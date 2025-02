Leserinnlegg: Hvor full ER egentlig en full barnehage?

FAU i Brekkeåsen barnehage prøver å få svar, men får det ikke: Har de folkevalgte fått all nødvendig informasjon, eller er det slik som vi føler – at enkelte detaljer feies under teppet, og så «løser» man det i etterkant av nedleggelsen i Fon?

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Helt siden 13. november i fjor har det blitt skrevet, tidvis side opp og side ned, om kommunalsjefen for oppvekst og læring sitt forslag til mulige endringer i barnehage- og skolestruktur i Tønsberg kommune.

For oss i «gamle» Re sto det svart på hvitt at både nedleggelse av Fon kommunale barnehage og Solerød skole skulle vurderes for å spare penger, og det tok ikke lang tid før foreldre, foresatte og andre som brenner for lokalsamfunnet sto fram i presse, arrangerte fakkeltog og holdt appeller – både med og uten ordfører og lokalpolitikere.

Ikke et kapasitetproblem?

Etter noen runder ble det avklart at Solerød likevel skulle bestå – men for Fon barnehage var ikke stemningen like lystig. Det har vært argumentert om at «det er langt til Fon», men som de fleste nå også har lært seg så er det ganske nøyaktig like langt FRA Fon.

En endelig avgjørelse rundt barnehagens framtid tas ikke før neste onsdag 26. februar, men det kommer dessverre klart fram fra de ledende partiene i kommunestyret at oppvekst i Fon allerede er en saga blott.

Den mest sannsynlige løsningen vil da, fra august, være å flytte alle barna over til Brekkeåsen kommunale barnehage. Ifølge kommunens beregninger skal dette ikke skape et kapasitetsproblem.

På papiret ser det kanskje greit ut

Vi i Brekkeåsen barnehages FAU har i lengre tid lest oss opp på lovverk, godkjenninger, arealberegninger og alt annet som kan brukes for å stille spørsmål rundt kommunens vurderinger om at Brekkeåsen fint kan ta imot alle barna fra Fon i sin helhet – og på papiret ser det ved første øyekast greit ut.

Brekkeåsen barnehage ble bygd ut i 2012, og er i dag definert som en 7-avdelingers barnehage med kapasitet på 132 barnehageplasser. Kommunen spesifiserer sjøl at barnehagen i utgangspunktet kan huse 90 barn fordelt på 54 barn i alderen 3-6 år og 36 barn i alderen 0-3 år.

Dette fordi barn under 3 år trenger tettere oppfølging, og krever i så måte 2 barnehageplasser pr barn. Det opplyses også om at man kan utvide kapasiteten til 96 barn – da også disse siste 6 i aldersgruppen 3-6 år.

Stiller oss undrende til kommunens vurderinger

Ved oppstart av barnehageåret 2024/25 i august var 94 av disse 132 plassene i bruk fordelt på 4 avdelinger, 46 barn 3-6 år og 24 barn 0-3 år. Fon kommunale barnehage har i dag 26 barn hvor 5 av disse er 0-3 år og resterende over. Totalt har disse 2 barnehagene 16 barn som starter på skolen i august 2025.

Dette gir da 16 ledige plasser som kan fylles ved barnehageopptaket etter at søknadsfristen nå går ut 1. mars. Vi i FAU stiller oss undrende til kommunens vurderinger, og hvordan de resterende plassene skal fordeles på søkere fra begge barnehagenes nedslagsfelt.

I henhold til Tønsberg kommunes vedtekter for kommunale barnehager (sist oppdatert 1/8-24) vil overflyttingssøknader alltid vurderes i FORKANT av hovedopptak, og ellers gjennom hele året.

Dagens Brekkeåsen-barn får ikke plass?

Først i prioriteringsrekkefølgen her finner vi «Barn i barnehager som avvikler drift». I etterkant av overflyttinger har man tildeling av overskytende tilgjengelige plasser fordelt på:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om fra barnevern.

2. Barn fra familier med store, dokumenterte belastninger.

3. Barn med rett til plass, som på oppstartstidspunkt har søsken i barnehagen.

4. Skolestartere.

5. Minoritetsspråklige barn med annet morsmål enn svensk, dansk, samisk eller engelsk.

6. Øvrige barn på søkerliste – eldste barn først.

Dette gjør at man, dersom det har vært mange søkere til Brekkeåsen og/eller Fon med oppstart høsten 2025, kan risikere at søsken av dagens barn i barnehagen kanskje ikke får plass.

Det ryktes om opptil 10 nye barn fra barnehagekretsen i Fon, og hvordan skal man da eventuelt prioritere nye barn fra Fon kontra Brekkeåsen?

Spørsmål feies under teppet

Og ett punkt som kanskje ikke er tatt med i beregningen, er at en hel småbarnsavdeling i Brekkeåsen, i henhold til kommunens egne regler, fra 1. august 2025 er definert som barn 3-6 år ettersom det heter seg at barna regnes som 3 år fra 1. august det året de fyller 3 – og at dette betyr at bemanningstettheten halveres, ergo de regnes som barn tilknyttet enkeltplasser.

Dette igjen gjør at FØR opptak av nye barn, har Brekkeåsen allerede overskredet kapasitetsgrensen sin for barn over 3 år med 3 stykk – dette er ikke medberegnet eventuelle barn fra Fon som også er født i 2022.

Hvordan akter kommunen å løse dette? Har kommunepolitikerne fått all nødvendig informasjon, eller er det slik som vi føler – at enkelte detaljer feies under teppet, og så «løser» man det i etterkant av nedleggelsen i Fon?

Oppriktig bekymra for manglende informasjon

FAU i Brekkeåsen skulle mandag denne uken hatt et møte med blant annet virksomhetsleder barnehage i Tønsberg kommune i håp om å kunne belyse en del av de spørsmålene vi sitter med rundt punktene ovenfor. Men dette ble dessverre avlyst fra kommunen sin side med bakgrunn i at de ser det som mer konstruktivt å ta det etter kommunestyremøtet.

For vår del føler vi at dette fører til at dersom vi har noen motargumenter/motforestillinger til det som blir fremlagt, så vil vi kunne bli avfeid med at planen allerede er vedtatt av kommunestyret.

FAU er, har vært og skal alltid være opptatt av barnas beste og blir oppriktig bekymra for at våre folkevalgte politikere ikke har satt seg godt nok inn i tallgrunnlaget.

Krever en oppklaring FØR det stemmes

Vi frykter at dette vil føre til en oppsplitting av søsken og at barn i Kirkevoll skolekrets ender opp med ikke å få barnehageplass her, men blir sendt til Revetal sammen med barn de ikke skal gå på skole med når den tid kommer.

Vi krever en oppklaring rundt dette FØR det stemmes, og ber innstendig opposisjonen om å ta denne informasjonen til seg – vær kritiske overfor kommuneadministrasjonen og spør og grav det dere kan, bare sånn kan de ansvarlige få vite hva politikken deres fører til.

Husk; det er ikke for sent å snu – sjøl ikke helt oppe i Fon!

Med vennlig hilsen bekymrede foreldre i Brekkeåsen kommunale barnehage v/FAU.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.