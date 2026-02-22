Vinterferie-innspurt i Re? Her ligger skisporene klare

Siste søndag i vinterferien kan nytes på ski i egen bygd. Her har vi fine skispor og flotte destinasjoner for en søndagstur i et nydelig vinterlandskap, rett utafor døra.
Les også: Vannlekkasje – igjen og igjen og igjen.
Perfekte forhold: – Nå bør du komme og prøve dette.
I dag søndag 22. februar 2026 ligger det et fint snølag nydrysset over bygda vår, og de splitter nye løypemaskinene (som du kan lese mye mer om i papiravisa som kommer til uka – hele planen for i år finner du her) har allerede vært på dugnadsjobb rundt om i Re.
Det er kjørt opp løyper i Re-løypene, Våle-løypene og ellers også i Undrumsdal, Vivestad og Fon, får ReAvisa opplyst.
En flott søndag på ski
I Ramnes kommer følgende melding fra Re-løypene: – Søndag morgen! Vi kjører igjen! Det skal være fint på de store veiene og Hjerpetjønn-runden, og litt hardt is-underlag innimellom.
I Våle kommer følgende melding fra Våle-løypene: – Da er turløypene kjørt opp og klare for en flott søndag på ski!
Parkering i Re-løypene anbefales ved Risås, Langevann eller Hjerpetjønn. I Våle er Bibo et flott utgangspunkt.
Skikiosk og skikafe
En anbefaling er å legge turen innom skikiosken ved Langevann, dette er en populær destinasjon i Re-løypene. Den er åpen i dag fra klokka 11.00.
Eller skikafe på Våle prestegård, den skal være åpen i dag fra klokka 12.00. Det ble også en suksess, fra første åpningsdag for åtte år siden.
Og vil du hoppe på ski, er det også perfekte forhold i Rambergkollen.
Kort om skitilbudet i Re:
- Re-løypene står Ramnes IF for, ved Langevann er det skikiosk. Det arrangeres lysløyperenn med start og mål i Bergsåsen hver onsdag, unntatt ferier, av skigruppa.
- Våle-løypene står IL Ivrig for, på Våle prestegård er det skikafe. Det arrangeres lysløyperenn på tirsdager og skileik på torsdager på Bibo i regi av skigruppa og hoppgruppa. I Rambergkollen kan det hoppes på ski, der er det perfekte forhold akkurat nå.
- Ellers er det også kjørt opp skiløyper i Fon, Vivestad og Undrumsdal. All løypekjøring i Re gjøres på dugnad, maskiner og utstyr eies av idrettslagene. Skispor kan kjøres, og vi kan legge ut på tur, takket være velvillige grunneiere i Re.