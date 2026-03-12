Re FK er videre i NM – se bildene fra uværskampen

Det var et skikkelig ruskevær da Re FKs A-lag herrer reiste til Sandefjord og møtte Store Bergan til første NM-kamp. Det regna noe voldsomt og ballen blåste nærmest av banen.
Det gikk tomt for baller etter hvert og det ble litt ventetid da spillere ble sendt ut på leiting rundt banen etter en ball å spille med.
Slåss mot hjemmelaget og vær og vind
Re FK lå under med ett mål lenge, men utlikna i 2. omgang til 1 – 1 som sto seg til pause. Dermed ble det ekstraomganger, der Re FK gikk opp i ettmålsledelse i 1. ekstraomgang og la på til tomålsledelse i 2. ekstraomgang.
Dermed sto det 3 – 1 til Re FK etter en slåsskamp på bortebane – både mot Store Bergan på hjemmebane og ikke minst mot vær og vind.
Re-målscorere var Namir Keranovic og Stian Kello, sistnevnte satte begge målene i ekstraomgangene.
Ingen lang feiring etter suksessen
Mot slutten av ekstraomgangene var det egentlig bare Re FK som pusha på, de hadde full kontroll. – En fantastisk lagseier over Store Bergan. Takk til alle som tok turen i uværet!
– Neste NM-kamp veit vi ikke enda, forteller A-lagstrener Jørgen Tronrud til ReAvisa. Nå er Re med videre i årets NM, og det kan bli spennende med det spillet de serverte i kveld.
Tross suksess, ble det ingen lang feiring. Det ble en kort jubel før det bar inn i varmen og kanskje rekker Re-gutta å tørke opp til neste NM-kamp.
Se ReAvisa-bildene fra kveldens kamp:
Ett høstløv henger igjen og kommer til sin rett i et vær som mest likna på en høststorm. Det var forsvinnende lite som minna om en gryende vår. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ikke akkurat kø for å se kampen, godt med plass på publikumsplass. Til og med de som sto under tak ble kliss våte, det regner vannrett. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Luftig, men presist, Re FK-spill blir belønna med en velfortjent seier. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det regner ikke – mer spruter. Såpass skybrudd var det denne kvelden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ikke godt å få tak i drakta når den er klissvåt og bare skvetter ut av henda på deg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Store Bergan skjønner ikke dritten, når de blir rundlurt av nummer nitten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Slåss om ballen, noe som ble mangelvare etter hvert. Store Bergan manglet baller. Det ble noe ventetid i påvente av leitinga etter baller rundt banen, for i det hele tatt å ha en ball å spille med. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ti av ti, denne førsten NM-kampen, denne sesongen. Nå er det bare å glede seg til fortsettelsen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Re FK hadde full kontroll etter hvert, utover i kveldens kamp, på bortebane, mot Store Bergan. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Publikum holder ut med god stemning og høye heiarop. Men de fleste satt nok i biler rundt banen, det var mer tuting enn klapping etter tre Re-scoringer. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Smeller til, men ingen scoring denne gang. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Redning av Store Bergan-keeperen. Men det skulle glippe inn to baller seinere. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det går mot ekstraomganger, etter utlikning av gjestene fra Re. Noen ville nok helst reist hjem igjen så kjapt som mulig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Re-gutta gir alt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Og får frispark. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det er ikke akkurat sånn at været letter underveis i kampen. Krana vris bare enda mer på fullt, nå snakker vi 11 av 10 i vind og vær og nedbør. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Frispark som smeller. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Re-gutta hadde ett par ekstra gir å legge inn. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Lader opp til ekstraomganger i et ikke akkurat innbydende vær. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Denne karen har bestemt seg. Snart skal han sette sitt første av to mål, ett i hver av ekstraomgangene: Stian Kello. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Får kontroll på ballen og starter på et oppdrag. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Setter fart og parkerer hjemmelagets forsvarspillere. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Unna vei, her kommer jeg! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Kalkulert og kontrollert triller ballen i mål. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Hopp og sprett, tjo og hei – så blir det to Re-mål i en fei. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Stian Kello kan bare nyte synet av en ball som triller inn i nettmaskene bak Store Bergan-keeperen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Kontrasten er total, i det Re-gutta skal starte feiring og Store Bergan ikke skal det. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Re-gutta har virkelig noe å juble over, men det blir en kort jubel. De vil heller inn i varmen og kanskje rekke å tørke opp til neste NM-kamp? Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Hvor og når og mot hvem vites ikke, når Re FK skal spille neste NM-kamp. Men ReAvisa er lova en oppdatering så snart det er klart, så skal vi holde våre lesere oppdatert på det. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
En slagen Store Bergan-spiller, mot fornøyde Re FK-spillere. Men en ting har de felles: De er like kliss klass våte, enten de er i røde eller svarte drakter. Men det er bare Re som er videre i NM. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.