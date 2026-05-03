Bispeveien stenges: Framstår som alvorlig

En gjenstand har gått gjennom frontruta på en bil langs Bispeveien. En kvinne i bilen fikk gjenstanden i hodet. Veien stenges og omkjøring skiltes.

Det er klokka 16.23 søndag 3. mai 2026 at operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold forteller om en trafikkulykke på Bispeveien i Re: – Politiet er på Bispeveien ved Revetal, hvor en personbil har fått en gjenstand inn gjennom frontruta.

En en kvinne har fått skader i hoderegionen, hun er kjørt til sjukehus. Bilen står igjen i veibanen i påvente av bilberging, og politiet dirigerer trafikken forbi i ett felt.

Framstår som alvorlig

Hele frontruta er knust, og gjenstanden skal ha kommet fra en gjødselspreder, forteller politi på stedet. Ulykken framstår alvorlig.

– Det har vært en hendelse med en traktor og henger som sprer slam på jordet, hvor det har kommet stein fra den sprederen og ut i kjørebanen som har truffet et kjøretøy, sier Thorleif Rustad, som er politiets innsatsleder på stedet, til NRK Vestfold (ekstern lenke).

I en oppdatert melding melder politiet at de stenger veien og at det skiltes omkjøring. Politiets kriminalteknikere og ulykkesgruppa til Statens Vegvesen er på vei til Re.

– Veien vil være stengt inntil arbeidet på stedet ferdigstilles, forteller operasjonslederen i Politiet i Sør-Øst. I 22-tida melder politiet at undersøkelsene på stedet er ferdig og at veien er åpen for normal ferdsel igjen.