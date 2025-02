Leserinnlegg: – Her er det liv laga!

Fon barnehage, som er halvfull, er full. Ungene der skal flyttes til en barnehage som allerede er for full, men som skal bli enda fullere. En foning reflekterer over det å være halvfull og full – men allikevel klare å beholde et snev av sunt bondevett.

Angående foreslått nedleggelse av Fon barnehage. Jeg har hatt min datter her i 2,5 år. I løpet av denne tida har barnehagen vår vært halvfull, full og hatt for få barn.

«For få barn til å være liv laga» sier Lars Sollie fra Høyre om bygdas barnehage. Han er jo en Kleiva-mann, det er jo nesten like bra som å være fra Fon. Nesten. Det er jo skuffende, da det ikke stemmer. Vi har bare hatt teoretisk plass til flere barn.

Tradisjon for å være både halvfulle og helfulle

Halvfull: Vi er 25 barn og har plass til 50. Full: Barn i Krakken, der barnehagen vår ligger, har stått på venteliste for å komme inn. Beboere nord i bygda har ikke fått tilbud om å starte i Fon barnehage sjøl om de sokner til oss. Barnefamilier i områdene i nærheten har ikke fått tilbud om oss som et alternativ for deres barn.

Altså er vi halvfulle, fulle og har for få barn. Her hjemme hos meg kan jeg fylle på mer i et halvfullt glass, men i vår barnehage har det altså ikke vært mulig eller et alternativ.

Vil for ordens skyld nevne at det i mange år har vært en god tradisjon for, både i Kleiva og i Fon, å være både halvfulle og helfulle og kunne oppfattes som om det ikke er liv laga.

Men likevel gjøre forsøk på å lage barn. Nok om akkurat det.

Ikke plass, enten det er halvfullt eller fullt

Jeg tenker da styringen av barnehagen er problemet, at det er liv laga for oss, barnehagen og bygda vår. Den styringa er deres jobb og vi har valgt dere til å gjøre den jobben. Vi foreldre gjør barnehagen her rimeligst mulig å drive ved å fylle den (halvfull=full) med flotte unger og drive dugnad.

Så dere får oppgradert uteområdet (ny grillhytte kr 0), brøyting, feiing, maling, vedlikehold. Ting som forbedrer tilbudet her eller må ordnes som ellers koster dere penger.

Jeg hører flere erfarne barnehagemedarbeidere (barnehagemedbetjenter) si at uteplassen i Brekkeåsen er uoversiktlig, dårlig tilrettelagt, dårlig utstyrt, dårlig vedlikeholdt og mangler mulighet for skygge, spesielt for de minste barna.

Det ikke plass der til oss der, rett og slett. Uteområdet er nå målt opp (skal måles opp på nytt så nøyaktig som mulig) og viser at kommunens tall om utearealet i Brekkeåsen barnehage ikke stemmer.

Et slags minimumskrav i mitt hode

Altså er det nå tvil om at barnehagens uteområde i det hele tatt er stort nok. For barn skal ha plass og det finnes en norm fra Kunnskapsdepartementet som angir hvor mye plass det bør være per barnehue. Da snakker vi utregning, tall, svart på hvitt. De tallene må stemme, det er et slags minimumskrav i mitt hode.

Mest av alt må vi tenke på barnas beste. Ikke barnas godt nok. Vi foreldre er våre barns stemme. VIKTIG å trekke fram at vi i Fon barnehage allerede den dagen dere foreslår oss nedlagt vil ha flere barn enn i dag.

Det er liv laga! Altså om vi kan beholde Fon barnehage, og om ikke dere da setter folk herfra på venteliste, så vil det være flere barn i denne barnehagen allerede i august.

Kommunedirektørens anbefalte løsning er å sende alle våre barn samlet til Brekkeåsen barnehage. Som allerede i praksis er full eller tilnærma full.

Er vi i Fon et eksperiment?

Likevel er dette anbefalte løsning for våre barn. Hilsen kommunedirektøren og posisjonen med H, FRP, KRF og V. Avgjørelsen tas 26.2. Jeg tenker på barna i Fon barnehage og da ser dette veldig stusselig ut. For vi skal, om dette ikke snur, ha barna våre der i praksis, ikke i teorien.

Det er mindre enn 6 måneder til oppstart 2025. Hvor ville dere politikere sjøl hatt barna deres om dere bodde i, eller i nærheten av Fon?

Er vi et eksperiment for å se hva som skjer med ei flott bygd om man ikke legger til rette for barn? For det blir noe helt annet:

Om man må fjerne «barnevennlig», «kort vei til barnehage» og liknende fra Finn-annonsene for tomter og boliger i Fon.

Tønsberg kommune – der barn står i kø

Er vi som Vivestad som må ha sin barnehage for at det skal være liv laga, eller er vi litt for nærme og samtidig for langt unna så det kanskje kan gå bra likevel? Har dere tenkt dere godt nok om før en drastisk nedleggelse nå raskt kan skje?

Tønsberg Kommune – «der barn står i kø». Til ett eneste huskestativ med to husker fordelt på 100 + barn… En ikke navngitt politiker fra et parti i posisjon sa til meg i den sammenheng at barna kan jo leke med kongler!

___________________________________________________________________________________________________

På linja over kan dere skrive deres egen konglevits!

Bruke pengene spart og enda litt til

Så blir jo konglene slitt og barna lei. Da kan man jo oppgradere, investere, utvide, utarbeide, opprette en komité, re-investere, oppgradere mer og bruke de pengene man sparte på vår barnehage +++ for å få tilbudet i Brekkeåsen noenlunde holdbart for barna våre.

Hva skal eventuelt Fon barnehage brukes til? Er det bærekraftig å droppe dette godt vedlikeholdte, solide bygget, når vi trenger flere barnehageplasser i kommunen? Sparer vi egentlig mye penger på å ikke bruke bygget til det det er laga for?

Vil barna le mer i kommunen vår om vi går for nedleggelse? Vil de le på den gode Tønsberg Kommune-måten? Lite sunt bondevett å spore i denne løsninga her.

Jeg mener fonsfolk, vålefolk og folkflest ville stemt nei. Sjøl edru, helfulle og halvfulle kleivadølinger ville stemt nei, tror nå jeg.

– Det er ikke for seint å snu

Gi heller familier tilbud om plass i Fon barnehage om andre har litt mange barn og vi litt få. Vi skal jo bli flere barn framover i kommunen og vi har plass i Fon. Er jo sikkert flere familier rundt om som setter pris på ting som:

Boltreplass, gymsal, bomberom (mer og mer aktuelt dessverre), huskestativ, frisk luft og masse fantastisk natur i alle retninger. Takk for at dere politikere møtte, sto tålmodig, nysgjerrig og interessert å hørte på oss på tirsdag.

Det var kaldt, men trivelig. Og alle andre med hjerte for både by og bygd som slo av en prat å viste frem fjeset sitt. Takk!

Tilslutt sier jeg som FAU – det er ikke for seint å snu!

Simen Holtung, Fon.

