Ny søknadsfrist: Fire plukkes ut som mottakere

Ett av landets største utdanningslegat deles ut til inntil fire ungdommer som bor i det som utgjorde Re kommune fram til 1. januar 2020.

Legatets formål er å utdele midler til evnerik ungdom til støtte for videre utdannelse på universitet, høgskole og lignende. Det har lang tradisjon her i bygda, les mer om det i disse ReAvisa-sakene.

Søker skal være bosatt innenfor det geografiske området som tilhørte Re kommune fram til kommunesammenslåing med Tønsberg, og grensejusteringer mot Holmestrand og Horten, 1. januar 2020.

Utdeling på sommeravslutning

Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående skole, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett. Det er et ønske at legatet skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen.

Aktuelle søkere bes om å utforme en skriftlig søknad med begrunnelse, og en skisse for videre utdanning. Attester/anbefalinger, samt karakterutskrifter, kan legges ved søknaden. Mer info finner du på Re VGS sine nettsider (ekstern lenke).

Det er Re VGS som har fått ansvaret for legatet. Søknad sendes på e-post til Re VGS-rektor sindre.bjerkeseth@vestfoldfylke.no eller i post til Re videregående skole v/rektor, Bergshaugen 10, 3175 Ramnes.

Årets søknadsfrist er søndag 3. mai 2026, utdelinga skjer tradisjonen tro på sommeravslutninga til Re VGS.

