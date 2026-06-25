Tverrpolitisk oppfordring: – Det er nå det avgjøres hvem som skal representere oss etter neste lokalvalg

Hele denne gjengen med folkevalgte fra Re ønsker å fortsette, bortsett fra Trude og Heming. Samtlige mener det er viktig med god representasjon fra denne kanten av kommunen. Bor det en lokalpolitiker i deg, må du hoppe ned fra gjerde nå.

Tre partier har allerede pekt ut sin ordførerkandidat. Nominasjonskomiteene er godt i gang med sitt arbeid. Alt bygger opp til lokalvalg neste høst, i 2027. Les mer om dette i den ferske papiravisa.

Høsten 2027 skal et nytt kommunestyre velges, og der bør det være reinger med. Nominasjonsmøtene kommer på rekke og rad over sommeren og utover høsten 2026, i alle de forskjellige partiene.

Partier så å si uten reinger

Verst, blant de lokalavisa møter denne ettermiddagen, står det til i Tønsberg FrP, skal vi dømme ut ifra det som blir sagt når ReAvisa har samla mange av de folkevalgte fra denne kanten av storkommunen. Trond Ekstrøm (FrP) fra Revetal ligger an til å bli partiets eneste Re-representant. Hvis ikke det er noen som melder seg, da.

– Nei, det er akkurat det. Derfor er det så fint med dette initiativet, med en sak i lokalavisa. Vi får stadig noen nye inn i partiet, men ingen fra denne kanten av kommunen, forteller Trond Ekstrøm med en bekymra rynke i panna.

– For det bekymrer meg skikkelig. Jeg, og alle vi som kommer fra Re, er veldig opptatt av at vi blir noen representanter fra denne kanten av kommunen. Og: Det må ikke nødvendigvis være for FrP, det er egentlig samme hvilket parti.

Praktisk politikk for Re

Det stiller samtlige seg bak. De har meldt seg til tjeneste for lokaldemokratiet først og fremst, deretter kommer partipolitikken. – Jeg synes rollen som ombudsmann, det å være folkevalgt, er utrolig givende, sier Lars Sollie (H) fra Kleiva. Han forteller om tilvekst i Høyre, men vil gjerne ha flere fra Re også her.

Sjøl stiller han seg til disposisjon på lista også ved neste kommunestyrevalg. Det gjør også Svein Holmøy (SP) fra Kåpe, som mener enkeltsaker som «Lekende lett skolestart» for 1. klassinger er et godt eksempel på konkrete vedtak i lokalpolitikken som settes ut i livet og som betyr mye for folk.

Andre nevner boligbygging og sentrumsutvikling. Ole Marcus Mærøe (Rødt) fra Linnestad vil si ja til å fortsette som folkevalgt, og viser til barnehage-saken i Fon. – Det vil alltid komme opp saker som er viktig for folk i Re. Da er det også viktig med stemmer fra Re.

Frykta for utviklinga

Heming Olaussen (SV) fra Ramnes leder nominasjonskomiteen til Tønsberg SV og forteller om en utvikling han frykta i forkant av sammenslåinga mellom Re og Tønsberg: – Før var vi rundt ti stykker på medlemsmøte i Re. Nå er vi fortsatt rundt ti på medlemsmøter i Tønsberg. Men så å si ingen kommer fra Re.

– Lokalpolitikk engasjerer ikke i samme grad som før, det var tettere på og mer relevant da vi var en mindre kommune. Vi har opplevd et stort frafall fra Re, og det virker til å være vanskelig å gjøre noe med.

Solveig Haugan Jonsen (INP) fra Vivestad forteller også om et parti uten den store deltakelsen fra Re. – Engasjementet har synki, men det prøver vi å gjøre noe med.

– Man blir godt tatt i mot

En større kommune gir også større utfordringer og det er givende å være folkevalgt for den enkelte, understreker hele gjengen. Det å se hele bildet i en fortsatt ganske ny og stor kommune, betyr også at det trengs lokalkunnskap om Re.

– Noen ganger hører jeg «jøss, går det an å prate med dere?» når folk tar kontakt. Det er jo det vi vil, vi vil høre fra folk. Vi er jo folkevalgte, for folket, forteller Lars Sollie (H).

– Det er bare å ta kontakt, understreker han. Solveig Haugan Jonsen (INP) vil gjerne fortsette i lokalpolitikken. Hun forteller om en god tone de folkevalgte imellom, der man skiller sak og person. – Som helt ny, må jeg si at det har vært en veldig positiv opplevelse.

Alle burde prøve seg som folkevalgt

Trude Viola Nordli (AP) gir seg i lokalpolitikken etter mangeårig representasjon, både i gamle Ramnes, Re og nå nye Tønsberg kommune. – Det er ei tid for alt. Det er ikke fordi jeg er lei. Men nå skal jeg bruke tida mi på noe annet. Det er noe med å få inn nytt blod.

– Noen kan kanskje sitte for lenge, og det kan være til hinder for rekruttering. Heldigvis er det flere som rekker opp handa og sier at de vil engasjere seg i Tønsberg Arbeiderparti.

Trude tenker at alle burde prøve seg som lokalpolitiker, for å få et innblikk i hva det dreier seg om. Det gjelder å se helheten, veie alt opp mot hverandre, og prioritere.

Engasjer deg – uansett parti

– Uansett så er det mye bedre å engasjere seg og gjørra noe med det, enn å bare sitta i sofaen og klage, sier Trond Ekstrøm (FrP) om sin drivkraft til å ville gå på en runde til i lokalpolitikken. Også han har lang fartstid, helt fra gamle Ramnes, Re og nå nye Tønsberg kommune.

– Jeg er helt enig, sier en annen gammel ringrev i lokalpolitikken, Heming Olaussen (SV): – Trond har helt rett i det. Jeg husker da FrP var et lite parti i Re, og så mobiliserte de stort og vokste veldig.

– Da huka de inn folk til lokalpolitiske verv som ellers kanskje aldri ville deltatt i politikken. Det skrøt jeg veldig av da, og det samme mener jeg nå: Engasjer deg, uansett hvilket parti du er mest enig med.

Tverrpolitisk Re-enighet

Det stiller hele gjengen som ReAvisa møter på Revetal seg bak, pluss de som ikke rakk å komme. Det er flere som er i tenkeboksen om de vil ta gjenvalg, og vi veit også om noen nye som grubler på å stille til valg.

– Ta kontakt med en av oss, uansett parti. Så sender vi deg videre til de partiene du tenker er aktuelle. Vi kan sette deg i kontakt, og så kan du sjekke ut sjøl hva som passer deg best. Du kan også komme på møter i partiene, det skal være lett å finne fram til kontaktinfo til lokalavdelingene med et kjapt søk på nettet.

– Samma hvilket parti du til slutt ender opp med – vi geleider deg videre, understreker hele gjengen som virkelig veit hvor viktig det er med reinger i styre og stell i storkommunen.