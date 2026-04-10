I kveld kan du høre vårt lokale Beatles-band på gjestegården – se bilder fra ReAvisa-arkivet

– The Taxmen spiller Beatles-låter, og kanskje litt annet også hvis vi har dagen, forteller kameratgjengen fra Re, som får Beatles-låter til å låte helt magisk.

Re som kultursted og ikke minst bandbygda Re har så mye gromt å by på: Det er band som har holdt koken helt fra vennegjengen fant sammen på musikkrommet på Revetal ungdomsskole, og det er band som finner sammen i godt voksen alder.

Det er prosjektband i anledning forskjellige festivaler, og vi har storband, vi har orkesterforeninger, og ikke minst en hel haug med kor. Og så videre, og så videre. Det vil egentlig ingen ende ta, og takk og lov for det.

22 år – men ikke så mange konserter

Til sammen gir det mange band, både de som har spilt sammenhengende i «alle år», pluss en hel haug med band som kommer og går. I den siste kategorien tilhører kameratgjengen som skal spille på Stange gjestegård i kveld fredag 10. april 2026:

– Vi starta opp for cirka 22 år siden: Odd Henry «Paul» Solberg, Rune «John» Lie, Reidar «Ringo» Ektvedt og Frank «Georg» Wedde. Samme gjengen i dag, som den gang, men med innslag av Truls Gran på tangenter, forteller Frank Wedde til lokalavisa.

Som for eksempel på tak-konserten på Revetal for noen år siden, da gjenskapte den lokale Beatles-gjengen den legendariske tak-konserten i Manchester til det originale The Beatles.

Sjelden vare, verd å få med seg

Eller som da de spilte på Rockstream-festivalen og sola tittet fram i en ellers regntung festivaldag. Da kom slageren «Here comes the sun», og det helt på sparket. Det var en festivalopplevelse for minnebøkene.

– The Taxmen spiller Beatles-låter, og kanskje litt annet også hvis vi har dagen, forteller kameratgjengen som får Beatles-låter til å låte helt magisk. De har, alle sammen, erfaring fra flere andre band – men møtes her i en felles musikalsk lidenskap for The Beatles.

Du kan høre dem på Stange gjestegård i kveld, dørene åpnes klokka 19.00 fredag 10. april 2026. Og apropos Stange gjestegård, her kan du lese om sommerens store happening på gjestegården.

