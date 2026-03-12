Re FK er videre i NM – se bildene fra uværskampen

En fantastisk lagseier der det sto 1 – 1 etter ordinær tid, og 3 – 1 etter ekstraomganger. Nå tøffer NM-toget videre med Re FK med på lasset. Se mange bilder fra kampen.

Det var et skikkelig ruskevær da Re FKs A-lag herrer reiste til Sandefjord og møtte Store Bergan til første NM-kamp. Det regna noe voldsomt og ballen blåste nærmest av banen.

Det gikk tomt for baller etter hvert og det ble litt ventetid da spillere ble sendt ut på leiting rundt banen etter en ball å spille med.

Slåss mot hjemmelaget og vær og vind

Re FK lå under med ett mål lenge, men utlikna i 2. omgang til 1 – 1 som sto seg til pause. Dermed ble det ekstraomganger, der Re FK gikk opp i ettmålsledelse i 1. ekstraomgang og la på til tomålsledelse i 2. ekstraomgang.

Dermed sto det 3 – 1 til Re FK etter en slåsskamp på bortebane – både mot Store Bergan på hjemmebane og ikke minst mot vær og vind.

Re-målscorere var Namir Keranovic og Stian Kello, sistnevnte satte begge målene i ekstraomgangene.

Ingen lang feiring etter suksessen

Mot slutten av ekstraomgangene var det egentlig bare Re FK som pusha på, de hadde full kontroll. – En fantastisk lagseier over Store Bergan. Takk til alle som tok turen i uværet!

– Neste NM-kamp veit vi ikke enda, forteller A-lagstrener Jørgen Tronrud til ReAvisa. Nå er Re med videre i årets NM, og det kan bli spennende med det spillet de serverte i kveld.

Tross suksess, ble det ingen lang feiring. Det ble en kort jubel før det bar inn i varmen og kanskje rekker Re-gutta å tørke opp til neste NM-kamp.

Se ReAvisa-bildene fra kveldens kamp:

