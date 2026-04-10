I kveld kan du høre vårt lokale Beatles-band på gjestegården – se bilder fra ReAvisa-arkivet

THE TAXMEN: Rune «John» Lie fronter The Taxmen og Reidar «Ringo» Ektvedt backer på trommer. Bandnavnet spiller selvfølgelig på The Beatles-låta «Taxman». Bildet er fra da de spilte på Re-festival i 2013. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Re som kultursted og ikke minst bandbygda Re har så mye gromt å by på: Det er band som har holdt koken helt fra vennegjengen fant sammen på musikkrommet på Revetal ungdomsskole, og det er band som finner sammen i godt voksen alder.
Det er prosjektband i anledning forskjellige festivaler, og vi har storband, vi har orkesterforeninger, og ikke minst en hel haug med kor. Og så videre, og så videre. Det vil egentlig ingen ende ta, og takk og lov for det.
22 år – men ikke så mange konserter
PÅ TAKET: Helt øverst på kommunehuset på Revetal er det en liten platting, der rekonstruerte The Taxmen den legendariske takkonserten til originalen The Beatles. Det skjedde for 15 år siden, sommeren 2011. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Til sammen gir det mange band, både de som har spilt sammenhengende i «alle år», pluss en hel haug med band som kommer og går. I den siste kategorien tilhører kameratgjengen som skal spille på Stange gjestegård i kveld fredag 10. april 2026:
– Vi starta opp for cirka 22 år siden: Odd Henry «Paul» Solberg, Rune «John» Lie, Reidar «Ringo» Ektvedt og Frank «Georg» Wedde. Samme gjengen i dag, som den gang, men med innslag av Truls Gran på tangenter, forteller Frank Wedde til lokalavisa.
Som for eksempel på tak-konserten på Revetal for noen år siden, da gjenskapte den lokale Beatles-gjengen den legendariske tak-konserten i Manchester til det originale The Beatles.
Sjelden vare, verd å få med seg
HYLLER SOLA: – Gøy å børste støvet av gamle taxmenner, forteller Frank Wedde før kveldens konsert, og han lover: – Vi spiller Here comes the sun igjen! Her i sola under en Re-festival tilbake i 2013. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Eller som da de spilte på Rockstream-festivalen og sola tittet fram i en ellers regntung festivaldag. Da kom slageren «Here comes the sun», og det helt på sparket. Det var en festivalopplevelse for minnebøkene.
– The Taxmen spiller Beatles-låter, og kanskje litt annet også hvis vi har dagen, forteller kameratgjengen som får Beatles-låter til å låte helt magisk. De har, alle sammen, erfaring fra flere andre band – men møtes her i en felles musikalsk lidenskap for The Beatles.
Du kan høre dem på Stange gjestegård i kveld, dørene åpnes klokka 19.00 fredag 10. april 2026. Og apropos Stange gjestegård, her kan du lese om sommerens store happening på gjestegården.
Se flere Taxmen-bilder fra ReAvisa-arkivet:
COVERBILDET: Dette bildet, tatt av ReAvisa i 2013, har blitt coverbildet for det lokale Beatles-bandet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
MURER OG BASSIST: Odd Henry Solberg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
TAKTFAST: Reidar Ektvedt holder tempo oppe og nede og helt rett. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
SJELDEN VARE: Ikke ofte The Taxmen spiller. Men når de gjør det, blir det alltid veldig trivelig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
SPILTE FRAM SOLA: Under Bekkefare-festivalen i 2013 lokka de sola fram, i løpet av en ellers regntung festivaldag. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
FELLES MUSIKALSK LIDENSKAP: Bandnavnet er henta fra en av Beatles-hittene. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
PÅ TAKET: Et lite og ekslusivt publikum fikk med seg en fantastisk konsert på taket av Revetal for 15 år siden, sommeren 2011. Det var i forbindelse med Re minifestival det året. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
TRØKKER TE’: Rune Lie er kanskje mest kjent som vokalist i The Dix. Her trøkker han te’ i The Taxmen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
«BILLIG PRESTEN»: – Truls Gran var Billy Preston for oss og gjorde en magisk fender rodes-jobb på taket. Ble selvfølgelig kalt «Billig Presten» etter det, forteller Frank Wedde. – Han ville heller ikke ha betaling for spillejobben. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
STØDIG: Også Odd Henry Solberg har vært med i flere forskjellige band, men trives kanskje aller best med Beatles-låter med magiske harmonier. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
MINNEVERDIG: Takkonserten for 15 år siden var et fantastisk påfunn, for å hylle heltene i originalen The Beatles. Nede på bakken kunne alle Re minifestival-gjestene og handlende på Re-torvet høre konserten. Noen få fikk se den live på taket. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
