Marzell (14) kjører fort og hopper høyt: – Dette er livet

Marzell kjører minst tre – fire treninger hver uke. Er han ikke på banen etter skolen, så trener han styrke, løper eller sykler. Han er aldri hjemme i helger, det er alltid cross. Sist helg var det løp på hjemmebane her i Re, der ble han beste hjemmekjører i juniorklassen.

– Jeg har bare lyst til å drive med dette. Drømmen er å kunne leve av det, forteller Marzell Lekven Amundsen (14) om motocross. Denne helga er det løp på hjemmebanen Ødegården i Re, og det må han være med på.

Sjøl om satsingen er i Norgesmesterskap, Svensk mesterskap – og han har prøvd seg i Europamesterskap, det ga bare enda mer blod på tann.

Masse pallplasser

– Jeg ville prøve og se hvordan det var, å være med i det store showet ute i Europa. EM-runden gikk i Italia, og det var skikkelig stort å få være med på. Jeg ble ikke sist, heller!

14-åringen ble beste hjemmekjører i juniorklassen da Re motorsport arrangerte løp her helga 13. og 14. juni 2026. Med andreplass ble det nok en pallplass.

– Jeg har ikke vinni løp enda, men vært på pallen flere ganger. Og jeg har leda masse, sier den raske unggutten som har klassa opp denne sesongen.

Vanskelige kjøreforhold

Juniorklassen består av bare eldre konkurrenter, men Marzell vil kjøre mot de store gutta. Og det gjør han bra. Han er glad for å ha Ødegården som hjemmebane og Re motorsport som klubb. Her har vi en av landets beste baner og et godt motorsportmiljø.

Denne helga ble det riktignok veldig bløtt og vanskelige konkurranseforhold. – Det er en veldig gøy bane, men også veldig krevende. Det er ikke alle som klarer det. Det gjelder bare å ikke tryne.

Marzell har med seg hele familien på tur. De heier og legger til rette, og Marzell svarer opp med solid kjøring. Allerede svært rutinert, med mange års erfaring. Han starta så snart han kunne begynne å trene motocross, som 5-åring.

Må være med på hjemmebane

Nå har han motocross-legenden Kenneth Gundersen som trener. Løpet på hjemmebanen Ødegården var en runde i Østlandsmesterskapet, et mesterskap han ikke har tid til å satse i ved siden av NM-, SM- og noen EM-runder.

– Her kjører jeg fordi det er løp på hjemmebane, da må man være med, synes jeg, forteller Re motorsport-kjøreren som bor i Sandefjord.

Marzell kjørte konkurranse søndag og hjalp til på dugnad lørdag. Alle medlemmer må trå te’ når det kjøres motocrossløp her i Re.

Dugnad og deltakelse

Lørdag sto han på flaggpost hele dagen, fra klokka 07.30 på morgenkvisten til langt utpå ettermiddagen. Hele familien hjalp til, hele helga. Det er mange frivillige i sving for å arrangere et så stort løp med rundt 200 deltakere.

Det morsomme med motocross er farta, forteller Marzell. – Det er å hoppe og ligge i lufta, det er veldig gøy med en veldig fart. Motocross er jo fart.

I helgas løp var det rundt ti hjemmekjørere fra Re motorsport i sving. Marzell ble beste hjemmekjører med andreplassen sammenlagt i junior.

Se flere bilder fra motocross hos Re motorsport:

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