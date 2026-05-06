Stor åpningsfest for en liten sti: – Tar Revetal i riktig retning

For tre år siden starta kommunen en prosess for uteområdene på Revetal, der bygdefolket ble invitert med på å mene noe om åssen sentrum skulle se ut i framtida. Det har vært mange store planer, men det er mest de mindre planene som blir realisert:

– Det er bedre med et fornuftig og lite prosjekt som dette, enn noen digre og dyre planer som kanskje aldri blir noe av, sa pensjonistforeningene i Re i ReAvisa.

Siden den gang har mye skjedd, blant annet det faktum at Våle og Undrumsdal pensjonistforening og Ramnes pensjonistforening har slått seg sammen til Pensjonistforbundet Re. Og nyvalgt leder der er gamle-ordfører i hele Re kommune sin eksistens, Thorvald Hillestad.

Han innrømmer i prat med ReAvisa at han ikke kjenner hele historien bak stien som nå står ferdig, allerede i bruk, og som skal offisielt åpnes førstkommende mandag.

– Men jeg må si jeg er stolt, på pensjonistforbundets vegne, av det arbeidet som er blitt lagt ned og åssen det har blitt. Og ikke minst DET programmet for åpninga, da.

Stiåpning fra klokka 12.00

Det blir nemlig snorklipp med sjølvaste 1. visepresident på Stortinget, Morten Stordalen fra Re, ordfører Frank Pedersen, pluss lokal pensjonistforbund-leder Thorvald Hillestad. Det blir musikk ved Glagjengen janitsar.

På mandag formiddag er det et program både på Revetal ungdomsskole og på Re helsehus. Fra klokka 12.00 blir det musikk og klokka 12.30 starter sti-åpning.

Etterpå blir det kaffe og kaker i Revetalhagen, og det blir gratis is til alle barnehagebarn. På vei opp til hage og hus skal det plantes et epletre.

Toppa det med en million til

Det har vært en debatt i lokalavis-spaltene om hva slags bygdeby vi vil ha: Enda flere bygg og mer asfalt, eller beholde de grønne områdene som i dag – eller en kombinasjon der begge hensyn kan gå hånd i hånd? Ideene har vært mange for å legge til rette for turstier og gode møteplasser utendørs.

Pensjonistforbundet Re gikk i bresjen for en uteplass ved Re helsehus, med stier som er lett tilgjengelig. Det var allerede bevilga 3,75 millioner kroner, men våre folkevalgte toppa det med enda en million kroner.

Nå er både uteplassen og stiene realisert, med enkel passasje mellom Re helsehus, Revetalhagen og gangstier på Revetal. Alle kan se at stien er i bruk, med flotte turmuligheter rundt Re helsehus.

Mange ideer for uteområdene

Tønsberg kommune har vært organisator, ved Marthine Søyland Hoel, samfunnsutvikler i Virksomhet folkehelse, klima og stedsutvikling. Hun vil på åpninga takke blant andre Re VGS som med sin bygg- og anleggslinje har stått på for å få stien ferdig.

Marthine inviterte på nyåret for tre år siden til folkemøte på Revetal, i anledning at Tønsberg kommune skulle lage en handlingsplan for Revetal sentrum med fokus på utearealene.

Ideene var mange, deriblant store ideer for vannføring og parkanlegg med bruer over Revetalbekken. Men pensjonistforeningene sikta ikke like høyt, og fronta sine ideer i lokalavisa – og ble hørt.

Grønn og folkehelsevennlig bygdeby

Solplassen ved Re helsehus ble åpna sommeren for to år siden. Nå er neste trinn å åpne stien som går fra solplassen til Revetalhagen. Ett forslag er at den skal hete «Sol vei» – for å hedre Solveig Myrstad som sto i bresjen for også denne ideen, men som har gått bort.

Den store åpninga vil finne sted mandag 11. mai 2026 og alle er velkommen, understreker Bernhard Marti, en engasjert Re-innbygger som har stått for organisering av arrangementet med meget prominente gjester. Han mener dette tar Revetal i riktig retning.

– Ja, det blir svære greier, bare for en liten snutt av en sti, sier Thorvald og ler. Men den korte grusstien på noen titalls meter er noe så mye mer. Det er enda et skritt på veien mot en grønn og folkehelsevennlig bygdeby.

