Tre mista lappen, – men det kunne vært mange flere

Helt klart behov, er konklusjonen. På en liten time ble tretten bøtelagt og tre av dem mista lappen. UP røper at de vil komme tilbake, dette var første av flere fartskontroller her.

Inni et buskas rigger Eirik Agledal, politibetjent i Utrykningspolitiet, seg opp. Han forteller at Bispeveien er kjente trakter for UP, en ulykkesbelastet hovedfartsåre gjennom Re.

– Det er en strekning det er mye fokus på, bekrefter UP-betjenten. Nå i dag er det ekstra fokus på 50-sona forbi veiarbeid ved Freste.

– Her kan det smelle

– Her er det en innsnevring, så det er viktig å senke farta. Først og fremst for sikkerheten til de som jobber langs veien, men også for møtende trafikk. Det er smalt her, og det kan smelle hvis man ikke respekterer skiltingen.

Det var tidligere i våres at prosjektleder, entreprenører og politi varsla via lokalavisa at det ville bli avholdt fartskontroller i forbindelse med veiarbeidene langs Bispeveien.

Her bygges en ny og svært etterlengtet gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås, som skal stå ferdig til neste sommer – les mer om den lange kampsaken i ReAvisa-arkivet.

Flere med flaks

Politibetjenten forteller at flere har hatt skikkelig flaks. Han rigga seg te’ og gjorde en del kontrollmålinger på biler som føyk forbi, før de var skikkelig i gang med fartskontrollen.

– Det var snakk om hastigheter som kvalifiserer til høye bøter og førerkortbeslag, men som ikke ble vinka inn siden vi fortsatt rigga opp. Flere har nok brukt opp flaksen sin for en stund.

Det tok ikke lange tida før første bil ble målt til over fartsgrensa og vinka inn. Så enda en. I løpet av de fem første minuttene ble to fartssyndere stoppa.

Fartssynder-kø

Så balla det på seg, det ble vinka inn en hel kø med biler. To fartssyndere som lå etter hverandre ble begge målt til 76 km/t, noe som i 50-sone kvalifiserer til førerkortbeslag.

Men siden det skal trekkes fra 3 km/t i sikkerhetsmargin, ble det «bare» bot. På 13.450 kroner. Kanskje lykkelig over å ikke miste lappen, men med en god slump penger mindre disponibelt.

Det var flere nedstemte fjes i køen med fartssyndere på rad og rekke. Håpet er at fartskontroller som dette avskrekker flere fra å kjøre over fartsgrensa.

Behovet er reelt

– Vi følger opp så langt det lar seg gjøre, forteller UP-representantene på Re-besøk. Her har politiet hatt en dialog med prosjektledelse i fylkeskommunen og entreprenørene. Dagens resultat viser at behovet er reelt.

I løpet av en liten time var resultatet tretten reaksjoner, der ti av dem «bare» fikk bot og tre fikk førerkortet sitt beslaglagt. To kjørte så fort at lappen røyk direkte, en mista lappen på grunn av for mange prikker.

At det vil bli flere kontroller her, er byggeleder på gang- og sykkelvei-prosjektet Kathrine N. Lislebø glad for, på vegne av folka som jobber langs veien.

God dialog

– Vi må tenke på de som jobber her. De føler seg utrygge. Derfor tok Vestfold fylkeskommune kontakt med Politiet i Sør-Øst, som har tatt dette på alvor. Veldig bra at dette blir prioritert, det er både vi og entreprenørene glade for.

– Vi har en veldig god dialog med politiet, forteller byggeleder Kathrine til ReAvisa. Det er problemer med høy hastighet, kjøring på rødt lys, forbikjøringer i veiarbeid-området, med mer.

Alt dette vil politiet slå ned på, ved kontroller. Her er det fort gjort å bli bøtelagt med betydelige summer eller miste førerkortet i 50-sone, sjekk bare her:

Dette gjelder for 50-sone (fra og med 1.1. 2026):

51 – 55 km/t – 1.250 kroner i bot

56 – 60 km/t – 3.350 kroner i bot

61 – 65 km/t – 5.950 kroner i bot

66 – 70 km/t – 8.650 kroner i bot

71 – 75 km/t – 13.450 kroner i bot

76 – 91 km/t – førerkortbeslag og bot

92 – 95 km/t – førerkortbeslag, bot og samfunnsstraff

96 km/t og oppover – førerkortbeslag, bot og fengselsstraff

