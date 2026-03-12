Irene og Tomas inviterer til en stor festival på gjestegården: Halvveis utsolgt allerede

Hele 800 billetter er lagt ut til det som kan bli Østlandets største øl- og vinfestival – her i Re. Allerede er 400 billetter solgt.

– Godt drikke og gode smaksopplevelser er en stor interesse for oss, vi driver med dette hele tida her på gjestegården. Og vi ser at slike arrangement slår veldig godt an blant gjestene våre. Så hvorfor ikke ta det enda ett par steg videre?

Det tenkte Irene Stange (57) og Tomas Pinås (56) på Stange gjestegård i Ramnes. De lever og ånder for gode smaksopplevelser som vertskap på gjestegården. Det var Irenes mamma, Berit Stange, som starta opp gjestegård-drifta for 31 år siden. Nå utvides tilbudet enda mer, med en kommende festival til sommeren.

Gode smaksopplevelser, musikk og moro

– Vi ønsker å skape liv og røre i bygda vår, at det skjer noe. Vi har kunnskap og kontakter og henter inn spennende produkter og menneskene bak dem. Hovedfokus blir smaksopplevelser, men det blir også musikk og annen moro, forteller Irene til ReAvisa.

Tomas holder ikke noe tilbake og forteller at de drømmer om å lage den største festivalen av sitt slag på hele Østlandet. – Vi er på en flott gjestegård med store arealer, det er enorme muligheter – både inne og ute.

Og arealene vil bli brukt godt, det er planer om store telt og noe som skjer overalt. Les mye mer om dette i den neste papiravisa, hele utgivelsesplanen finner du her.

Hva skal til for å få fram den gode smaken?

ReAvisa var på plass da Irene og Tomas testa ut winemakers dinner for første gang i fjor. Da kom tre søsken fra en italiensk vingård for å fortelle om vinen som ble servert til en femretters middag. Les mer om kvelden i denne papiravisa. Det var en stor suksess, der folk i tillegg til gode smaker også får høre historien bak:

Kunnskap og håndlag som nedarves gjennom generasjoner, rett og slett hva som skal til for å få fram den gode smaken. Nå blir dette satt i et enda større system, når Stange gjestegård inviterer til «Back to the farm – øl- og vinfestival». Det skjer lørdag 15. august 2026.

Irene og Tomas inviterer alle som vil til å bli med på festival, allerede er flere firma og foreninger med, og de vil gjerne ha flere samarbeid med lokale aktører. Allerede er 15 øl- og vinprodusenter fra inn- og utland klare til festivalen.

Du kan lese mye mer om festivalen i den neste papiravisa som kommer til uka, hele utgivelsesplanen finner du her.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.