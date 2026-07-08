Bare god stemning og svære smil: – Ei lykkepille

Ei festival-langhelg med trøkk, midt i bygda vår. Det starta veldig vått, men tørka opp. Årets Rockstream ble tidenes best besøkte javnt over, med bare god stemning.

De har holdt koken siden første festival-årgang tilbake i 2018, og de har blitt en sammensveisa og velorganisert gjeng som veit åssen man skal arrangere festival.

Dato for neste års Rockstream-festival er allerede satt, så det er bare å huke helga av i kalenderen allerede nå: Fra torsdag 1. juli til og med lørdag 3. juli 2027.

Store artister til Re

Folk ReAvisa prater med er helt i ekstase over å se store artister på en så intim og trivelig festival, helt uten kø og trengsel, og der artistene mingler med fans etter konserten og gjerne blir igjen for å oppleve festivalen som gjest, også.

Som Terje Winterstø, med musikalsk fortid fra Kaizers Orchestra og Skambankt, som kom med sitt nye musikalske prosjekt Winterstø til Rockstream. Flere fikk autografer og en prat med sin store musikalske helt.

Lokalavisa fikk ettertrykkelig beskjed fra flere fans om å rydde hele forsida og egentlig hele avisa for å vie all plass til denne fantastiske Rockstream-konserten og nær-Winterstø-opplevelsen.

Internasjonale artister

Rockstream-gjengen har hele veien jobba på med motto «morgendagens headlinere». Her skal artister få en proff scene og skikkelig festival å spille på, enten de er veletablerte stjerner eller ganske så ukjente og i startgropa.

Dette er festivalen der du oppdager band og artister du ikke visste at du likte. Her har norske, svenske, danske, nederlandske, kanadiske, islandske og latviske band og artister opptrådt.

I år det italienske jentebandet Gogoponies, et fitmetal-band fra Milano som for flere var årets høydepunkt fredag kveld.

Dedikert og interessert

Band fra inn- og utland kommer i slitne varebiler fra forrige årtusen, med band og utstyr som bæres ut av rustne varebildører. Alle superhappy for å spille her, for et dedikert og interessert publikum.

Alle, både de som drømmer om å bli rockestjerner, og de som for lengst er blitt det, skryter av denne festivalen:

Som da Backstreet girls gjesta festivalen for noen sommere siden. De var fulle av skryt i prat med lokalavisa.

Veldig givende å bidra

Ingen festival uten frivillige, også der hører vi bare godord fra de som stiller opp år etter år etter år. Blant dem har Oscar Husby vært, helt siden forløperen til Rockstream-festivalen på samme sted. Han har lagt ned mange timer i gul vest her, men i år møtte vi ham som festival-gjest:

– Det er litt uvant. Jeg prøver å roe helt ned, men jeg ser stadig noe småtteri som skulle vært gjort, men så blir det jo gjort – det er bare å prøve å huske at jeg ikke har på vest nå, sier Oscar til ReAvisa og ler.

Han forteller at det er veldig stas å være en del av Rockstream-gjengen, og at det er veldig givende å ha bidratt til at folk får en fantastisk festivalopplevelse – år etter år.

Samhold og stemning

– Dette er noe mange ser fram til hvert år, her kommer det folk fra Stavanger og helt fra Finnmark for og bli med. De frivillige blir som en andre familie og alle har det trivelig. Artistene vil komme tilbake for å oppleve samholdet og stemninga vi har her på Rockstream.

– Gleder meg til neste år allerede, forteller Oscar. En av dem med lang reisevei for å oppleve festival i Re er Dag Sjurseike fra Stavanger.

Han har vært på festival her i Re sju ganger totalt nå, og kan med det trygt sies å være en stamgjest på Rockstream.

– Jeg stortrives her

Denne festivalen er bankers, uansett: – Det skal være ett eller flere interessante band som avgjør om jeg drar på festival vanligvis, men Rockstream er den eneste festivalen jeg drar på uansett for festens skyld.

Dag ble kjent med festivalsjef Svein Flåteteigen for tjue år siden og en felles musikkinteresse ligger i bånn for vennskap og Re-besøket hver sommer. – Også har jeg blitt kjent med et hav av kjekke folk her borte, gjennom åra. Og det blir stadig flere!

– Det er som en stor venners-venner-fest med god musikk og fantastisk stemning i nydelige omgivelser. Jeg stortrives i her, forteller Dag. Som trekker fram Gogoponies og Shining som de to store høydepunktene i år.

Fersk som festival-frivillig

Jill Eirin Undem stilte som frivillig og fikk sitt aller første møte med Rockstream-festivalen. Jill er mest kjent for Re-folk som folkevalgt i Tønsberg kommune. – Jeg tenkte jeg kunne høre om det var behov for meg som frivillig, så jeg kunne bli litt bedre kjent, forteller hun mens hun sjekker inngangsbånd i porten.

En epost til festivalsjefen, med et veldig positivt svar, så var Jill ett av de mange navnene på frivillig-lista. Og det angrer hun ikke på:

– Jeg veit vel egentlig ikke hva jeg hadde forestilt meg, jeg var bare nysgjerrig på hva Rockstream er, forteller den ferske frivillige:

Til og med festivaldassen lukter godt

– Jeg tenkte vel at dette «bare» er en liten lokal musikkgreie og en sosial happening på bygda. Nå veit jeg bedre. Jeg er rett og slett overvelda av hva jeg har fått være med på. Det første som slo meg var profesjonaliteten og alle smilene. Dette er en skikkelig gjennomført festival med festivalcamp og tre scener.

– Her er det godt med sitteplasser på terrasse og i amfi, godt utvalg av mat og drikke, festival-sjokolade og mye kul merch å kjøpe. Til og med festivaldoene både lukter og ser koselige ut på dag tre.

Jill fikk med seg mye grom musikk, også: – Mine favoritter var Tush, Jonas Alaska, Diesel Gorilla og Mayfire. Stort spenn og mye god musikk.

Norges koseligste festival?

– Men det aller viktigste på denne festivalen er folka. Jeg lærte fort at her tar man hverandre ikke i henda og hilser; her gir man hverandre en klem. Det er lenge siden jeg har fått så mange klemmer på to dager. Fra folk jeg kjenner, folk jeg ikke har møtt før, fra de frivillige og festivalgjester.

– Og de herligste klemmene var kanskje de av typen «jeg-har-hatt-en-så-jæv…-bra-festivaldag-så-jeg-trenger-å-gi-noen-en-klem-kan-jeg-få-gi-deg-en-klem?»

En festival Jill varmt anbefaler: – Dette må være Norges koseligste festival – rett og slett ei lykkepille, oppsummerer hun på sin egen Facebook-profil.

Juli-nissen kom på festival

En av mange festivalgjester var en rødkledd kar med langt hvitt skjegg, som noen kanskje kunne tru hadde forveksla juli med jul. Kristoffer Ness Brauti er en av Skjeggnissene, som hver førjul reiser rundt på barneavdelinger på sjukehus i Norges land for å spre julestemning og dele ut julegaver.

Kristoffer er opprinnelig fra Re, og da passa det bra at Skjeggnissene la turen innom festivalen i hjembygda. De er nemlig på en sommerturné der de besøker sponsorer og sjukehus, samtidig som de henger opp plakater og skaper oppmerksomhet rundt årets nisseturné.

– Hver eneste samtale og hvert eneste besøk er med på å gjøre desember litt magisk for barn som tilbringer jula på sjukehus, forteller Kristoffer til ReAvisa.

Må bare oppleves

Fra og med torsdag 1. juli til og med lørdag 3. juli 2027 blir det Rockstream-festival langs Kileveien i Ramnes, vest for Revetal, igjen. Tre dager fullspekka med musikk og moro på tre scener, tre dager på rad.

Her blir det konserter, kviss, foredrag, musikk-prat, festival-frokost og festivalcamp, med mye mer – akkurat som det har vært siden første årgang i 2018, kun med to korona-avlyste år i 2020 og 2021.

Lokalavisa, og mange med oss, råder deg å oppleve denne Re-festivalen, men uansett om vi skriver så tastene spruter: Det må bare oppleves. Noe flere og flere gjør.

Ny besøksrekord

Aldri før har det vært flere festivalgjester, fjorårets rekord ble slått i år, forteller festivalsjef Svein Flåteteigen: – I fjor var det rundt 500 besøkende alle tre dager, i år noe færre de to første dagene og langt flere den siste dagen – så totalt sett ble det ny rekord.

Det ble også ny dagsrekord, der den gamle rekorden med Bacstreet girls på besøk med over 600 dagsgjester ble slått ettertrykkelig lørdagen i år, uten at festivalsjefen har de helt konkrete tallene klare i skrivende stund.

– Takk for enda en fantastisk festival. Vi setter pris på alle som kommer, alle som jobber og alle som spiller. Uten dere hadde det ikke blitt noe, skriver Rockstream på sine sosiale medier (ekstern lenke). Alle bildene fra årets festival finner du her.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.