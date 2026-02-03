Leder: – All grunn til å være litt sjalu

Det ble røska og rivd i grunnmuren, men den står stødig og godt. For dette er politikk i praksis, det er påvirkning, og det belønnes med gjennomslag. Utvalgslederen tror folk i andre deler av i kommunen er litt sjalu på engasjementet, samholdet og pågangsmotet her i Re.

Bygda som ikke gir seg på tørre møkka, skreiv ReAvisa da det ble omkamp om Fon barnehage. En varsla omkamp, da forrige runde endte med utsettelse av det hele etter en svært så surrete prosess.

Lokalavisa står inne for sine ord. Denne bygda gir seg ikke på tørre møkka. Det fikk de merke, de som styrer og steller i storkommunen vi nå er en del av. Nå blir det ikke nedleggelse, og det blir ikke salg, kunne ReAvisa melde dagen før saken kommer opp i utvalgsmøtet.

Mange dokumenter og mange argumenter

Det er mye som skurrer, og det er flere tråder å nøste opp i: Barnehagen som blir foreslått lagt ned og bygget som foreslås solgt. ReAvisa har jobba en del med begge deler, det henger jo sammen.

Det ble ikke så veldig mye å spare på å legge ned barnehagen, uten å selge bygget. Men bygget, eller hvert fall bånn av det – det som heter Fon flerbrukshus – det hevder Fon IF eierskap til.

Dokumentene er mange og argumentene er også mange. Det har blitt tunge stabler med permer med papirer som er leita fram og dokumenter det er begjært innsyn i. Men moralen veier kanskje tyngst av alt.

En grunnmur – både bokstavelig og billedlig talt

Fon flerbrukshus ble finansiert og reist av bygdefolket, som en grunnmur – både bokstavelig og billedlig talt – for skolebygget, nå barnehagebygget, over. Byggekomite-leder Arvid Bråten fra den gang setter ord på det i prat med ReAvisa:

– Dette ble bygd med gaver bygdefolket hadde gitt gjennom andelsbrev. Det ble gitt tømmer. Det ble gitt timer. Folk sitter nå og er fortvila. Dette vil såre fullstendig, i mange år. Det vil sitte djupt, altså.

Hvis Tønsberg kommune fortsetter å hevde eierskap og rett til å selge bygget, vel og merke. Det blir ikke aktuelt å selge bygget nå, men eierskapet er ikke avklart. Den disputten er ikke over, kan det se ut som.

Nedleggelse kan koste mer enn det smaker

Barnehagen, derimot, den er redda. For mange år framover, lover Mathias Willassen Hanssen (H), utvalgsleder for oppvekst og opplæring, som ser ut til å samle et enstemmig utvalg i et ja til å beholde barnehagen.

– Å legge ned Fon barnehage kan koste mer enn det smaker, sier utvalgslederen fra Høyre til ReAvisa, med støtte fra resten av posisjonen ved FrP, KrF og Venstre.

SV var først ute og varsla i ReAvisa sitt ja til barnehage i Fon, Arbeiderpartiet gikk også ut og varsla det samme på sine sosiale medier. SP ville heller ikke legge ned.

– Andre deler av kommunen er litt sjalu

– Jeg tror nok at mange av oss som bor i andre deler av kommunen er litt sjalu, forteller utvalgslederen om jobben som er gjort av bygdefolket. For å opplyse saken, for å skaffe de rette dokumentene. Som de mente mangla i saken.

– En driftig gjeng og for et engasjement, for en evne til å opplyse saken på en grundig og god måte, skryter utvalgslederen.

– De har virkelig jobba på, dønn engasjert, sier en imponert utvalgsleder til ReAvisa.

Det er jammen meg politisk trøkk i bygda vår

Det lokalpolitiske engasjementet har blitt mindre, etter at vi ble en del av en større kommune. Det kan ReAvisa merke. Politiske saker leses ikke like mye som før, det ser vi tydelig i leserstatistikken.

Men når det gjelder, så er det jammen meg politisk trøkk i bygda vår. For dette er politikk i praksis, det er påvirkning og gjennomslag. Det er innbyggermedvirkning.

Ikke ved å sutre og krangle, men med en konstruktiv innstilling og et pågangsmot og en iver og et samhold som man kan skjønne at kan misunne.

Samles i saker som er viktige

Dette er ikke ukjent for oss i Re. Det er noe som henger igjen etter Ramnes, Våle og Re-tida. Det er bygda på sitt beste. Noe vi må sørge for å bevare, for å fortsatt bli hørt også i framtida.

Når Fon slåss for sin barnehage, så er ikke det en greie bare for Fon. Det er en kamp folk fra flere kanter av Re gjerne kjemper side om side med foningene.

Sammen står vi sterkere, Re er fortsatt et sted, vi samles i saker som er viktige for bygda i bykommunen.

Jubelbrøl fra rundt om i bygda vår

SV, som var det første partiet som flagga sin støtte til Fon barnehage, gjorde det med flere argumenter som flere partier har tatt til seg, men også med en bekymring for at Re mister mye etter sammenslåing med Tønsberg.

Det varsles nå et etterspill der Fon IF vil ha en avklaring på eierskapet til Fon flerbrukshus. Klok av skade. Så det aldri kan bli så lett å selge et bygg du ikke eier for Tønsberg kommune.

Lokalavisa følger den delen av saken videre, men når det gjelder Fon barnehage varsler posisjonen i dagens utspill i ReAvisa at den vil bestå. For lang tid framover.

Du kunne kanskje høre et jubelbrøl fra rundt om i bygda vår, da vi trykte på publiser-knappen?

