Det går mot et enstemmig ja til å beholde barnehagen

Med dagens utspill i ReAvisa fra posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF er det ikke lenger tvil: Fon barnehage vil bestå, med støtte fra et enstemmig utvalg oppvekst og opplæring.
Les også: Tilliten må ha fått seg en trøkk.
Sjekk også lederen: «Her BOR det jo bare folk»…
Les også: – Tar gjerne Tønsberg kommune til retten, om nødvendig.
Mathias Willassen Hanssen (H), leder i Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune, forteller til ReAvisa at Høyre og resten av posisjonen har gått gjennom hele saken på nytt og kommet til en annen konklusjon enn sist:
– Vi konkluderer med å ikke legge ned Fon barnehage, forteller utvalgslederen til ReAvisa-saken – les mer her.
Et enstemmig ja til Fon barnehage
Det første partiet som tok et klart standpunkt i Fon barnehage-saken var SV – les mer om det her. Så signaliserte Arbeiderpartiet sitt syn i klartekst i sine sosiale medier, de vil også stemme for å beholde Fon barnehage.
Med posisjonen, ved Høyre, FrP, Venstre og KrF, på samme standpunkt vil det bli flertall i utvalgsmøtet og deretter også i kommunestyret, og ikke bare flertall:
Utvalgsleder Mathias Willassen Hanssen forteller at det vil bli et enstemmig utvalg som stemmer nei til nedleggelse. Les mer om posisjonens snuoperasjon.
Les mye mer om Fon barnehage i disse ReAvisa-sakene.