Fon scorer best av alle barnehagene i Re og Tønsberg

Resultatet av foreldreundersøkelsen er klart, og ei drøy uke før framtida til barnehagen skal avgjøres troner den på toppen av statistikken. Barnehagen der barna skal flyttes, scorer derimot dårligst av barnehagene i Re.

Det har vært vanlig at en Re-barnehage troner på toppen av Tønsberg-statistikken, her er foreldrene stort sett veldig fornøyd med barnehage-tilbudet. Et unntak har vært Fon barnehage, som har scora dårligere tidligere.

Men nå fyker Fon barnehage helt til topps med de aller mest fornøyde foreldrene av alle barnehagene. Barnehager i Tønsberg kommune blir vurdert, både offentlige og private.

De andre Re-barnehagene scorer også bra, i denne rekkefølgen:

Fon barnehage – totalscore 5,0

Brår barnehage og Ramnes private barnehage – totalscore 4,7

Linnestad barnehage og Skjeggestadåsen barnehage – totalscore 4,6

Vivestad barnehage – totalscore 4,5

Solerød barnehage – totalscore 4,4

Revetal barnehage og Brekkeåsen barnehage – totalscore 4,2

På hver sin ende av skalaen

Hvis Fon barnehage, som scorer best av alle barnehagene i Re og Tønsberg, blir lagt ned, skal barna flyttes til Brekkeåsen barnehage, som scorer dårligst av alle barnehagene i Re.

I undersøkelsen kan foreldrene rangere barnets utvikling, barnets trivsel, ute- og innemiljø og informasjon. Til sammen blir det utmålt en score for tilfredshet.

Fon barnehage får full score på barnets trivsel. Brekkeåsen scorer dårligst på ute- og innemiljø, ifølge foreldreundersøkelsen.

Endelig vedtak angående Fon barnehage blir fattet i kommunestyremøtet 26. februar 2025.

