Les papiravisa på nettavisa – sommermagasin 2026

Re-sommeren ligger foran oss og du får tips om en ny attraksjon her i Re, en fargerik fuglekasse-sti midt i Blåløypa mellom Bibo og Revetal. Og vi har samla sammen alle tips om det som skjer i bygda vår i sommer.
Her finner du ReAvisa-arkivet – les papiravisa gratis.
Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn.
Her leser du papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.
Ny avis på vei ut, både på papir og nett. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa og her finner du avisarkivet med tidligere aviser.
Som vanlig slipper vi et sommermagasin nå før sommerferien, vil du ha flere tips til ting du kan gjøre i Re så sjekk også ReAvisa-arkivet med tidligere sommermagasin.
Grønn oase for dyrking og læring
Fuglekasse-stien i Blåløypa er en ny attraksjon i Re. Kortreist mat har vi alltid vært velsignet med, men nå satses det mer systematisk på det mot næringsliv og turisme – les mer i papiravisa.
Revetalhagen har blitt en grønn oase for dyrking og læring, les mer om skolehage, musikk og bokklubb. Vi tar for oss sommerkonserter og festivalsommeren i Re.
Og vi skriver om folk og fe i Re: Kristian Gran (58) frøys seg til omskolering. Truls Grytnes (22) gjør stor suksess i sin musikk-bransje.
Re-patriot «over there»
Og visste du at vi har en stor Re-patriot «over there»? Taylor Lange (27) var utvekslingsstudent til Re for ti år siden og kom endelig tilbake «hjem» til Re tidligere i sommer. Da catcha vi up med jenta som ble svært godt inkludert i lokalsamfunnet den gang:
– Det var vanskeligere å komme hjem til USA igjen, enn det var å reise til Norge i første omgang. Jeg fikk «hjemmelengsel» til Re da jeg kom hjem til Wisconsin.
– Jeg skjønte ikke der og da hvor mye dette betydde for meg, før jeg var hjemme igjen. Livet mitt endra seg, forteller amerikaneren – les mer i papiravisa.
Lager sin egen sommerjobb
Hva gjør du hvis du ikke får en sommerjobb? Da lager du din egen sommerjobb. Det har to Re-ungdommer gjort, som tar på seg småjobber og gjerne får mer å gjøre gjennom sommeren.
Pluss mye mer, les papiravisa på nettavisa allerede nå eller plukk den med deg fra avishyller overalt i Re og omegn der sommermagasinet vil være på plass i løpet av onsdag 17. juni 2026.
Hele utgivelsesplanen finner du her. Skulle det være noe vi har gått glipp av, så bruk Tips@ReAvisa.no. Vær gjerne ute i god tid før deadline med tips.
Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):
- 13. – 14. juni
Turnstevne i Vålehallen
Motocrossløp på Ødegården
- 20. juni
Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
- 21. juni
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
- 22. – 26. juni
Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
- 22. – 24. juni
Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
- 22. juni og ut uka
Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
- 25. – 27. juni
Revetaldager 2026
- 26. – 27. juni
Eidsfossfestivalen med Otto Junior
- 26. juni
VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
- 27. juni
Nytt bruktmarked i Revetalparken
- 28. juni
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
- 2. – 4. juli
Rockstream-festivalen 2026
- 3. juli
Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
- 5. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
- 12. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 19. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
- 26. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
- 29. juli
Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
- 31. juli
Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
- 2. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 8. august
Slåtterock 2026 i Fon
- 9. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
- 10. august og ut uka
Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
- 15. august
Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
- 15. – 16. august
Vivestad høstmarked 2026
- 16. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
- 22. august
Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
- 23. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
- 29. – 30. august
Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
- 30. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 5. – 6. september
Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård
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