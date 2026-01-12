Leder: «Her BOR det jo bare folk»

En kort kommentar ble til en ganske lang diskusjon under fjorårets aksjon for å redde barnehagen. Mange av oss har en kjapp gåtur over gårdstunet som sin arbeidsvei. Null kø, null utslipp – og null bompenger.

Fon barnehage kommer på kutt-kartet igjen, spørsmålet er bare når. Bygda står klare for å mobilisere igjen, akkurat som de gjorde da flertallet av våre folkevalgte ville legge ned barnehagen for ett år siden.

Da kom flere fra kommunestyret i Tønsberg på Fon-besøk. En kommentar fra den blå-mørkeblå-gul-grønne posisjonen ved Høyre, FrP, KrF og Venstre, som hadde bestemt seg for å legge ned barnehagen, ble kime til en interessant ordveksling:

– Der, der, der, der og der og der

«Her bor det jo bare folk», ble det sagt. Argumentet var at «alle må jo ut og kjøre til jobb, så om man kjører innom Fon eller en annen barnehage på veien, det er jo ikke så store forskjellen». Da svarte en lokal sjel:

«Veit dere ikke at det er bedrifter og arbeidsplasser rundt hele her? Der, der, der, der og der og der, pekte han fra høyden på Krakken, ut over jordene og gårdene.

– De kjører ikke til jobb, de er på jobb. Noen ganger så å si hele døgnet. De skaffer jobb til seg sjøl og mange andre. Veit dere ikke det?

Mange arbeidsplasser på bygda

Bøndene brødfør ikke bare seg og sin familie, de sørger for arbeidsplasser både på egen gård og ikke minst i en stor sirkel rundt matproduksjonen, både leverandører av maskiner til produksjonen og ikke minst foredling, matindustri og salgsledd videre.

Flere av de lokale fikk vann på mølla: «Disse bedriftene bidrar til mer samfunnsnytte og økonomisk gevinst enn alle de butikkene som kommer og går der inne i by’n – til sammen!»

En engasjert barnehage-aktivist leksa opp hvor mye landbruket produserer, hvor store ringvirkninger det fører med seg, og hvor feil «bare bor»-utsagnet er.

Alt fra frisører til bilverksteder

Det fikk Re-daktøren til å tenke på alle de som bor og jobber på sin hjemmeadresse, her i Re. Det er bare å bla seg bakover i ReAvisa-arkivet, så har vi skrivi om alt fra frisører til bilverksteder. Det er langt ifra bare bønder som skaffer arbeidsplasser, står for verdiskaping og sørger for gode ringvirkninger.

Sjøl har jeg vokst opp i et hus som er bygd oppå bestefar sitt snekkerverksted. I dag har vi blant annet tre-kunstneren Vidar Flåteteigen som bor og jobber hjemme på Holt. Vi har et fotostudio i Fon. Vi har ei glasshytte i en gammel bensinstasjon i Vivestad. Vi har forfattere og designere, også videre og videre og videre.

Det er firma og arbeidsplasser på hver tust og teig rundt om i Re. Flere vel anerkjente og prisbelønte. Jo, statistikken viser at mange reiser ut av Re på jobb, men det er mange av oss som ikke trenger bil for å komme seg på jobb. Grønnere og mer bærekraftig blir det neppe.

Arbeidsvei rett over gårdstunet

Dette håper jeg våre folkevalgte, enten de er tett eller mindre tett på bygda vår, nå har fått med seg. Og at de tar med seg det videre i saker som handler bygda vår. Ganske mange har en kort gåtur over gårdstunet som sin arbeidsvei. Null kø, null utslipp – og null bompenger.

Alle reiser ikke i flokk og følge ut av bygda vår hver morgen, som det kunne høres ut som i argumentasjonen for å legge ned Fon barnehage. «Kjører du forbi Fon barnehage på vei til jobb, kjører du sikkert forbi enten Revetal eller Brekkeåsen også».

Derfor: «Null problem å legge ned Fon barnehage», mente flertallet den gang – som nærmest ble pressa til å gå med på en time-out av flere grunner. Det kan du lese mer om her.

Vi lever livene våre her

Bare så det er klart: Alt skjer ikke i by’n, så langt ifra. Jeg vil heller si tvert i mot. Vi har alt vi trenger her. Og vi har verdiskaping, matproduksjon – og forhåpentligvis de samme barnehagene som da Re var Re kommune, akkurat som lova i sammenslåing med Tønsberg.

Det siste er opp til våre folkevalgte å avgjøre, på et bedre faktagrunnlag enn da saken var oppe sist – da var det riv ruskende gæli – og forhåpentligvis med bedre forståelse for bygda. Re er ikke bare et sted folk bor.

Og når vi først snakker om Fon, så er det et godt eksempel på at vi lever livene våre her i Re, med kulturtilbud, små og store møteplasser og et aktivt foreningsliv. Fon er fantastisk på alt dette; Re generelt, Fon spesielt.

Varsler omkamp

Ved forrige nedleggelse-trussel over seg ble det mobilisert stort. Et flertall for å legge ned Fon barnehage ble snudd til fortsatt drift på lånt tid. Saken skal igjen komme på agendaen. Det skulle egentlig skje i november 2025, men det lot vente på seg.

I sitt forslag til budsjett for 2026 kom det fram at kommunedirektør Mette Vikan Andersen igjen lufter tanken om en mulig nedleggelse av Fon barnehage.

En ny høringsrunde ble satt i gang før jul, med frist nå etter jul, i dag mandag 12. januar 2026 – les mer om det her.

