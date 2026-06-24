Her kan du se fotball-VM i Re x 3

Skal du se kampen på fredag? Da kan du se den på storskjerm her i Re.

Her vises VM-kampen på storskjerm i Re:

IL Ivrig viser VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm i klubbhuset på Bibo fredag 26. juni klokka 21.00, dørene åpner klokka 20.00. Det er ingen aldersgrense og et alkoholfritt arrangement. Det blir salg av snacks og brus i kiosken. Påmelding på epost til fotball@ivrig.no.

fredag 26. juni klokka 21.00, dørene åpner klokka 20.00. Det er ingen aldersgrense og et alkoholfritt arrangement. Det blir salg av snacks og brus i kiosken. Påmelding på epost til fotball@ivrig.no. Fon ungdomslag inviterer til pub med visning av Norge – Frankrike fredag 26. juni. Det blir salg av alkoholholdige drikker, brus, snacks og pølser. Aldersgrense 18 år. Kampen begynner 21.00, vi åpner 19.00. Ta med naboen og kom!, inviterer ungdomslaget.

fredag 26. juni. Det blir salg av alkoholholdige drikker, brus, snacks og pølser. Aldersgrense 18 år. Kampen begynner 21.00, vi åpner 19.00. Ta med naboen og kom!, inviterer ungdomslaget. Og det blir også fotballpub for anledningen på Stange gjestegård, der vises også Norge-Frankrike-kampen, melder vertskapet på gjestegården.

Dette kunne du lese om først i sommermagasinet. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa.

Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):

13. – 14. juni

Turnstevne i Vålehallen

Motocrossløp på Ødegården

Turnstevne i Vålehallen Motocrossløp på Ødegården 20. juni

Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes

Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes 21. juni

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten) 22. – 26. juni

Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)

Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF) 22. – 24. juni

Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)

Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF) 22. juni og ut uka

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal 25. – 27. juni

Revetaldager 2026

Revetaldager 2026 26. – 27. juni

Eidsfossfestivalen med Otto Junior

Eidsfossfestivalen med Otto Junior 26. juni

VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo

VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård

VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon

VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon 27. juni

Nytt bruktmarked i Revetalparken

Nytt bruktmarked i Revetalparken 28. juni

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke 2. – 4. juli

Rockstream-festivalen 2026

Rockstream-festivalen 2026 3. juli

Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane

Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane 5. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke 12. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 19. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke 26. juli

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke 29. juli

Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)

Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)

Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re) Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re) 31. juli

Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland

Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland 2. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 8. august

Slåtterock 2026 i Fon

Slåtterock 2026 i Fon 9. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke 10. august og ut uka

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal

Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal 15. august

Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026

Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026 15. – 16. august

Vivestad høstmarked 2026

Vivestad høstmarked 2026 16. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke 22. august

Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes

Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes 23. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke 29. – 30. august

Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026

Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026 30. august

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke

Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke 5. – 6. september

Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård

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