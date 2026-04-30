Re motorklubb fyrer opp på 1. mai tradisjonen tro

GAMLE GLIS: Gamle glis på veien og brede glis inni bilene. Det blir 1. mai-kortesje fra Høyjord som ender opp på Revetal, og sånn har det vært i over tjue år. Bildet er fra da veteranbilene kjørte over Kileveien i Ramnes for noen år siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fredag 1. mai vil det brumme i gamle forbrenningsmotorer gjennom Re igjen, idet Re motorklubb arrangerer en kortesje med gamle og spesielle kjøretøy.

Det blir innslipp ved Høyjord skole fra klokka 10.00 fredag 1. mai 2026, med oppstilling og avreise klokka 11.30.

Det er ingen krav om medlemskap eller betaling, her er alle velkommen til å bli med.

Entusiast- og hobbykjøretøy av mange slag

RE MOTORKLUBB: Veteranbilløp er en fast vårtradisjon for den lokale motorklubben i bygda. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Kortesjen vil bestå av alle slags kjøretøy, så lenge det er et entusiast- eller hobbykjøretøy av noe slag.

Veteranbilløpet har gått gjennom mer enn tjue år. Arrangør er Re motorklubb.

De oppfordrer folk til å bli med eller se på, de vil ende opp på Revetal.

Oppmøtested og destinasjon

– Ta med piknikkurv, bord og stoler. Vi kjører som vanlig en tur og vi kommer til og ende opp på Revetal, informerer den lokale motorklubben.

  • Oppmøtested Høyjord skole ligger i Høyjordveien 819, 3158 Andebu.
  • Destinasjonen er parkeringsplassen ute på Re-torvet.

VETERANBIL-VÆR: Noen 1. mai-kortesjer har blitt kjørt i snøvær. I år er det meldt langt finere vær – som her for noen år siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

