Dato: av

Otto Junior klar for festival i nabobygda

FANTASTISK: Alle bør oppleve Otto Junior og hans magiske gitarspill. Det kan du til helga, der Re-gutten står på plakaten fredag. Her fra jam i Revetalhagen tidligere i sommer. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fredag rocker Otto Junior i nabobygda, akkurat som han gjorde for fem år siden da han ble invitert til Eidsfossfestivalen helt i starten av sin fantastiske gitar-karriere.

Les papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.

Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn:

Sjekk også: – Fyller senteret med sommerstemning.

Eidsfossfestivalen er en av landets eldste musikkfestivaler og arrangeres årlig av Eidsfoss musikkforening. Det skjer igjen til helga fredag 26. og lørdag 27. juni 2026.

Blant artistene er Otto Junior, det store gitartalentet fra bygda vår, som skal spille på festivalen i nabobygda. Før turen igjen går til USA seinere i sommer.

Ellers står følgende på scenen: Panda Panda, Snippsnapp, Ingrid Vårvik, Madeléne Stensrud, Byting, Royal Jam og Gunslingers.

Lokalavisa snakka med Otto Junior første gang for sju år siden, da han fortalte om drømmen han er på vei til å oppfylle:

– Drømmen er å leve av å spille gitar.

Denne helga er det også Revetaldager og det er VM-kamp på storskjermer her i Re – les mer i ReAvisa sommermagasin.

LOKALT LESESTOFF: ReAvisa har spesielt fokus på innlands-Vestfold og dekker primært gamle Re kommune med sogna Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal, Vivestad og bygdebyen Revetal. Ei fersk avis er nå klar for å leses, enten med avisa i handa eller her på skjermen. Som alltid nå i juni kommer eget sommermagasin for Re. Faksimile: ReAvisa juni 2026.

Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):

  • 13. – 14. juni
    Turnstevne i Vålehallen
    Motocrossløp på Ødegården
  • 20. juni
    Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
  • 21. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
  • 22. – 26. juni
    Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. – 24. juni
    Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. juni og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 25. – 27. juni
    Revetaldager 2026
  • 26. – 27. juni
    Eidsfossfestivalen med Otto Junior
  • 26. juni
    VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
  • 27. juni
    Nytt bruktmarked i Revetalparken
  • 28. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 2. – 4. juli
    Rockstream-festivalen 2026
  • 3. juli
    Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
  • 5. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 12. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 19. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 26. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
  • 29. juli
    Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
    Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
  • 31. juli
    Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
  • 2. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 8. august
    Slåtterock 2026 i Fon
  • 9. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 10. august og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 15. august
    Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
  • 15. – 16. august
    Vivestad høstmarked 2026
  • 16. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 22. august
    Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
  • 23. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 29. – 30. august
    Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
  • 30. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 5. – 6. september
    Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård

Liker du at Re-daksjonen holder deg oppdatert på hva som skjer i din egen bygd? Vi setter stor pris på all støtte. Avisa er annonse- og folkefinansiert, vippsen vår er 54 02 82, kontonummeret er 1506.09.87979. 

Her leser du papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.

Les papiravisa på nettavisa – gratis.

Sjekk hvor du finner ReAvisa.