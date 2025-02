Utsetter barnehage-nedleggelse: – Riktig å stoppe opp og ta seg tid til å kvalitetssikre nødvendig informasjon

Posisjonen varsla at de ville gå for nedleggelse av Fon barnehage. Nå blir det ikke sånn, likevel. Beslutningen vil bli utsatt.

Det var på tampen av januar i år at Høyre, FrP, KrF og Venstre gikk ut i ReAvisa og fortalte hva flertallet ville bli i saken om barnehage- og skolestruktur i Re: Beholde Solerød skole og legge ned Fon barnehage.

Så har det vist seg at tallgrunnlaget for høringsrunde og beslutninger gjennom utvalgsmøte og formannskap var feilaktig, tross at kommunen bedyra at det ikke ble holdt tilbake informasjon. Men spørsmålene ble stilt for en god stund siden.

Må kvalitetssikre informasjonen

Dagen før Fon barnehages framtid skal endelig avgjøres i kommunestyremøtet, kommer følgende avklaring fra posisjonen, etter spørsmål fra ReAvisa: – Det har etter formannskapsmøtet kommet mange spørsmål til faktagrunnlaget for forslaget om å legge ned Fon barnehage.

– Kommunedirektøren har svart opp disse spørsmålene fortløpende. Likevel mener posisjonspartiene det er riktig å stoppe opp og ta seg tid til å kvalitetssikre nødvendig informasjon.

– Vi ønsker at våre innbyggere skal være trygge på at vi fatter vedtak på et best mulig kunnskapsgrunnlag, sier Jill Eirin Undem (H) til ReAvisa.

I realiteten en utsettelse

Posisjonspartiene H, FrP, KrF og Venstre fremmer derfor følgende forslag: Beslutningen om Fon barnehage utsettes. Kommunestyret får november 2025 en ny politisk sak om Fon barnehage og eventuell nedleggelse av barnehagen fra 1. august 2026.

Dette er så å si det samme forslaget som Arbeiderpartiet har fremmet gjennom utvalg og formannskap, et forslag som har falt med minst mulig margin hele veien. Senterpartiet har stått i bresjen for å beholde barnehagen, ikke utsette det.

Posisjonen brukte de samme argumentene som kom fra administrasjonen, fortalte de da de først gikk for nedleggelse av Fon barnehage.

Ubesvarte spørsmål

– I saken bes kommunedirektøren om å gjennomgå faktagrunnlaget rundt nedlegging av Fon barnehage på nytt, se på faktisk innsparingspotensial ved en nedleggelse, avklaring rundt eierskap, og en vurdering av mulig etterbruk for eiendommen til Fon barnehage, forteller Undem til ReAvisa.

– Kommunedirektøren bes også gå gjennom Brekkeåsen barnehages inne- og uteareal, og kapasitet.

De andre punktene i innstilling fra formannskapet blir stående, informerer Undem til ReAvisa.

