Styrkeklassen ved Revetal ungdomsskole har blitt lagt merke til langt utafor Re – nå legges den ned

Her har en tidligere statsminister vært på besøk, sammen med en kommende ordfører, i valgkampen. Styrkeklassen ble oppretta i gamle Re kommune, og er nå historie i nye Tønsberg kommune. Rektor håper og tror at nedleggelsen er mer en pause.

Det var i 2019 at styrkeklassen ble starta opp på Revetal ungdomsskole, det har vært en suksesshistorie – det er alle enige om. Kort fortalt er dette en klasse der elevene jobber med en mer praktisk tilnærming til alle fag.

Tidligere har Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen sagt til ReAvisa at dette er et så viktig tiltak, at det prioriteres sjøl i et trangt skolebudsjett. Men nå er skolebudsjettet så trangt, at styrkeklassen på Revetal ryker.

Økonomi og elevtall

– Ja, økonomien er en ting, men det er heller ikke behov til neste år, forteller Revetal-rektoren til ReAvisa. Lokalavisa er innom, samtidig som våre folkevalgte reviderer årets kommunebudsjett i juni-møte 2025.

Så rektor vil ikke gå med på at økonomi er eneste grunn til at styrkeklassen, eller F-klassen som den egentlig heter, nå fjernes, etter seks år. Til neste år finnes ikke tilbudet ved Revetal ungdomsskole.

– Behovet varierer, og til neste år ser vi at behovet ikke er der. Det er for få elever, og skal dette tiltaket fungere, så må det være flere elever.

Snakk om prioritering

Men, på ReAvisa sitt spørsmål om å kunne starte opp igjen klassen hvis behovet er der igjen seinere, er Revetal-rektoren like klar som tidligere: – Alt står seg av tidligere sitat, understreker hun: – Jeg står for alt jeg har sagt om hvor viktig og bra dette tilbudet har vært for hver enkelt elev og for skolen vår som helhet.

– Det er stramme budsjetter, og det er viktig for meg å ha personalet med meg på det vi gjør. Og bestemmer vi oss for å ha en styrkeklasse igjen, så skal vi nok få til det, mener rektor-Mona, men nå er verken økonomi eller elevtall der.

– Det er, som alltid, snakk om prioriteringer, forteller Mona Elisabeth Larsen til ReAvisa. Det lokale Utdanningforbundet er kritisk til rammene til skolene, etter nye flate kutt.

– Helt avgjørende for min ungdom

Styrkeklassen ble starta opp i 2019 i gamle Re kommune, og lokalavisa har skrivi om den flere ganger. Elever og foreldre forteller om ungdom som lærer mer og har det bedre på skolen, med en mer praktisk skolehverdag.

Nå som klassen fjernes neste skoleår, har ReAvisa fått mange tips og flere bekymrede meldinger om det fra foreldre som veit så godt hva klassen har betydd for deres ungdom.

En forelder skriver: «Denne klassen har vært et spørsmål om et være eller ikke være på ungdomsskolen». En annen forteller at styrkeklassen har vært «helt avgjørende». Historiene er mange.

Et skoleeksempel i Re

I lokalvalgkampen 2023 tok Frank Pedersen (H) turen til Revetal ungdomsskole som ordførerkandidat, i følge med tidligere statsminister Erna Solberg (H) og et stort Høyre-følge. Lovordene strømma, dette var det eneste tilbudet av dette slaget i hele Tønsberg kommune.

Målet var, ifølge Høyre-toppene, å utvide dette til flere skoler, både i Tønsberg lokalt og i Norge nasjonalt. Revetal-elevene fortalte hvor bra tilbudet var og hvor heldige de er som får det.

Historien har viser oss nå at istedenfor at resten av Tønsberg får det samme som Re, så blir tilbudet lagt ned her i Re.

Ordfører-Frank: – Har forståelse

Tønsberg-ordfører Frank Pedersen forteller at det er leit at styrkeklassen legges ned, men at det er en av flere økonomiske prioriteringer som må tas i den situasjonen kommunen er i nå:

– Jeg heier på slike opplæringstiltak som gir ungdom nye muligheter og bygger både mestring og motivasjon. Da jeg viste fram styrkeklassen til Erna under valgkampen, var det nettopp fordi jeg mente den fortjente oppmerksomhet som et godt og viktig tilbud.

– Når det er sagt, har kommunen en krevende økonomisk situasjon, og det er mange vanskelige prioriteringer som må tas. Jeg har forståelse for at administrasjonen må gjøre vurderinger ut fra helhet og rammer.

Prioriteringer innafor skolens budsjett

– Men personlig mener jeg det bør være rom for å vurdere slike tiltak igjen, dersom situasjonen tillater det, forteller ordfører-Frank. Han viser til at prioriteringene ligger innafor skolens myndighetsområde og primærbudsjett, det er ikke en del av kommunens forsterkede skoletilbud eller alternative læringsarenaer.

– Alle skolene må på ulike måter redusere tilbudet. Revetal ungdomsskole rammes både av rammereduksjon som følge av Sunn kommuneøkonomi og elevtallsnedgang.

– Vi må fortsette å utvikle skole- og opplæringstilbud som treffer ulike behov, og styrkeklassen var et eksempel på nettopp det, sier ordfører-Frank til ReAvisa, han håper at klassen ikke forsvinner for godt.

En teori-tung ungdomsskole

Lokalavisa er på rektors kontor, mens våre folkevalgte gjør vedtak i kommunestyresalen i Tønsberg som strammer inn pengesekken ytterligere. Revetal-rektoren håper og tror på at det er midlertidig såpass trange økonomiske tider, og lar seg gjerne sitere på at styrkeklassen ikke er lagt ned for godt.

Skulle behovet dukke opp igjen, bør rammene være romslige nok til å starte opp igjen, forteller hun, og gjentar alt det vi veit og som er sagt av alle fra før av, også politikere på alle nivå, fra alle partier:

– Skolen i dag er veldig teori-tung. Det vil alltid være behov for alternative måter å jobbe på, på en mer praktisk måte. Vi vil ha behov for styrkeklassen igjen, det er helt sikkert.

Risikerer å miste kompetansen?

– Men hva med kompetansen som er bygd opp gjennom seks år med styrkeklasse ved Revetal ungdomsskole, vil ikke den risikere å forsvinne?

– Kompetansen har vi på skolen, og den brukes i andre settinger nå i neste skoleår. Elevene blir ivaretatt på trinnet, det vil ikke bli helt slutt på praktisk tilnærming.

– Vi vil alltid ha flere i personalet som kan gå inn i en sånn jobb, med det elevsynet og de egenskapene som skal til, forteller rektor.

Må finne rom for styrkeklassen igjen

Så styrkeklassen er satt på pause for neste skoleår. En reetablering bør la seg realisere, ikke hvis, men når, behovet er der igjen. Revetal-rektoren vil ikke skylde på økonomi aleine for at styrkeklassen forsvinner etter dette skoleåret. Men det spiller inn.

– Vi må komme oss over den økonomiske kneika vi står foran nå, så har jeg trua, sier Mona Elisabeth Larsen til ReAvisa. Hun innrømmer at det er trange tider, men vil ikke krisemaksimere det hele.

– Håpet er en bedring økonomisk, vi må finne rom for styrkeklassen igjen, den dagen elevgrunnlaget er der. Det er det ikke for det kommende skoleåret.

