Unge talenter og store stjerner til Rockstream

Ungdomsbandet Burning Wire og Martina, Amela, Sebastian og Caspar skal spille på den store scenen. – Ungdommene har øvd så krampa tar dem, på fritida og på «Skru og Spill» hos oss. Nå er de spente før festival-gig – med fantastisk lyd og skikkelig trøkk!

– Vi er ordentlig bortskjemt som har en ekte rockefestival i bygda vår. I tillegg heier de på ungdommene og lar de prøve seg på ekte festival – wihoo! Vi sees!, skriver Kulturhuset Elverhøy stolt på sine sosiale medier.

Unge talenter skal dele scene med med store navn som for eksempel Jonas Alaska og Winterstø. Det blir også lokale band som Diesel Gorilla, Domene, Jackafellas, Johnny 45 og Za-Zaa.

Store etablerte rockeartister

Rockstream arrangeres fra torsdag 2. til lørdag 4. juli 2026 langs Kileveien i Ramnes, vest for Revetal. Ett av de aller største høydepunktene blir El Cuero: Dette er bandet der store artister fra mange suksess-prosjekt møtes for å spille den musikken de elsker å drodle med på si’.

Bandet beskrives som Norges fremste innen melodisk rock’n roll med medlemmer fra Kvelertak, Spidergawd og The Dogs. El Cuero er headliner på festivalens første dag, torsdag.

Shining inntar hovedscenen fredag, de spilte for 15.000 blackjazz-fans på Hellfest og nå kommer de til Rockstream – og dette er en unik mulighet til å se kultbandet live i Norge.

Singelen «Animal» aleine har over 12 millioner streams på Spotify. Bandet melder sjøl at dette blir siste mulighet til å se dem i Norge på lenge.

På fredag formiddag kan du også høre bandet i «Nå snakker vi album» på Rockstream-låven.

Fit metal-band fra Milano i Italia

Det kommer også artister og band fra det store utland, som alltid. Her har artister dukket opp fra hele Europa og til og med Canada. I år er Gogoponies fra Italia ett av de internasjonale innslagene, et fit metal-band fra Milano som kombinerer fitnesskultur og thrash metal til en rå eksplosjon av svette, energi og bevegelse.

Ellers kommer Fixation, som har tatt Europas største festivaler med storm: Tons of Rock, Download, Summerbreeze, med mye mer, og nå topper de det hele med Rockstream 2026, skriver festivalen på egne sosiale medier.

Razorbats er også klare for Re, med sin eksplosive blanding av klassisk rock, glam, punk og powerpop. Oslo-bandet har siden 2012 vært en urokkelig kraft på den skandinaviske rockescenen.

Med energien fra 1970-tallets rock, 1980-tallets sleaze og 1990-tallets pop-punk har de delt scene med band som The Offspring, Michael Monroe, TNT, med mer.

Fra Jæren kommer et kompromissløst rockelokomotiv: Tofteberg har de siste åra dundra fram med rå, groovy og tidløs rock. Nå tøffer det til Re.

Winterstø er et soloprosjekt av mannen med bakgrunn fra Kaizers Orchestra og Skambankt, som også spiller årets Rockstream.

Alt klappet og klart

Kjapt oppsummert ett par dager før årets festival braker løs langs Kileveien i Ramnes, vest for Revetal: Billetter selges som varmt hvetebrød. Festivalområdet er utvida. Festivalcampen var utsolgt, men er også utvida så det blir plass til flere.

Høydepunkter fra tidligere år er blant andre en legendarisk Backstreet girls-konsert, fjorårets Erlend Ropstad-konsert, og ikke minst våre lokale helter Torgeir Waldemar og Orango som har spilt her.

Sjekk ReAvisa-arkivet for å se bilder og lese mye mer om Rockstream-historien siden første festival-årgang i 2018. Hele programmet for i år og all info om festivalen finner du på festivalens nettside (ekstern lenke).

Husk at det er gratis inngang på låven på dagtid hver festivaldag, der det er konserter, foredrag og kviss.