Høytidelig bruåpning i Re: – Så å si ferdig

Det er kanskje ikke den største brua, men den er godt trafikkert av folk til fots. Og den var nesten helt ferdig da det var høytidelig åpning med snorklipp og snitter.

– Nå er brua nede i Mølledammen så godt som ferdig. Det gjenstår bare sikring på rekkverket og grusing ved endene av brua, forteller Mølledammen badeklubb på sine egne sosiale medier.

Som nevnt i forrige papiravis var det invitert til åpning av den nye brua og det skjedde nå sist helg.

Høytidelig åpning

– Vi avholdt høytidelig åpning, med snorklipping og snitter. Tusen takk til alle som har bidratt. Spesielt til snekker Arnfinn, men også til alle dere som betaler medlemskontingent til badeklubben.

ReAvisa skreiv første gang om Mølledammen badeklubb og den gamle badeplassen som er tatt i bruk igjen for tre år siden. – Dette er nostalgi for mange, fortalte initiativtakerne.

Bak initiativet står blant andre den velrennomerte landskapsarkitekten fra Re, Rainer Stange, som også var med på snorklipp for brua sist helg.

