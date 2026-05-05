Elias (18) vant som junior i fjor, vinner det samme rittet som senior i år: – Gøy å måle seg mot de beste

Årets sesong fikk en dramatisk start. Men nå løsner det igjen for Re-gutten som sanka inn nye topp-plasseringer i Norgescupen – som fersk senior. I fjor vant han det samme rittet som junior, som han sist helg vant som senior.

Elias Gran Hermansen (18 – veldig snart 19) fikk kontrakt med Team Ringerike foran denne sesongen, det er et kontinentallag med kun tre norske på det nivået. Elias er nå senior og sykler med de beste i Norge. Han avslutta fjorårssesongen som landets beste junior.

Det er nøyaktig ett år siden lokalavisa traff Elias etter sin store suksess som junior. Etter mange år i Re sykkelklubb har han bygd en karriere på sykkelsetet som nå skyter fart videre i nye klubber og topp-team:

– Gøy å teste seg mot de beste i Europa

Elias starta sesongen i Danmark i påska med rittet «3 dager i nord». Elias blåste av veien i det ene rittet, før det blei stoppa og resten ble avlyst. Etter en dramatisk sesongstart som ikke ble tellende, gikk turen til et femdagers etapperitt i Frankrike «Tour du Loir et Cher».

Det er ett av de lengste ritta han har sykla, og han var med de fire første dagene før det ble velt på den femte og han klarte aldri å komme tilbake.

– Gøy å måle seg mot de beste i Europa på det nivået, forteller Elias sjøl.

Første- og andreplass i Norgescup-åpning

Så var det sesongstart i Norge den siste helga i april, 25. og 26. april 2026, med Norgescup Grenland. Da var han «toppidrettssjuk», det vil si for sjuk til å sykle, men frisk nok til jobb og skole.

Helga etter, sist helg 1. til 3. mai 2026, var det Norgescup på Stange i Innlandet med «Gylne gutuer». Der gikk det mye bedre: Fredag ble det førsteplass i gateritt, dette rittet vant Elias i fjor også, men da som junior.

Lørdag var det tempo med 27 kilometer aleine på temposykkel. Elias fullførte på en sterk andreplass, der det ble litt hardt i siste bakken i kamp om seier.

Allerede seier denne sesongen

Søndag var det fellesstart 133 kilometer med 32 grus partier. Elias og laget var med i fronten hele dagen, men kom litt bakpå i spurten. Det ble en 36. plass, men bare 14 sekunder bak vinneren.

Simen Bror Knotten fra Re kjørte også, og kom bare noen sekunder bak Elias i mål. Magnus Gravir Røhmen fra Re kjørte juniorutgaven av rittet.

For Elias er sesongen nå godt i gang, allerede med en seier.

NM i juni og hele Norgescupen

Laget har mange spennende ritt seinere i sesongen som han håper å få sykle, både i inn- og utland. Med Team Ringerike satser Re-gutten på seniornivå, og det helt i eliten.

Han er aktuell og håper å få konkurrere i ritt som Sundvollen grand prix, Ringerike grand prix, Tour of Lithuania, Tour of Estonia, Arctic Race of Norway, West Bohemia Tour, pluss mange flere.

Og så klart NM i Stavanger i juni og resten av Norgescupene, er satsinger i årets sesong, forteller Elias til ReAvisa.