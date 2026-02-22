Vinterferie-innspurt i Re? Her ligger skisporene klare

Siste søndag i vinterferien kan nytes på ski i egen bygd. Her har vi fine skispor og flotte destinasjoner for en søndagstur i et nydelig vinterlandskap, rett utafor døra.

I dag søndag 22. februar 2026 ligger det et fint snølag nydrysset over bygda vår, og de splitter nye løypemaskinene (som du kan lese mye mer om i papiravisa som kommer til uka – hele planen for i år finner du her) har allerede vært på dugnadsjobb rundt om i Re.

Det er kjørt opp løyper i Re-løypene, Våle-løypene og ellers også i Undrumsdal, Vivestad og Fon, får ReAvisa opplyst.

En flott søndag på ski

I Ramnes kommer følgende melding fra Re-løypene: – Søndag morgen! Vi kjører igjen! Det skal være fint på de store veiene og Hjerpetjønn-runden, og litt hardt is-underlag innimellom.

I Våle kommer følgende melding fra Våle-løypene: – Da er turløypene kjørt opp og klare for en flott søndag på ski!

Parkering i Re-løypene anbefales ved Risås, Langevann eller Hjerpetjønn. I Våle er Bibo et flott utgangspunkt.

Skikiosk og skikafe

En anbefaling er å legge turen innom skikiosken ved Langevann, dette er en populær destinasjon i Re-løypene. Den er åpen i dag fra klokka 11.00.

Eller skikafe på Våle prestegård, den skal være åpen i dag fra klokka 12.00. Det ble også en suksess, fra første åpningsdag for åtte år siden.

Og vil du hoppe på ski, er det også perfekte forhold i Rambergkollen.

Kort om skitilbudet i Re:

