Les papiravisa på nettavisa – sommermagasin 2026

Re-sommeren ligger foran oss og du får tips om en ny attraksjon her i Re, en fargerik fuglekasse-sti midt i Blåløypa mellom Bibo og Revetal. Og vi har samla sammen alle tips om det som skjer i bygda vår i sommer.

Ny avis på vei ut, både på papir og nett. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa og her finner du avisarkivet med tidligere aviser.

Som vanlig slipper vi et sommermagasin nå før sommerferien, vil du ha flere tips til ting du kan gjøre i Re så sjekk også ReAvisa-arkivet med tidligere sommermagasin.

Grønn oase for dyrking og læring

Fuglekasse-stien i Blåløypa er en ny attraksjon i Re. Kortreist mat har vi alltid vært velsignet med, men nå satses det mer systematisk på det mot næringsliv og turisme – les mer i papiravisa.

Revetalhagen har blitt en grønn oase for dyrking og læring, les mer om skolehage, musikk og bokklubb. Vi tar for oss sommerkonserter og festivalsommeren i Re.

Og vi skriver om folk og fe i Re: Kristian Gran (58) frøys seg til omskolering. Truls Grytnes (22) gjør stor suksess i sin musikk-bransje.

Re-patriot «over there»

Og visste du at vi har en stor Re-patriot «over there»? Taylor Lange (27) var utvekslingsstudent til Re for ti år siden og kom endelig tilbake «hjem» til Re tidligere i sommer. Da catcha vi up med jenta som ble svært godt inkludert i lokalsamfunnet den gang:

– Det var vanskeligere å komme hjem til USA igjen, enn det var å reise til Norge i første omgang. Jeg fikk «hjemmelengsel» til Re da jeg kom hjem til Wisconsin.

– Jeg skjønte ikke der og da hvor mye dette betydde for meg, før jeg var hjemme igjen. Livet mitt endra seg, forteller amerikaneren – les mer i papiravisa.

Lager sin egen sommerjobb

Hva gjør du hvis du ikke får en sommerjobb? Da lager du din egen sommerjobb. Det har to Re-ungdommer gjort, som tar på seg småjobber og gjerne får mer å gjøre gjennom sommeren.

Pluss mye mer, les papiravisa på nettavisa allerede nå eller plukk den med deg fra avishyller overalt i Re og omegn der sommermagasinet vil være på plass i løpet av onsdag 17. juni 2026.

Hele utgivelsesplanen finner du her. Skulle det være noe vi har gått glipp av, så bruk Tips@ReAvisa.no. Vær gjerne ute i god tid før deadline med tips.

Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):

13. – 14. juni

Turnstevne i Vålehallen

Motocrossløp på Ødegården

Turnstevne i Vålehallen Motocrossløp på Ødegården 20. juni

Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes

Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes 21. juni

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten) 22. – 26. juni

Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)

Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF) 22. – 24. juni

Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)

Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF) 22. juni og ut uka

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal 25. – 27. juni

Revetaldager 2026

Revetaldager 2026 26. – 27. juni

Eidsfossfestivalen med Otto Junior

Eidsfossfestivalen med Otto Junior 26. juni

VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo

VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård

VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon

VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon 27. juni

Nytt bruktmarked i Revetalparken

Nytt bruktmarked i Revetalparken 28. juni

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke 2. – 4. juli

Rockstream-festivalen 2026

Rockstream-festivalen 2026 3. juli

Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane

Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane 5. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke 12. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 19. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke 26. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke 29. juli

Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)

Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)

Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re) Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re) 31. juli

Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland

Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland 2. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 8. august

Slåtterock 2026 i Fon

Slåtterock 2026 i Fon 9. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke 10. august og ut uka

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal 15. august

Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026

Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026 15. – 16. august

Vivestad høstmarked 2026

Vivestad høstmarked 2026 16. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke 22. august

Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes

Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes 23. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke 29. – 30. august

Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026

Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026 30. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 5. – 6. september

Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård

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