ETT AV MANGE HØYDEPUNKT: Gogoponies fra Milano er et fit-metal-band som kombinerer trening med slagkraftig rock’n roll. De rocka Re inn i ei varm fredagsnatt på sitt energiske vis. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
FOR ei festivalhelg, med flere festivalgjester enn noen gang og god stemning fra første riff til siste applaus. Her ser du ReAvisa-bildene fra årets Rockstream-festival. Og dato for neste sommer er allerede satt: Fra og med torsdag 1. juli til og med lørdag 3. juli 2027.
Les mer om årets Rockstream-festival: – Rett og slett ei lykkepille.
Se ReAvisa-bildene fra Rockstream-festivalen 2026:
2026-versjonen av Rockstream-festivalen er straks i gang. Festivalfolket har for lengst trekki te’ Re. Dette skulle bli den mest folksomme festivalen – så langt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det første teltet på den øvre festivalcampen minner mistenkelig om et sirkustelt. Men vi så ingen klovner eller røde neser, kun folk med nese for god musikk. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Portal med en takk til alle sponsorene som gjør det mulig å arrangere en så fet festival, år etter år. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
En av mange frivillige på festivalen er Jill Eirin Undem, best kjent som folkevalgt i Tønsberg kommune. Hun er meget imponert over både festival og folk. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Jackafellas på låvescenen. Her er det gratis inngang, alle tre festivaldagene. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
En energisk og intim konsertopplevelse på låvescenen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
– Takk for oss Rockstream og takk til alle for oppmøtet, skriver bandet på sine sosiale medier. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ny dag, nye muligheter for å oppleve grom musikk. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Litt statiske selgere i merchboden, som hilser alle velkommen innom. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Dugnadsgjengen hviler sjelden, her jobbes det på festivalområdet året rundt. Også under festivalen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Tofteberg var manges favoritt fredagskvelden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Rockstream-Petter sender en stor takk til sponsorer som gjør det mulig å arrangere en prikkfri festival. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Disse festivalgjestene har fått møte sine musikalske helter, og har fått et minne for livet på T-skjortene sine. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Mange digger denne festivalen, flere og flere. I år ble det ny publikumsrekord. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
God stemning på festivalområdet langs Kileveien vest for Revetal. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Folksomt på tribunen, også fredag. Men det skulle bli enda mer folksomt lørdag. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Sandra Martine Huseklepp er med på å arrangere Rockstream og hun synger i Tush som er blitt en fast tradisjon på festivalen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Skikkelig trøkk fra Tush! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
– Sjekk den gitarspellinga, a’! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Neste års festivalhelg er allerede pekt ut, det blir fra og med torsdag 1. til og med lørdag 3. juli 2027. Early bird-billetter er allerede i salg, du finner dem via festivalens sosiale medier. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det er bare et begrensa antall early bird-billetter, og det selges over en begrensa periode. Så ikke bli overraska hvis det går tomt, hvis du er litt treig i avtrekker’n. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Skikkelig god stemning i sommersola over et fantastisk festivalområde på Bekkefare langs Kileveien. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Oscar Husby har jobba som frivillig på alle festivalene, men denne gangen fikk han oppleve hele festivalen som gjest. Vel fortjent, etter mange dugnadstimer for festivalen tidligere. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Dag Sjurseike reiser helt fra Stavanger til Re for å få med seg Rockstream-festivalen, gang på gang. Det er også gjester fra Finnmark her. Og band fra Italia. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ja, apropos band fra Italia: Her har vi det, sjølvaste Gogoponies fra Milano. Et fit-metal-band som kombinerer trening med slagkraftig rock’n roll. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Jentebandet fra Italia rocker Re inn i sumarnatta. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
For mange ett av festivalens høydepunkt i år. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Gogoponies løfter både vekter og stemninga. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Gogoponies spilte på den nye scenen på toppen av festivalområdet. Veldig vellykka endring. Og Italia-besøket var en veldig kul nykomling til festivalen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Først ut på låvescenen lørdag: Lokale Johnny (45), også et stort høydepunkt for mange festivalgjester. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Bandet består av tre av fire Ila Auto-medlemmer, så her har vi tre Spellemann-vinnere på gratisscenen på låven. Nesten så Rockstream skjemmer oss helt bort. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Et lite, men imponert publikum, fikk med seg første band ut lørdag. Johnny (45) spilte så tidlig som klokka 11.30 på låven. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Siste band ut på låvescenen lørdag er tradisjonen tro det lokale Za-Zaa. Foto: Linda Flåteteigen, ReAvisa.
Flere foreviget konserten, og vil du høre mer så er nok «husbandet» tilbake neste år. Foto: Linda Flåteteigen, ReAvisa.
Festivalområdet bader i sol og lørdagen er godt i gang. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Lørdag ble den store publikumsdagen i år, med strålende sol hele dagen – fram til det kom noen drypp helt på tampen av kvelden, før det var opphold igjen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Winterstø, med musikalsk fortid fra både Kaizers Orchestra og Skambankt, kom til Re. Det etterlater flere festivalgjester ganske så starstruck, får ReAvisa opplyst fra flere entusiastiske fans. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Meeeget tilfredsstillende stemning under Winterstø-konserten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
To fans på første rekke, blant mange på hele tribunen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Winterstø trekkes også fram som en av de store høydepunktene i årets festival. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Winterstø i solnedgang. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Winterstø på Rockstream. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Dimche, Linda, Tommy og Linda kosær sæ ævv. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Kamilla, Janne og Martin gir Re-festivalen tommel opp. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Aasmund digger også Rockstream. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Silje digger ikke bare festivalen, men også festivalmaten. Babben var god! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
En juli-nisse? Skjeggnissene var innom festivalen, les mer om dem i denne ReAvisa-saken. Den skjeggete Kristoffer Ness Brauti, opprinnelig fra Re, jobber frivillig for en god sak, året rundt. Her sammen med Thor-Morten og Frank. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Mayflower madame spiller etter hvert som lørdagskvelden siger på. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Dette var så absolutt ingenting å rynke på nesa av. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Diesel Gorilla fyrer opp på hovedscenen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Dette vil folk ha med seg, og ReAvisa får også fortalt at dette er en av årets favoritter for mange festivalgjester. Diesel Gorilla har spilt her før og dette var et hjertelig gjensyn. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Keytar-solo! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Diesel Gorilla er lokalkjent. De øver på Rockstream-låven til vanlig, der flere band får låne lokaler. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Lydhør vokalist, som får skikkelig god feedback fra festivalpublikumet i Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Diesel Gorilla rocker Re, i det sola går ned. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Også en rå Rockstream-opplevelse: Razorbats rister Re til grunnvollene. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Dette var energisk og tight! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Razorbats forteller på egne sosiale medier om en fantastisk festivalopplevelse og anbefaler Rockstream varmt. Varm var også sommerkvelden de rista løs på Rockstream-scenen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Razorbats trekkes også fram som et av årets festival-høydepunkt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Mayfire er en mørk og melodiøs opplevelse, i det mørket faller på og det kommer en skikkelig regnskur med ett par lyn og tordenskrall. En mektig kulisse for siste band ut. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Også et høydepunkt, får ReAvisa fortalt av flere i festivalpublikumet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Mayfire avslutter festivalen i 2026. Velkommen tilbake den samme første juli-helga i sommeren 2027! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.