Posisjonen snur og vil stemme for å beholde barnehagen: – Full forståelse for at folk reagerer

Det går mot full politisk enighet om at det å legge ned Fon barnehage kan koste mer enn man sparer. Og vedtaket om å beholde barnehagen vil bli stående i lang tid framover, lover utvalgslederen.

Mathias Willassen Hanssen (H), leder i Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune, forteller til ReAvisa at Høyre og resten av posisjonen har gått gjennom hele saken på nytt og kommet til en annen konklusjon enn sist:

– Vi konkluderer med å ikke legge ned Fon barnehage, forteller utvalgslederen til ReAvisa. Saken ble utsatt sist, etter at posisjonen opprinnelig varsla at de ville stemme for en nedleggelse.

En liten innsparing med stor risiko

– Jeg ble sitert i ReAvisa sist: Vi må se på struktur. Vi kan ikke ta ostehøvelkutt over hele linja. Og jeg er fortsatt opptatt av at struktur kunne vært med på å løse noe av omstillingsbehovet, og ikke flate ostehøvelkutt overalt. Mitt anliggende sist var at jeg heller ville strukturelle grep enn å kutte i bemanning eller i de trange rammene til kommunens barnehage. Men vi lander på en annen konklusjon enn sist, når det gjelder Fon barnehage:

– Vi er enig i at det er lite å spare, satt opp mot risiko for at en innsparing nå kan komme til å koste oss mer i neste runde, forteller Mathias til ReAvisa.

– Vi kan komme i en situasjon der det blir for lite barnehageplasser i området. Det sitter også langt inne å selge bygget, nå som sist.

Det var aldri snakk om å stemme for salg av barnehagen i forrige runde, heller. Kun legge ned barnehagedriften.

En samla posisjon sier nei til nedleggelse

ReAvisa møter hele posisjonen ved Mathias Willassen Hanssen (H), Bent Molvær (FrP), Stine Ness Askjer (KrF) og Julia Kristoffersen (V) på rådhuset i Tønsberg, dagen før kvelden barnehagesaken skal opp her onsdag 4. februar 2026. De er svært så samstemte:

Bent Molvær forteller at Fremskrittspartiet er av samme oppfatning som Høyre. – Gevinsten er så liten, så vi ønsker å videreføre en så god barnehage med så god plassering, gode lokaler, et knutepunkt – og stoppe den usikkerheten om nedleggelse.

FrP-Bent nevner også usikkerheten rundt eierskapet til underetasjen, som du kan lese mer om her. Stine Næss Askjer viser på vegne av KrF til nye prognoser som viser økt barnetall i området.

– For oss i KrF er det viktig å sikre et godt barnehagetilbud i hele kommunen og ikke risikere at vi får mangel på plasser innen få år i området, sier KrF-Stine. Venstre setter hensyn til barna og bygda foran en forholdsvis liten innsparing, forteller Julia Kristoffersen.

Ingen garanti, men en politisk vilje

Posisjonspartiene ser at det fortsatt vil være en udekket innsparing på oppvekst-området, men de er enige om at det må tas andre steder. Å legge ned Fon barnehage kan koste mer enn man sparer:

– Det er alltid en risiko når det kommer til barnehageplasser, med usikre barnetall, det er vanskelig å planlegge. Men med den utviklinga vi har sett bare siste året, så hadde vi gått mot sprengt kapasitet i Brekkeåsen barnehage.

– Så er det sånn at Tønsberg kommune kan ikke garantere at du får plass i nærmeste barnehage, at du får barnehageplass i egen skolekrets, eller at søsken får plass i samme barnehage, men vi etterstreber alltid etter å finne en løsning for at flest mulig søsken skal få gå i samme barnehage.

– Men det betyr ikke at vi ikke kan vise politisk vilje til å legge til rette for å oppfylle det så godt som mulig. I dette tilfellet ville vi gjort det enda vanskeligere for familiene, vi skjønner at det blir en helt håpløs logostikk i hverdagen for folk.

– For et engasjement, for en driftig gjeng

– Vi har virkelig gått gjennom alt på nytt, tatt en ny helhetsvurdering, fått mange tungtveiende argumenter på bordet, oppsummerer Høyre-Mathias. Mye takket være engasjerte reinger: – Det er bare å la seg imponere av den innsatsen bygdefolket har lagt ned.

– Jeg tror nok at mange av oss som bor i andre deler av kommunen er litt sjalu! For en driftig gjeng, for et engasjement, for en evne til å opplyse saken på en grundig og god måte. De har virkelig jobba på, dønn engasjert, sier en imponert utvalgsleder som er glad for at saken som kommer på utvalgets bord i morgen kveld er så godt opplyst.

– Jeg har full forståelse for at folk reagerer når det oppleves at en sak legges fram med faktafeil. Her har foningene funnet fram dokumenter som kommunen ikke har klart å finne.

– Vi må være ærlige på at vi ser at mange av dokumentene som har blitt tilsendt under prosessen fra gamle Ramnes og Re kommune ikke har vært journalført i den offentlige journalen. Det gjør det også vanskeligere for kommunen å finne informasjonen.

Flere folkemøter er en god ide

– Dette vet jeg at administrasjonen ser. Jeg har ikke behov for å rette pekefinger mot noen i denne prosessen. Jeg er helt trygg på at administrasjonen er opptatt av å levere oss politikere de beste sakspapirene, og det jobber de for – i hver eneste sak som de leverer til politisk nivå.

– Større kommune, lengre avstander, ikke så tett på lokalsamfunnet rundt om i storkommunen – kanskje det ville være en ide med folkemøter i forkant av store saker – som for eksempel denne?

– Folkemøter er en metodikk vi gjerne bruker mer, det kunne vært lurt – også i forkant av at en politisk sak er levert til politisk nivå.

– Vi ønsker jo en dialog med innbyggerne, både administrasjon og folkevalgte.

Lander på en klar konklusjon

– Det blir nesten som at jeg, som journalist, skulle skrivi saken før jeg hadde snakka med dem saken gjelder?

– Ja, sier Høyre-Mathias og humrer litt, – det er lurt å få innspill. Det er en god ide å få til en dialog fra start. Og det er også noe som Tønsberg kommune har forsøkt mer av de senere åra, med folkemøter om større saker som budsjett og omstilling av kommunen.

– Vi skal gå noen runder med oss sjøl, vi politikere, også. Vi har heller ikke vært perfekte i prosessen. Men vi lander på en klar konklusjon:

– Vi har snudd i saken og vil beholde Fon barnehage. Det viser at det kan være klokt å gå nye runder.

Vedtak som vil gjelde i lang tid framover

Og viktig: – Dette er ikke en utsettelse, det er ingen tanker om en ny runde neste år eller året etter der igjen. Vi er veldig klare på at vi nå konkluderer, dette vedtaket vil gjelde for mange år framover, helt fram til en ny stor struktur-debatt om skole og barnehage – og det har vi jo ikke så ofte.

– Så nå har vi bestemt oss, og det var viktig for oss å lande dette – for å skape ro for barn og foreldre og familier og folk i Fon og Re, understreker Høyre-Mathias på vegne av posisjonen sammen med FrP, Venstre og KrF.

– Men kom gjerne til by’n i morgen og demonstrer ved rådhuset. Det er bare trivelig, inviterer utvalgslederen via lokalavisa i Re.

Det er blitt planlagt både FAU-demonstrasjon og traktortog inn til Tønsberg for å vise sin støtte til Fon barnehage.

Parti etter parti har varsla sitt standpunkt

Det første partiet som tok et klart standpunkt i Fon barnehage-saken var SV – les mer om det her. Så signaliserte Arbeiderpartiet sitt syn i klartekst i sine sosiale medier, de vil også stemme for å beholde Fon barnehage.

Med posisjonen på samme standpunkt vil det bli flertall i utvalgsmøtet og deretter også i kommunestyret, og ikke bare flertall:

Utvalgsleder Mathias Willassen Hanssen forteller at det mest sannsynlig blir et enstemmig utvalg som stemmer nei til nedleggelse.

Les mye mer om Fon barnehage i disse ReAvisa-sakene.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.