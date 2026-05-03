Store verdier er rappa og lastebilene er ikke kjørbare: – Det blir mye styr

– Litt av en kabal å løse nå, med nedetid på ett par lastebiler, og det på en ekstrem hektisk tid på året, forteller en fortvila lastebileier.

Hans Johan Strange (57) kom til et trist syn lørdag, der to lastebiler var strippa ned og tjuver har stikki av med store verdier gjennom et hull i gjerde på Lundteigen næringsområde.

Han forteller til ReAvisa at den ene er bare to uker gammel. Nå er det ikke mulig å starte den, engang. Tjuvene har forsynt seg med teknologi og etterlatt den, og minst en lastebil til, i helt ubrukelig tilstand.

Det blir MYE styr

– Men de har nok blitt skremt underveis. Det er noen deler her som bare henger i ett par skruer, der de nesten har demontert ferdig. Så de var nok bare halvveis, antar Hans Johan i prat med ReAvisa. Likevel har de sørga for at lastebilene ikke er kjørbare.

En ting er verdiene som er borte, en annen ting er alt som nå må på plass: – Det blir mye styr. MYE styr. Det blir litt av en kabal å løse nå, med nedetid på ett par lastebiler, og det på en ekstrem hektisk tid på året, forteller en fortvila lastebileier.

– Egentlig er det hektisk hele året rundt, men det er nok enda hakket mer hektisk nå på vårparten. Dette var no’ skikkelig dritt, rett og slett.

Lastebilslakt

Politiet har antakelser om at noen har kartlagt området i forkant og etterforsker saken ut ifra det. Helga er også valgt med omhu, antar den uheldige lastebil-eieren. Denne 1. mai-langhelga la næringsområdet øde, uten særlig med folk og aktivitet der.

Med et høl i gjerde kunne tjuvene komme seg inn og ut ganske så ubemerka. De har stikki av med karosserideler og elektronikk. At dette mest sannsynlig beløper seg til store summer, bekrefter politi og lastebileier.

I 09.30-tida lørdag morgen 2. mai 2026 ble politiet varsla om lastebilslakten. Også en lastebil tilhørende Kjell Foss AS er blitt utsatt for det samme. Politiet kom kjapt til stedet og sikra spor og er godt i gang med etterforsking.