Leserinnlegg: Hvordan bruke buss, når den ikke går?

Til Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) og Vestfold fylkeskommune: Jeg ønsker å klage på de planlagte endringene i busstilbudet til Kirkevoll fra 1. juli 2026.

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I dag har vi flere avganger på ettermiddag og kveld fra Tønsberg til Kirkevoll, blant annet klokka 20.20 og 22.20. Disse avgangene gjør det mulig for innbyggerne å komme seg hjem etter jobb, helsetimer, møter og andre nødvendige aktiviteter.

I det nye rutetilbudet ser det ut til at siste avgang blir allerede klokka 16.25. Dette betyr i praksis at store deler av befolkninga i området ikke lenger vil ha mulighet til å komme seg hjem med buss på kveldstid.

Mange har ingen realistiske alternativ til buss

Konsekvensene av dette er store. Mange av oss er avhengige av kollektivtransport for å komme oss til og fra arbeid, sjukehus, MR-undersøkelser og andre avtaler. Dersom man er ferdig etter siste buss, er alternativet ofte taxi, som kan koste mellom 800 og 1.000 kroner til Kirkevoll. Dette er ikke en realistisk løsning for de fleste.

Kuttene vil også ramme beboerne ved asylmottaket i området, som benytter bussforbindelsen. I tillegg finnes det mange mennesker som av økonomiske, helsemessige eller andre årsaker ikke har førerkort eller tilgang til bil.

Mange har valgt å bosette seg i Kirkevoll nettopp fordi området har hatt et kollektivtilbud. Det er heller ikke slik at folk uten videre kan flytte nærmere sentrum dersom bussene forsvinner. Boligkostnadene er betydelig høyere mange andre steder, og en flytting er for mange verken økonomisk eller praktisk mulig.

Jeg reagerer også på begrunnelsen om at bussene på kveldstid brukes lite. Min erfaring er at bussene faktisk benyttes, og sjøl om passasjertallet er lavere enn på dagtid, er disse avgangene avgjørende for dem som er avhengige av kollektivtransport.

Minimum en avgang mellom klokka 20 og 21

Samtidig oppfordres innbyggerne til å velge kollektivtransport fremfor privatbil. Da oppleves det svært paradoksalt at busstilbudet reduseres så kraftig at folk ikke lenger har mulighet til å komme seg hjem på kvelden. Hvordan kan vi bruke buss, når det ikke går noen?

Jeg ber derfor om at VKT og fylkeskommunen revurderer disse kuttene, og som et minimum opprettholder en kveldsavgang til Kirkevoll mellom klokka 20 og 21, slik at innbyggerne fortsatt har en reell mulighet til å komme seg hjem etter jobb, helsetimer og andre nødvendige aktiviteter.

Jeg håper dere tar konsekvensene for innbyggerne på alvor før endringene gjennomføres.

Med vennlig hilsen Lenny Lohrbauer.

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