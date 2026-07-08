FOR ei festivalhelg, med flere festivalgjester enn noen gang og god stemning fra første riff til siste applaus. Her ser du ReAvisa-bildene fra årets Rockstream-festival. Og dato for neste sommer er allerede satt: Fra og med torsdag 1. juli til og med lørdag 3. juli 2027.

Les mer om årets Rockstream-festival: – Rett og slett ei lykkepille.

Se ReAvisa-bildene fra Rockstream-festivalen 2026:

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