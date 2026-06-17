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Les papiravisa på nettavisa – sommermagasin 2026

LOKALT LESESTOFF: ReAvisa har spesielt fokus på innlands-Vestfold og dekker primært gamle Re kommune med sogna Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal, Vivestad og bygdebyen Revetal. Ei fersk avis er nå klar for å leses, enten med avisa i handa eller her på skjermen. Som alltid nå i juni kommer eget sommermagasin for Re. Faksimile: ReAvisa juni 2026.

Re-sommeren ligger foran oss og du får tips om en ny attraksjon her i Re, en fargerik fuglekasse-sti midt i Blåløypa mellom Bibo og Revetal. Og vi har samla sammen alle tips om det som skjer i bygda vår i sommer.

Her finner du ReAvisa-arkivet – les papiravisa gratis.

Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn.

Her leser du papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.

Ny avis på vei ut, både på papir og nett. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa og her finner du avisarkivet med tidligere aviser.

Som vanlig slipper vi et sommermagasin nå før sommerferien, vil du ha flere tips til ting du kan gjøre i Re så sjekk også ReAvisa-arkivet med tidligere sommermagasin.

Grønn oase for dyrking og læring

SKOLEDAG UTE I SOMMERSOLA: 8. klassingene Eirik Johan, Even, Ulrik og Marcus i fullt arbeid i jorda. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fuglekasse-stien i Blåløypa er en ny attraksjon i Re. Kortreist mat har vi alltid vært velsignet med, men nå satses det mer systematisk på det mot næringsliv og turisme – les mer i papiravisa.

Revetalhagen har blitt en grønn oase for dyrking og læring, les mer om skolehage, musikk og bokklubb. Vi tar for oss sommerkonserter og festivalsommeren i Re.

Og vi skriver om folk og fe i Re: Kristian Gran (58) frøys seg til omskolering. Truls Grytnes (22) gjør stor suksess i sin musikk-bransje.

Re-patriot «over there»

HJERTELIG GJENSYN: Taylor Lange (27), nå gift med etternavnet Evers, tilbake på gamle Re-trakter. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Og visste du at vi har en stor Re-patriot «over there»? Taylor Lange (27) var utvekslingsstudent til Re for ti år siden og kom endelig tilbake «hjem» til Re tidligere i sommer. Da catcha vi up med jenta som ble svært godt inkludert i lokalsamfunnet den gang:

– Det var vanskeligere å komme hjem til USA igjen, enn det var å reise til Norge i første omgang. Jeg fikk «hjemmelengsel» til Re da jeg kom hjem til Wisconsin.

– Jeg skjønte ikke der og da hvor mye dette betydde for meg, før jeg var hjemme igjen. Livet mitt endra seg, forteller amerikaneren – les mer i papiravisa.

Lager sin egen sommerjobb

RIGGER TIL RE-FESTIVAL: Kristian Holmgard (25), Ole Erik Holtung (24), Marit Holtung (19) og Suzanne Lie Jacobsen (24) gleder seg til Slåtterock, for andre året på rad. Foto: William Grønbech, ReAvisa.

Hva gjør du hvis du ikke får en sommerjobb? Da lager du din egen sommerjobb. Det har to Re-ungdommer gjort, som tar på seg småjobber og gjerne får mer å gjøre gjennom sommeren.

Pluss mye mer, les papiravisa på nettavisa allerede nå eller plukk den med deg fra avishyller overalt i Re og omegn der sommermagasinet vil være på plass i løpet av onsdag 17. juni 2026.

Hele utgivelsesplanen finner du her. Skulle det være noe vi har gått glipp av, så bruk Tips@ReAvisa.no. Vær gjerne ute i god tid før deadline med tips.

– KOM OG SE! Selma (5), Emilie (5), Hedda (3) og Malin (3) synes – med rette!! – at det har blitt fint på fuglekasse-stien. Her finner du Kvitteraturhuset, Air pip & pip, Pip palace, Nest generation, Nestflix and chill og her bor Blomster Fink. Musikalske referanser er det også: Tweet home Alabama. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):

  • 13. – 14. juni
    Turnstevne i Vålehallen
    Motocrossløp på Ødegården
  • 20. juni
    Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
  • 21. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
  • 22. – 26. juni
    Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. – 24. juni
    Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. juni og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 25. – 27. juni
    Revetaldager 2026
  • 26. – 27. juni
    Eidsfossfestivalen med Otto Junior
  • 26. juni
    VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
  • 27. juni
    Nytt bruktmarked i Revetalparken
  • 28. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 2. – 4. juli
    Rockstream-festivalen 2026
  • 3. juli
    Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
  • 5. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 12. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 19. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 26. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
  • 29. juli
    Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
    Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
  • 31. juli
    Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
  • 2. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 8. august
    Slåtterock 2026 i Fon
  • 9. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 10. august og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 15. august
    Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
  • 15. – 16. august
    Vivestad høstmarked 2026
  • 16. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 22. august
    Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
  • 23. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 29. – 30. august
    Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
  • 30. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 5. – 6. september
    Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård

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KUN KORTREIST KVALITET: Produsentgruppa i Matrike Vestfold la sommeravslutninga si til Re og Bjune gårdsdrift ved Tone Kihle Bjune og Øyvind Bjune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

BJUNE-BUFFET: Her ble det servert kun kortreist kvalitetsmat fra eget fylke. Les mer i papiravisa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Her leser du papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.

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