Her kan du se fotball-VM i Re x 3

Skal du se kampen på fredag? Da kan du se den på storskjerm her i Re.
Les papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.
Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn:
Her vises VM-kampen på storskjerm i Re:
- IL Ivrig viser VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm i klubbhuset på Bibo fredag 26. juni klokka 21.00, dørene åpner klokka 20.00. Det er ingen aldersgrense og et alkoholfritt arrangement. Det blir salg av snacks og brus i kiosken. Påmelding på epost til fotball@ivrig.no.
- Fon ungdomslag inviterer til pub med visning av Norge – Frankrike fredag 26. juni. Det blir salg av alkoholholdige drikker, brus, snacks og pølser. Aldersgrense 18 år. Kampen begynner 21.00, vi åpner 19.00. Ta med naboen og kom!, inviterer ungdomslaget.
- Og det blir også fotballpub for anledningen på Stange gjestegård, der vises også Norge-Frankrike-kampen, melder vertskapet på gjestegården.
Dette kunne du lese om først i sommermagasinet. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa.
Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):
- 13. – 14. juni
Turnstevne i Vålehallen
Motocrossløp på Ødegården
- 20. juni
Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
- 21. juni
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
- 22. – 26. juni
Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
- 22. – 24. juni
Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
- 22. juni og ut uka
Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
- 25. – 27. juni
Revetaldager 2026
- 26. – 27. juni
Eidsfossfestivalen med Otto Junior
- 26. juni
VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
- 27. juni
Nytt bruktmarked i Revetalparken
- 28. juni
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
- 2. – 4. juli
Rockstream-festivalen 2026
- 3. juli
Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
- 5. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
- 12. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 19. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
- 26. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
- 29. juli
Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
- 31. juli
Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
- 2. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 8. august
Slåtterock 2026 i Fon
- 9. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
- 10. august og ut uka
Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
- 15. august
Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
- 15. – 16. august
Vivestad høstmarked 2026
- 16. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
- 22. august
Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
- 23. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
- 29. – 30. august
Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
- 30. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 5. – 6. september
Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård
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