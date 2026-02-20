Ante ugler i mosen med rare lyder ifra pipa: – Det ble litt action, men vi ville jo redde den ut i frihet igjen

– En rolig morgenstund ble avbrutt på dramatisk vis da vi våknet til skarpe og urovekkende lyder fra pipa, forteller en Re-familie med skikkelig dyretekke.

– Det tok ikke lange tida før vi skjønte at det måtte være et dyr som hadde satt seg fast inni pipa. Først trodde vi det var ei skjære, men etter hvert som ovnen ble demontert bit for bit, skjønte vi at noe ikke stemte.

– Fargene på fuglen var annerledes, et øyeblikk frykta vi at det kunne være en hauk, får ReAvisa fortalt av familien som har sendt over et bilde de tok av dyret som satte seg fast i pipa deres.

Et kreativt grep

– Vi tok kontakt med brannvesenet, som anbefalte oss å ringe viltnemnda. Der fikk vi beskjed om at fuglen måtte avlives dersom vi ikke klarte å få den ut. Det var helt uaktuelt for oss, så vi fortsatte å leite etter en eller annen løsning.

Det er familien ved Sebastian Axel Kjær Seeberg, Einar Kjær Glomstad og Linn Therese Kjær Glomstad på Hvitstein i Fon som forteller om redningsaksjonen i vinterferien.

– Til slutt lyktes Einar med et kreativt grep, forteller mamma og sønn til lokalavisa.

En vakker kattugle

– Med stor forsiktighet fikk han tredd en ståltråd rundt beinet på fuglen og geleida den ned mot åpningen mellom ovn og pipe. Og plutselig – der var den. Ut kom en vakker ugle. Helt uskadd.

Da ugla ble løfta fra stua og ut i frisk luft, fløy den stille av gårde. Den etterlot seg en stor lettelse i hjemmet til Re-familien, forteller de til ReAvisa:

– Og minnet om en søndagsmorgen vi sent vil glemme.

Biolog: – Bra løst!

Hallvard Holtung, biolog og vårt lokale natur-orakel, skryter av familiens metoder da fuglen ble oppdaga og det eneste ønsket var å få den ut velberga og i live. – Bra løst! Bare ta kontakt om dere får fugl i pipa, sier Halvard, som kan fortelle at det her dreier seg om en kattugle.

Det er langt ifra første gang det havner en fugl i ei pipe, heller ikke ugle: Et annet hus i Re hadde ei kattugle i pipa for noen år siden, Halvard hadde sjøl ei hytte på skauen som det rutinemessig var å finne ei ugle i.

– Her på Krakken har jeg fått kaie i pipa. Fugler som hekker i hule trær har en tendens til å rote seg inn i piper, forklarer Halvard til ReAvisa.

Begrensa kunnskap

– Og generelt: Viltnemda er ofte jegere med begrensa kunnskap om biologi og hvordan man tar vare på skada dyr. Birdlife er flinke på dette og vil sette dere i kontakt med folk som kan hjelpe, råder han. Halvard blir gjerne kontakta sjøl også for råd og veiledning.

– Men som sagt: Dette ser det ut som familien løste ganske godt, skryter biologen av kattugle-historien med en lykkelig slutt.

– Vi får håpe ugla tar et snøbad for å få av seg soten.

