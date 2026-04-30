UP i Re: Flere bøter og to førerkortbeslag

UP har denne uka holdt ett par Re-veier under oppsikt, der flere bilførere ble litt fattigere – og to mista lappen.

Sist var det onsdag 29. april 2026 at Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll på Fossanveien. Det skjedde i tidsrommet 18:55 til 20:00.

Det ble gitt fem reaksjoner på hastighet, der høyeste målte hastighet var 80 km/t i 60-sone.

Tidligere samme uke, mandag 27. april 2026, var det Kopstadveien som ble holdt under oppsikt.

UP skreiv også der ut bøter, pluss to anmeldelser med førerkortbeslag for hastighetsovertredelse, der høyeste hastighet ble målt til 97 km/t i 60-sone.

