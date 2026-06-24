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Her kan du se fotball-VM i Re x 3

Skal du se kampen på fredag? Da kan du se den på storskjerm her i Re.

Les papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.

Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn:

Her vises VM-kampen på storskjerm i Re:

  • IL Ivrig viser VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm i klubbhuset på Bibo fredag 26. juni klokka 21.00, dørene åpner klokka 20.00. Det er ingen aldersgrense og et alkoholfritt arrangement. Det blir salg av snacks og brus i kiosken. Påmelding på epost til fotball@ivrig.no.
  • Fon ungdomslag inviterer til pub med visning av Norge – Frankrike fredag 26. juni. Det blir salg av alkoholholdige drikker, brus, snacks og pølser. Aldersgrense 18 år. Kampen begynner 21.00, vi åpner 19.00. Ta med naboen og kom!, inviterer ungdomslaget.
  • Og det blir også fotballpub for anledningen på Stange gjestegård, der vises også Norge-Frankrike-kampen, melder vertskapet på gjestegården.

Dette kunne du lese om først i sommermagasinet. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa.

VM-FEBER  I RE: Stange gjestegård blir til fotballpub fredag 26. juni 2026. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

VM-FEBER  I RE: Fellesvisning av VM-kampen i klubbhuset på Bibo fredag 26. juni 2026. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

VM-FEBER  I RE: Fon ungdomslag inviterer til fotball på storskjerm på Vonheim fredag 26. juni 2026. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):

  • 13. – 14. juni
    Turnstevne i Vålehallen
    Motocrossløp på Ødegården
  • 20. juni
    Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
  • 21. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
  • 22. – 26. juni
    Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. – 24. juni
    Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. juni og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 25. – 27. juni
    Revetaldager 2026
  • 26. – 27. juni
    Eidsfossfestivalen med Otto Junior
  • 26. juni
    VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
  • 27. juni
    Nytt bruktmarked i Revetalparken
  • 28. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 2. – 4. juli
    Rockstream-festivalen 2026
  • 3. juli
    Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
  • 5. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 12. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 19. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 26. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
  • 29. juli
    Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
    Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
  • 31. juli
    Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
  • 2. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 8. august
    Slåtterock 2026 i Fon
  • 9. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 10. august og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 15. august
    Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
  • 15. – 16. august
    Vivestad høstmarked 2026
  • 16. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 22. august
    Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
  • 23. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 29. – 30. august
    Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
  • 30. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 5. – 6. september
    Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård

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