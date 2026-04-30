Leserinnlegg: For fellesskap, solidaritet og kamp

Årets 1. mai nærmer seg, mens verden er urolig og opparbeidede rettigheter er under sterkt press både ute i verden og her hjemme.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

På 1. mai fyller vi gater og torg med solidaritet, med krav om et anstendig arbeidsliv og velferd som trygger oss alle. 1. mai er en dag for både feiring og kamp.

Vi feirer sterke fellesskap og rettigheter. Men dagen er også en kampdag fordi det er mye arbeid som gjenstår.

Ingen skal måtte leve i fattigdom

Forskjeller er et viktig stikkord i dette bildet. Der små forskjeller bygger tillit og skaper trygge samfunn, gjør store forskjeller det motsatte. Alle skal ha tilgang til god utdanning, gode helsetjenester og en trygg økonomi. Ingen skal måtte leve i fattigdom.

Slik er det dessverre ikke i Norge i dag. Forskjellene mellom folk har økt over flere tiår, og Norge er nå blant landene i Europa med størst økonomiske ulikheter. Folk kjenner på presset fra høye renter, et boligmarked som er overlatt til uregulert og rå kapitalisme, og stadig dyrere mat.

Å være i jobb er ikke lenger en garanti mot fattigdom. Rundt 30 000 mennesker som står i jobb i Norge er avhengige av sosialhjelp ved siden av, for å få hverdagen til å gå opp. Altfor mange foreldre tvinges til umulige valg mellom varme i huset og nye sko til barna.

Nesten 100.000 barn vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land, samtidig som antallet milliardærer bare fortsetter å øke. Det er uakseptabelt!

Matpriser og sosialhjelp

Kampen mot forskjells‑Norge må være vår felles førsteprioritet. Men da må det gjøres langt mer. Vi må bryte opp matvarebaronene som kontrollerer matmarkedet, og få ned matprisene.

Vi må fortsette å kutte i de store regningene som tynger ned barnefamilienes økonomi. Vi må øke sosialhjelpa så den er mulig å leve av. Og vi må øke minsteytelsene.

Norge har en god sykelønnsordning, og det er bra. Sykdom kan ramme hvem som helst. Da må vi være trygge på at storsamfunnet stiller opp.

Å være frisk og kunne delta i arbeidslivet er et grunnleggende gode. Det skal være mulig å være syk i Norge uten å bli mistenkt og tvunget ut i jobb.

Sliter seg ut på jobb

Heller enn å jage etter syke mennesker bør det være langt mer interessant for alle politiske partier å se på årsakene til at folk sliter seg ut på jobb. SV mener vi bør stille sterkere krav til arbeidsgivere om tilrettelegging.

Styrke bemanninga i barnehager, skoler og helsesektoren og fordele arbeidet på flere skuldre.

Ikke færre, slik vi jo dessverre ser flere eksempler på nå.

Internasjonal solidaritet

Internasjonal solidaritet har alltid vært en grunnstein i arbeiderbevegelsen. Kampen for frihet, verdighet og menneskeverd stopper ikke ved landegrensene. Palestina er vår tids moralske prøve. Hvordan vi forholder oss til overgrepene i Palestina i dag, er noe historien vil dømme oss for i morgen.

Det palestinske folk må, skal og vil bli fritt! Vi står ved et historisk veiskille i verden. Et skille som lar fascisme og trumpisme få mer plass og makt i verden, og mellom oss andre. Dette må vi kjempe mot!

Solidaritet kan ikke bare være fine ord i festtaler. Den må vises i handling og motstand. Historien skjer nå, og det er vår plikt å være på riktig side av den.

Stå opp mot urett

1. mai handler om hvem vi vil være, og hvilket samfunn vi vil kjempe for. Vi må fortsette å stå opp mot urett, lokalt og globalt. Vi må fortsette å bygge sterke fellesskap med mindre forskjeller og et arbeidsliv som har plass til mange og tar vare på alle.

Kampen fortsetter nå og hver dag. Jeg håper å se mange i årets 1. mai-tog i Tønsberg. Du trengs, vi trengs, alle trengs nå.

God festdag og kampdag!

Christina Grefsrud-Halvorsen, gruppeleder for Tønsberg SV.

