fantastisk eksempel på et initiativ fra frivillige sjøl som lever som et helt sjølstendig prosjekt på Brårsenteret, der også tREffpunktet og Re frivilligsentral holder til.

– Dette har vi gjort til vårt. At vi fortsatt holder det gående er på grunn av god støtte i lokalmiljøet, uten den backinga fra bygda hadde vi ikke klart det. Ikke på noen som helst måte, forteller Torbjørn.

Matutdelinga i Re sin 5-årsfeiring ble gjennomført helt uten å bruke midler på det. Også her var det henta inn støtte gjennom spons og gaver fra firmaer i Re.

Siste matutdeling før sommeren er tirsdag 9. juni 2026. Første over sommeren er i august, rundt skolestart.

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