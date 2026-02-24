Kommunestyret har siste ord onsdag: – Veldig mange gode grunner til at barnehagen skal bestå

Nå skal Fon barnehage-saken endelig avgjøres i kommunestyret. Det går mot et soleklart flertall for å beholde barnehagen, akkurat som i utvalgsmøtet tidligere i februar.

– Det er veldig viktig at det fortsatt er attraktivt å bo på bygda, at vi kan gå eller sykle til barnehagen, at barna kan gå på tur i den flotte skauen rett over veien, hilse på kuene, plukke bringebær – og kjenne på det flotte fellesskapet.

Det sa Lena Borge (AP) i utvalgsmøtet der Fon barnehage-saken ble behandla den første onsdagen i februar. Hun er med i utvalget og fra Fon sjøl: – Jeg vil på vegne av Fon sine innbyggere takke for at posisjonen har snudd. Vi ser at bygda vokser, tomter står klare, familier flytter til, og småsøsken er på vei.

Stort flertall for å beholde Fon barnehage

Les mye mer om nedleggingsforslaget i disse ReAvisa-sakene, dette er en sak om spinner helt tilbake til nyåret i fjor. Da hadde posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF bestemt seg for å legge ned Fon barnehage. De hadde flertall for dette, men det endte likevel med en utsettelse.

Med en ny innstilling og et oppdatert faktagrunnlag ble det klart at posisjonen snudde og likevel ikke ville legge ned barnehagen, som ReAvisa var først ute til å melde dagen før utvalgsmøtet. Dermed ble det et enstemmig vedtak fra utvalgsmøtet om å beholde barnehagen.

Det er også venta et flertall for å beholde Fon barnehage i det endelige vedtaket som faller i kommunestyret onsdag 25. februar 2026. – Kan røpe at det blir et stort, stort flertall for å ikke legge ned Fon barnehage, sier ordfører Frank Pedersen i forkant av møtet.

– Et utrulig engasjement

Daniel Ims (AP) tok ordet først i utvalgsmøtet, som forslagsstiller bak et forslag som ble et fellesforslag fra alle partiene: – Det er veldig mange gode grunner til at barnehagen skal bestå. En ting er det utrulige engasjementet som vi ser i bygda.

– Vi har sett hvor mye barnehagen betyr, kommune betyr felleseie, og i denne saken er det også felleseie på en litt morsom måte, sier Daniel Ims (AP). Som med det viser til eierforholdet for bygningen, helt konkret Fon flerbrukshus i underetasjen.

Dette eierforholdet, der Tønsberg kommune og Fon idrettsforening ikke er enige, skal avklares seinere.

Det beste for Tønsberg kommune

– Men bygget i seg sjøl betyr mye, folkehelse med trim, en samlingsplass, med mer – og bostedsattraktivitet er noe vi skal legge til rette for, sier Daniel Ims (AP). – Jeg vil takke posisjonspartiene for at de har justert standpunktet sitt i to runder, først å gi det bedre tid, nå snu til å ville beholde barnehagen.

Kirsti Søyland (H) innrømmer at det er en vanskelig sak for mange, – mest av alt for familiene med barn og foreldre i Fon, men også vi politikere og administrasjonen i kommunen. – Politikernes rolle å tenke helhet, hva som er best for barna og innbyggerne i Tønsberg kommune.

– Så det var viktig å hente inn mer fakta og bruke mer tid, mener Kirsti Søyland (H) i utvalgsmøtet.

– Vi viser at vi lytter

– Den siste utredninga gjør det enklere for oss å lande på et annet standpunkt en tidligere: Saken viser at det er lite å vinne på å legge ned, hvis ikke bygget blir solgt. Innsparinga dreier seg i all hovedsak om en halv lederstilling, ifølge saksframlegget.

Svein Holmøy (SP) skryter av sine politiske motstandere: – Jeg er veldig glad for at vi har politikere, også på den motsatte sida, som har vilje og evne til å endre mening underveis. Vi har alle hørt om politikerforakt, dette er noe av det helt motsatte – der vi viser at vi lytter.

Christina Grefsrud-Halvorsen (SV) viser til at SV har vært krystallklare hele veien, både i første og andre runde: – Fon barnehage kan ikke legges ned. Det er mange gode argumenter: Stadig flere barn, en mindre og langt mer usikker innsparing, samt store konsekvenser for barn, foreldre og bygda.

Re mister mye?

– Vi må ikke glemme at Tønsberg kommune betår av to gamle kommuner, og at vi må sørge for å hensynta hele kommunen. Jeg har forståelse for at man kanskje i Re kan føle at man kan ha mista mye. Vi må hensynta også det aspektet.

Alle som tar ordet i utvalgsmøtet gir kred til alle som har stått på for barnehagen, opplyst saken og kommet med vektige argumenter: – Vi er veldig imponert over det store engasjementet i Fon og hele bygda, forteller Christina Grefsrud-Halvorsen (SV).

Det er mye skryt for å fremme sin sak med saklig og ryddig framtoning, tross et stort engasjement. Når det gjelder eierskapet til Fon flerbrukshus, kjeller-etasjen under barnehagen, så har ordfører Frank Pedersen tatt initiativ til en dialog med Fon IF.

Endelig avklart – ingen utsettelse

Så ble Fon barnehage enstemmig vedtatt beholdt i utvalgsmøtet, og det for lang tid framover. Det samme kommer til å skje i kommunestyremøtet onsdag 25. februar 2026, møtet kan du se fra klokka 09.00 på Tønsberg kommune sine nettsider.

Utvalgsleder Mathias Willassen Hanssen (H) forteller til ReAvisa at dette ikke er en utsettelse, men et endelig vedtak: – Det er ingen tanker om en ny runde neste år eller året etter der igjen. Vi er veldig klare på at vi nå konkluderer.

– Så dette vedtaket vil gjelde for mange år framover, helt fram til en ny stor struktur-debatt om skole og barnehage – og det har vi jo ikke så ofte. Det er viktig å lande dette – for å skape ro for barn og foreldre og familier og folk i Fon og Re, understreker utvalgslederen.

